ترامب غير متأكد من أن برنامجه الاقتصادي سيفيد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي
جاء ذلك في سياق مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال"، نُشرت أمس السبت.وردًا على سؤال حول ما إذا كان الجمهوريون سيفقدون السيطرة على مجلس النواب، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، قال ترامب: "لا أستطيع أن أجزم. لا أعرف متى سيبدأ ضخ كل هذه الأموال".وقال ترامب إن سياساته الاقتصادية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات، "تُسهم في توفير فرص عمل وتدعم سوق الأسهم، وتجذب المزيد من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة"، على حد قوله.وأضاف ترامب في المقابلة: "أعتقد أنه بحلول الوقت الذي يتعين علينا فيه التحدث عن الانتخابات، والذي يحلّ بعد بضعة أشهر أخرى، ستكون أسعارنا في وضع جيد".
04:36 GMT 14.12.2025 (تم التحديث: 05:41 GMT 14.12.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه ليس واثقًا من أن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل، وذلك لأن بعض سياساته الاقتصادية لم تدخل حيّز التنفيذ بالكامل بعد، وفق تعبيره.
جاء ذلك في سياق مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال"، نُشرت أمس السبت.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان الجمهوريون سيفقدون السيطرة على مجلس النواب، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، قال ترامب: "لا أستطيع أن أجزم. لا أعرف متى سيبدأ ضخ كل هذه الأموال".
وقال ترامب إن سياساته الاقتصادية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات، "تُسهم في توفير فرص عمل وتدعم سوق الأسهم، وتجذب المزيد من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة"، على حد قوله.
وأضاف ترامب في المقابلة: "أعتقد أنه بحلول الوقت الذي يتعين علينا فيه التحدث عن الانتخابات، والذي يحلّ بعد بضعة أشهر أخرى، ستكون أسعارنا في وضع جيد".
