https://sarabic.ae/20251214/ترامب-يتوقع-من-أطراف-الصراع-التايلاندي-الكمبودي-احترام-الاتفاقيات-1108138701.html

ترامب يتوقع من أطراف الصراع التايلاندي الكمبودي احترام الاتفاقيات

ترامب يتوقع من أطراف الصراع التايلاندي الكمبودي احترام الاتفاقيات

سبوتنيك عربي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في بيان، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع أن تفي جميع الأطراف في الصراع بين تايلاند وكمبوديا... 14.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-14T00:00+0000

2025-12-14T00:00+0000

2025-12-14T00:09+0000

العالم

ترامب

كمبوديا

أخبار كمبوديا

أخبار تايلاند

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه كمبوديا إغلاق جميع المعابر الحدودية مع تايلاند فوراً وإلى إشعار آخر، في ظل تصعيد عسكري متزايد على الحدود المتنازع عليها بين البلدين، والتي شهدت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 4 جنود تايلانديين على الأقل.وأفاد رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، في تصريحات، بأنه "أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الماليزي أنور إبراهيم بشأن وقف إطلاق النار"، مطالباً الولايات المتحدة وماليزيا بالتحقق من الجهة التي أطلقت النار أولاً في النزاع.من جانبه، نفى رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، وجود أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع كمبوديا، مؤكداً أن انفجار لغم أرضي أودى بحياة جنود تايلانديين ليس حادث طريق عادي، وأن بلاده ستواصل العمليات العسكرية حتى نشعر بعدم حدوث أي أذى آخر.وقال ترامب: "أجريت محادثة جيدة جدًا هذا الصباح مع رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيت بشأن استئناف الحرب الطويلة الأمد بينهما".وكانت الولايات المتحدة والصين وماليزيا، بصفتها رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قد توسطت في وقف إطلاق النار في يوليو بعد موجة عنف أولية استمرت خمسة أيام.وفي أكتوبر، دعم ترامب إعلانًا مشتركًا جديدًا بين تايلاند وكمبوديا، مشيدًا بالصفقات التجارية الجديدة بعد موافقتهما على تمديد الهدنة.كن تايلاند علقت الاتفاق في الشهر التالي بعد إصابة جنودها بألغام أرضية على الحدود. ويتهم كل طرف الآخر بإعادة إشعال النزاع.وتأتي الاشتباكات الأخيرة بين الجارين في جنوب شرق آسيا نتيجة نزاع طويل حول ترسيم الحدود التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية بطول 800 كيلومتر (500 ميل)، وأسفرت عن تهجير نحو نصف مليون شخص من كلا الجانبين.

https://sarabic.ae/20251213/تصعيد-جديد-كمبوديا-تغلق-جميع-المعابر-وبانكوك-تعلن-مقتل-4-من-قواتها-1108120599.html

كمبوديا

أخبار تايلاند

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, ترامب, كمبوديا, أخبار كمبوديا, أخبار تايلاند