عربي
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية وجهت ضربة مكثفة لمنشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا بأسلحة دقيقة بما في ذلك صواريخ "كينجال". 13.12.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية وجهت ضربة مكثفة لمنشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا بأسلحة دقيقة بما في ذلك صواريخ "كينجال".
وقالت الدفاع في بيان صحفي: "نفذت القوات المسلحة الروسية هذه الليلة ضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة، بما في ذلك صواريخ كينجال، على شركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية".
وأضافت الوزارة أن القوات "الغربية" التابعة للجيش الروسي، حققت انتصارا ساحقا على القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركيف وجمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى أن خسائر العدو بلغت أكثر من 220 جنديا ودبابتين في يوم واحد.
وبينت الدفاع في بيانها أن القوات المسلحة الروسية تواصل تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في ديميتروف، بالإضافة إلى تطهير مناطق سفيتلوي وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ، كما حسّنت وحدات مجموعة القوات "الجنوبية" وضعها التكتيكي وهزمت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، مع خسائر بلغت 190 جنديا.
وأردفت الوزارة: "واصلت قوة "الشرق" تقدمها نحو مواقع العدو الدفاعية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 230 جندياً في يوم واحد".
وأوضحت وزارة الدفاع أن قوات "دنيبرو" ألحقت خسائر كبيرة في القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي زابوروجيا وخيرسون، حيث حيدت ما يصل إلى 35 جنديا في يوم واحد، مشيرة أنه في المجمل، وصلت خسائر العدو إلى أكثر من 480 جنديا أوكرانيا في منطقة القوات "المركزية" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة ان الدفاعات الجوية دمرت صاروخين من طراز "هيمارس" أميركيي الصنع بالإضافة لـ 169 طائرة مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
