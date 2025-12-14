جون سينا يعتزل المصارعة الحرة بعد أكثر من 20 عاما داخل الحلبة.. فيديو

عربي
موسكو: روسيا ستعبر عن "اعتراضات حادة" إذا تضمنت خطة التسوية في أوكرانيا بنودا غير مقبولة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251214/جون-سينا-يعتزل-المصارعة-الحرة-بعد-أكثر-من-20-عاما-داخل-الحلبة-فيديو-1108143359.html
جون سينا يعتزل المصارعة الحرة بعد أكثر من 20 عاما داخل الحلبة.. فيديو
جون سينا يعتزل المصارعة الحرة بعد أكثر من 20 عاما داخل الحلبة.. فيديو
سبوتنيك عربي
اختتم المصارع الأمريكي جون سينا، أمس السبت، مسيرته الأسطورية كأبرز نجم في المصارعة الحرة، بعد أكثر من 20 عاما داخل الحلبة. 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T08:55+0000
2025-12-14T08:55+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108143173_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_9e7224e3617a734c591675cf59c8d7df.jpg
واختار سينا (48 عاما) أن يُنهي مشواره من خلال خوضه مباراة أخيرة أمام المصارع غونتر، في استاد "كابيتال وان" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي انتهت باستسلام سينا، بعد نزال عنيف ومؤثر دام 24 دقيقة فقط، وسط هتافات جماهيرية حماسية دعمًا له وتقديرًا لمسيرته.وعقب المباراة، جلس جون سينا وسط الحلبة، وجثا على ركبتيه وقبّل الحلبة، وهتف الجمهور قائلا: "شكرًا لك يا سينا".بعد ذلك استقبله نجوم المصارعة الحرة، مثل سي إم بانك، وكودي رودز، ومسؤولو شركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، حيث قدموا له أحزمة البطولة ولوّح بها للجمهور، قبل أن يلتقي المدير التنفيذي تريبل إتش، ويشاهد مقطع فيديو تكريميا له.وفي نهاية مباراة الاعتزال، ترك جون سينا حذاءه وأربطة ذراعه بوسط الحلبة، التي خاض فيها نزاله الأخير، ثم صعد إلى الممر وانحنى في آخر تحية للجمهور، مختتمًا مسيرة استثنائية في عالم المصارعة الحرة.ويُعتبر سينا أحد أعظم أبطال "WWE" التاريخيين، حاملًا الرقم القياسي كأكثر مصارع فوزًا بلقب بطولة العالم، إذ تم تتويجه به 17 مرة.وبعد اعتزاله، سيواصل جون سينا مسيرته كأحد أبرز نجوم هوليوود وأحد أهم أبطال أفلام الحركة، كما أنه سيواصل دوره سفيرا لشركة "WWE".
https://sarabic.ae/20250725/ترامب-يعلق-على-وفاة-أسطورة-المصارعة-الحرة-هالك-هوغان--1103031492.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108143173_26:0:1358:999_1920x0_80_0_0_52277752999df5bd3fce4907fd9a50c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الأخبار
منوعات, الأخبار

جون سينا يعتزل المصارعة الحرة بعد أكثر من 20 عاما داخل الحلبة.. فيديو

08:55 GMT 14.12.2025
© AP Photo / Jonathan Bachmanنجم المصارعة الحرة الأمريكي، جون سينا
نجم المصارعة الحرة الأمريكي، جون سينا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Jonathan Bachman
تابعنا عبر
اختتم المصارع الأمريكي جون سينا، أمس السبت، مسيرته الأسطورية كأبرز نجم في المصارعة الحرة، بعد أكثر من 20 عاما داخل الحلبة.
واختار سينا (48 عاما) أن يُنهي مشواره من خلال خوضه مباراة أخيرة أمام المصارع غونتر، في استاد "كابيتال وان" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي انتهت باستسلام سينا، بعد نزال عنيف ومؤثر دام 24 دقيقة فقط، وسط هتافات جماهيرية حماسية دعمًا له وتقديرًا لمسيرته.
وعقب المباراة، جلس جون سينا وسط الحلبة، وجثا على ركبتيه وقبّل الحلبة، وهتف الجمهور قائلا: "شكرًا لك يا سينا".
بعد ذلك استقبله نجوم المصارعة الحرة، مثل سي إم بانك، وكودي رودز، ومسؤولو شركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، حيث قدموا له أحزمة البطولة ولوّح بها للجمهور، قبل أن يلتقي المدير التنفيذي تريبل إتش، ويشاهد مقطع فيديو تكريميا له.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتوسط نجوم المصارعة الحرة، هالك هوغان وأندريه العملاق، 15 مارس/ آذار 1988 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
مجتمع
ترامب يعلق على وفاة أسطورة المصارعة الحرة هالك هوغان
25 يوليو, 13:54 GMT
وفي نهاية مباراة الاعتزال، ترك جون سينا حذاءه وأربطة ذراعه بوسط الحلبة، التي خاض فيها نزاله الأخير، ثم صعد إلى الممر وانحنى في آخر تحية للجمهور، مختتمًا مسيرة استثنائية في عالم المصارعة الحرة.

وبدأت مسيرة جون سينا في عالم المصارعة عام 2000، وانضم إلى شركة "WWE" في عام 2002، ليصبح محترفا في اللعبة.

ويُعتبر سينا أحد أعظم أبطال "WWE" التاريخيين، حاملًا الرقم القياسي كأكثر مصارع فوزًا بلقب بطولة العالم، إذ تم تتويجه به 17 مرة.
وبعد اعتزاله، سيواصل جون سينا مسيرته كأحد أبرز نجوم هوليوود وأحد أهم أبطال أفلام الحركة، كما أنه سيواصل دوره سفيرا لشركة "WWE".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала