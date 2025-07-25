ترامب يعلق على وفاة أسطورة المصارعة الحرة هالك هوغان
© AP Photo / Susan Raganالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتوسط نجوم المصارعة الحرة، هالك هوغان وأندريه العملاق، 15 مارس/ آذار 1988
© AP Photo / Susan Ragan
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حزنه العميق لوفاة أسطورة المصارعة تيري جين بوليا، المعروف باسم "هالك هوغان"، الذي توفي أمس الخميس، عن عمر 71 عاما.
وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "فقدنا اليوم صديقا عزيزا، لقد كان هالك هوغان، تجسيدا حقيقيا لشعار "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد"، لقد كان قويا وصلبا وذكيا وصاحب قلب كبير".
وأضاف ترامب أنه لن ينسى خطاب دعم هالك هوغان، له في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأمريكي، مشيدًا بتأثيره الثقافي الكبير وبقدرته على إمتاع الجماهير حول العالم.
كما وجّه الرئيس الأمريكي، تعازيه لزوجة هالك هوغان وعائلته، مؤكدًا أن رحيله "سيترك فراغا كبيرا وسيُفتقد بشدة".
We lost a great friend today, the “Hulkster.” Hulk Hogan was MAGA all the way — Strong, tough, smart, but with the biggest heart. He gave an absolutely electric speech at the Republican National Convention, that was one of the highlights of the entire week. He entertained fans…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 24, 2025
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلنت شرطة فلوريدا وفاة هالك هوغان، عند الساعة 11:17 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد نقله إلى مستشفى "مورتون بلانت"، مشيرة إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.
أمس, 16:19 GMT
وأفادت أن الشرطة بأنها تلقت بلاغا من منزل في شارع "إلدورادو"، قبل العاشرة صباحا، وتقوم إدارة شرطة كليرووتر بالتحقيق كإجراء روتيني في مثل هذه الحالات.
وكان هالك هوغان، أحد أبرز نجوم المصارعة في ثمانينيات القرن الماضي، وعُرف ببنيته الجسدية القوية، وبقي أيقونة في عالم المصارعة والترفيه لعقود.