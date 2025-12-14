https://sarabic.ae/20251214/ترامب-غير-متأكد-من-أن-برنامجه-الاقتصادي-سيفيد-الجمهوريين-في-انتخابات-التجديد-النصفي-1108139979.html
ترامب غير متأكد من أن برنامجه الاقتصادي سيفيد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي
ترامب غير متأكد من أن برنامجه الاقتصادي سيفيد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه ليس واثقًا من أن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل، وذلك لأن... 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T04:36+0000
2025-12-14T04:36+0000
2025-12-14T05:41+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
الحزب الجمهوري
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106571635_0:0:1359:764_1920x0_80_0_0_ed487ec5361593a2da3cfb5b6041adb4.jpg
جاء ذلك في سياق مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال"، نُشرت أمس السبت.وردًا على سؤال حول ما إذا كان الجمهوريون سيفقدون السيطرة على مجلس النواب، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، قال ترامب: "لا أستطيع أن أجزم. لا أعرف متى سيبدأ ضخ كل هذه الأموال".وقال ترامب إن سياساته الاقتصادية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات، "تُسهم في توفير فرص عمل وتدعم سوق الأسهم، وتجذب المزيد من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة"، على حد قوله.وأضاف ترامب في المقابلة: "أعتقد أنه بحلول الوقت الذي يتعين علينا فيه التحدث عن الانتخابات، والذي يحلّ بعد بضعة أشهر أخرى، ستكون أسعارنا في وضع جيد".
https://sarabic.ae/20251214/ترامب-يتوقع-من-أطراف-الصراع-التايلاندي-الكمبودي-احترام-الاتفاقيات-1108138701.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106571635_0:0:1207:905_1920x0_80_0_0_eaef1c96a6f62d69b114fd1c00b146be.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, الحزب الجمهوري, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, الحزب الجمهوري, العالم
ترامب غير متأكد من أن برنامجه الاقتصادي سيفيد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي
04:36 GMT 14.12.2025 (تم التحديث: 05:41 GMT 14.12.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه ليس واثقًا من أن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل، وذلك لأن بعض سياساته الاقتصادية لم تدخل حيّز التنفيذ بالكامل بعد، وفق تعبيره.
جاء ذلك في سياق مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال"، نُشرت أمس السبت.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان الجمهوريون سيفقدون السيطرة على مجلس النواب
، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، قال ترامب: "لا أستطيع أن أجزم. لا أعرف متى سيبدأ ضخ كل هذه الأموال".
وقال ترامب إن سياساته الاقتصادية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات، "تُسهم في توفير فرص عمل وتدعم سوق الأسهم، وتجذب المزيد من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة"، على حد قوله.
وأضاف ترامب في المقابلة: "أعتقد أنه بحلول الوقت الذي يتعين علينا فيه التحدث عن الانتخابات، والذي يحلّ بعد بضعة أشهر أخرى، ستكون أسعارنا في وضع جيد".