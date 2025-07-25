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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
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بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
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مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
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https://sarabic.ae/20250725/ترامب-يعلق-على-وفاة-أسطورة-المصارعة-الحرة-هالك-هوغان--1103031492.html
ترامب يعلق على وفاة أسطورة المصارعة الحرة هالك هوغان
ترامب يعلق على وفاة أسطورة المصارعة الحرة هالك هوغان
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حزنه العميق لوفاة أسطورة المصارعة تيري جين بوليا، المعروف باسم "هالك هوغان"، الذي توفي أمس الخميس، عن عمر 71 عاما. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T13:54+0000
2025-07-25T13:54+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
دونالد ترامب
الأخبار
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وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "فقدنا اليوم صديقا عزيزا، لقد كان هالك هوغان، تجسيدا حقيقيا لشعار "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد"، لقد كان قويا وصلبا وذكيا وصاحب قلب كبير".وأضاف ترامب أنه لن ينسى خطاب دعم هالك هوغان، له في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأمريكي، مشيدًا بتأثيره الثقافي الكبير وبقدرته على إمتاع الجماهير حول العالم.كما وجّه الرئيس الأمريكي، تعازيه لزوجة هالك هوغان وعائلته، مؤكدًا أن رحيله "سيترك فراغا كبيرا وسيُفتقد بشدة".وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلنت شرطة فلوريدا وفاة هالك هوغان، عند الساعة 11:17 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد نقله إلى مستشفى "مورتون بلانت"، مشيرة إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.وكان هالك هوغان، أحد أبرز نجوم المصارعة في ثمانينيات القرن الماضي، وعُرف ببنيته الجسدية القوية، وبقي أيقونة في عالم المصارعة والترفيه لعقود.
https://sarabic.ae/20250724/وفاة-أسطورة-المصارعة-الحرة-هالك-هوغان-1103001044.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, دونالد ترامب, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, دونالد ترامب, الأخبار

ترامب يعلق على وفاة أسطورة المصارعة الحرة هالك هوغان

13:54 GMT 25.07.2025
© AP Photo / Susan Raganالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتوسط نجوم المصارعة الحرة، هالك هوغان وأندريه العملاق، 15 مارس/ آذار 1988
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتوسط نجوم المصارعة الحرة، هالك هوغان وأندريه العملاق، 15 مارس/ آذار 1988 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Susan Ragan
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حزنه العميق لوفاة أسطورة المصارعة تيري جين بوليا، المعروف باسم "هالك هوغان"، الذي توفي أمس الخميس، عن عمر 71 عاما.
وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "فقدنا اليوم صديقا عزيزا، لقد كان هالك هوغان، تجسيدا حقيقيا لشعار "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد"، لقد كان قويا وصلبا وذكيا وصاحب قلب كبير".
وأضاف ترامب أنه لن ينسى خطاب دعم هالك هوغان، له في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأمريكي، مشيدًا بتأثيره الثقافي الكبير وبقدرته على إمتاع الجماهير حول العالم.
كما وجّه الرئيس الأمريكي، تعازيه لزوجة هالك هوغان وعائلته، مؤكدًا أن رحيله "سيترك فراغا كبيرا وسيُفتقد بشدة".
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلنت شرطة فلوريدا وفاة هالك هوغان، عند الساعة 11:17 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد نقله إلى مستشفى "مورتون بلانت"، مشيرة إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.
أسطورة المصارعة الحرة الأمريكي، هالك هوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
مجتمع
وفاة أسطورة المصارعة الحرة هالك هوغان
أمس, 16:19 GMT
وأفادت أن الشرطة بأنها تلقت بلاغا من منزل في شارع "إلدورادو"، قبل العاشرة صباحا، وتقوم إدارة شرطة كليرووتر بالتحقيق كإجراء روتيني في مثل هذه الحالات.
وكان هالك هوغان، أحد أبرز نجوم المصارعة في ثمانينيات القرن الماضي، وعُرف ببنيته الجسدية القوية، وبقي أيقونة في عالم المصارعة والترفيه لعقود.
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