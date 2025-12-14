https://sarabic.ae/20251214/جون-سينا-يعتزل-المصارعة-الحرة-بعد-أكثر-من-20-عاما-داخل-الحلبة-فيديو-1108143359.html
جون سينا يعتزل المصارعة الحرة بعد أكثر من 20 عاما داخل الحلبة.. فيديو
اختتم المصارع الأمريكي جون سينا، أمس السبت، مسيرته الأسطورية كأبرز نجم في المصارعة الحرة، بعد أكثر من 20 عاما داخل الحلبة.
واختار سينا (48 عاما) أن يُنهي مشواره من خلال خوضه مباراة أخيرة أمام المصارع غونتر، في استاد "كابيتال وان" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي انتهت باستسلام سينا، بعد نزال عنيف ومؤثر دام 24 دقيقة فقط، وسط هتافات جماهيرية حماسية دعمًا له وتقديرًا لمسيرته.وعقب المباراة، جلس جون سينا وسط الحلبة، وجثا على ركبتيه وقبّل الحلبة، وهتف الجمهور قائلا: "شكرًا لك يا سينا".بعد ذلك استقبله نجوم المصارعة الحرة، مثل سي إم بانك، وكودي رودز، ومسؤولو شركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، حيث قدموا له أحزمة البطولة ولوّح بها للجمهور، قبل أن يلتقي المدير التنفيذي تريبل إتش، ويشاهد مقطع فيديو تكريميا له.وفي نهاية مباراة الاعتزال، ترك جون سينا حذاءه وأربطة ذراعه بوسط الحلبة، التي خاض فيها نزاله الأخير، ثم صعد إلى الممر وانحنى في آخر تحية للجمهور، مختتمًا مسيرة استثنائية في عالم المصارعة الحرة.ويُعتبر سينا أحد أعظم أبطال "WWE" التاريخيين، حاملًا الرقم القياسي كأكثر مصارع فوزًا بلقب بطولة العالم، إذ تم تتويجه به 17 مرة.وبعد اعتزاله، سيواصل جون سينا مسيرته كأحد أبرز نجوم هوليوود وأحد أهم أبطال أفلام الحركة، كما أنه سيواصل دوره سفيرا لشركة "WWE".
وبدأت مسيرة جون سينا في عالم المصارعة عام 2000، وانضم إلى شركة "WWE" في عام 2002، ليصبح محترفا في اللعبة.
