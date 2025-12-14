https://sarabic.ae/20251214/جون-سينا-يعتزل-المصارعة-الحرة-بعد-أكثر-من-20-عاما-داخل-الحلبة-فيديو-1108143359.html

جون سينا يعتزل المصارعة الحرة بعد أكثر من 20 عاما داخل الحلبة.. فيديو

جون سينا يعتزل المصارعة الحرة بعد أكثر من 20 عاما داخل الحلبة.. فيديو

سبوتنيك عربي

اختتم المصارع الأمريكي جون سينا، أمس السبت، مسيرته الأسطورية كأبرز نجم في المصارعة الحرة، بعد أكثر من 20 عاما داخل الحلبة. 14.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-14T08:55+0000

2025-12-14T08:55+0000

2025-12-14T08:55+0000

مجتمع

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108143173_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_9e7224e3617a734c591675cf59c8d7df.jpg

واختار سينا (48 عاما) أن يُنهي مشواره من خلال خوضه مباراة أخيرة أمام المصارع غونتر، في استاد "كابيتال وان" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي انتهت باستسلام سينا، بعد نزال عنيف ومؤثر دام 24 دقيقة فقط، وسط هتافات جماهيرية حماسية دعمًا له وتقديرًا لمسيرته.وعقب المباراة، جلس جون سينا وسط الحلبة، وجثا على ركبتيه وقبّل الحلبة، وهتف الجمهور قائلا: "شكرًا لك يا سينا".بعد ذلك استقبله نجوم المصارعة الحرة، مثل سي إم بانك، وكودي رودز، ومسؤولو شركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، حيث قدموا له أحزمة البطولة ولوّح بها للجمهور، قبل أن يلتقي المدير التنفيذي تريبل إتش، ويشاهد مقطع فيديو تكريميا له.وفي نهاية مباراة الاعتزال، ترك جون سينا حذاءه وأربطة ذراعه بوسط الحلبة، التي خاض فيها نزاله الأخير، ثم صعد إلى الممر وانحنى في آخر تحية للجمهور، مختتمًا مسيرة استثنائية في عالم المصارعة الحرة.ويُعتبر سينا أحد أعظم أبطال "WWE" التاريخيين، حاملًا الرقم القياسي كأكثر مصارع فوزًا بلقب بطولة العالم، إذ تم تتويجه به 17 مرة.وبعد اعتزاله، سيواصل جون سينا مسيرته كأحد أبرز نجوم هوليوود وأحد أهم أبطال أفلام الحركة، كما أنه سيواصل دوره سفيرا لشركة "WWE".

https://sarabic.ae/20250725/ترامب-يعلق-على-وفاة-أسطورة-المصارعة-الحرة-هالك-هوغان--1103031492.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الأخبار