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https://sarabic.ae/20250724/وفاة-أسطورة-المصارعة-الحرة-هالك-هوغان-1103001044.html
وفاة أسطورة المصارعة الحرة هالك هوغان
وفاة أسطورة المصارعة الحرة هالك هوغان
سبوتنيك عربي
توفي أسطورة المصارعة الحرة الأمريكي هالك هوغان، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 71 عاما. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T16:19+0000
2025-07-24T16:24+0000
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ونقل خبر وفاة هوغان، العديد من التقارير الأمريكية.وغيّب الموت هالك هوغان، في منزله بكليرووتر بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث أفاد المسعفون أن سبب الوفاة هو سكتة قلبية.ونعى اتحاد المصارعة العالمي "WWE" أو "المصارعة الحرة الترفيهية"، التي حقق من خلالها هالك هوغان، شهرته المدوية حول العالم، أسطورة المصارعة بهذه الكلمات: "ببالغ الحزن والأسى، تلقت "WWE" خبر وفاة هالك هوغان، عضو قاعة المشاهير". وتابعت: "لقد كان هوغان، أحد أشهر الشخصيات في الثقافة الشعبية الأمريكية، وساهم في وصول "WWE" إلى الشهرة العالمية في ثمانينيات القرن الماضي، وتتقدم "WWE" بخالص تعازيها لعائلة هوغان وأصدقائه ومعجبيه".ويعد هالك هوغان، الوجه الأيقوني لمصارعة المحترفين في ثمانينيات القرن الماضي، والذي استغل براعته في الحلبة في مسيرته التمثيلية.كما أن هوغان معروف ببنيته الجسدية الضخمة التي يبلغ طولها مترين، وقميصه الأصفر المميز.وبمسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من 4 عقود في اتحادات "AWA" و"WWE" و"WCW"، أصبح هالك هوغان، واحدا من أكثر الشخصيات شهرة وتأثيرا في تاريخ الترفيه الرياضي.وعند وفاته، قُدّرت ثروة هوغان الصافية بنحو 25 مليون دولار، ولا يعكس هذا الرقم أرباحه من المصارعة فحسب، بل يشمل أيضا عقود الرعاية والصفقات التجارية وأدوار التمثيل، بالإضافة إلى تسوية قانونية مهمة.
https://sarabic.ae/20250322/الموت-يغيب-أسطورة-الملاكمة-جورج-فورمان-1098850354.html
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منوعات, الأخبار, رياضة
منوعات, الأخبار, رياضة

وفاة أسطورة المصارعة الحرة هالك هوغان

16:19 GMT 24.07.2025 (تم التحديث: 16:24 GMT 24.07.2025)
© AP Photo / CHRIS CARLSONأسطورة المصارعة الحرة الأمريكي، هالك هوغان
أسطورة المصارعة الحرة الأمريكي، هالك هوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / CHRIS CARLSON
تابعنا عبر
توفي أسطورة المصارعة الحرة الأمريكي هالك هوغان، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 71 عاما.
ونقل خبر وفاة هوغان، العديد من التقارير الأمريكية.
وغيّب الموت هالك هوغان، في منزله بكليرووتر بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث أفاد المسعفون أن سبب الوفاة هو سكتة قلبية.
ونعى اتحاد المصارعة العالمي "WWE" أو "المصارعة الحرة الترفيهية"، التي حقق من خلالها هالك هوغان، شهرته المدوية حول العالم، أسطورة المصارعة بهذه الكلمات: "ببالغ الحزن والأسى، تلقت "WWE" خبر وفاة هالك هوغان، عضو قاعة المشاهير".
وتابعت: "لقد كان هوغان، أحد أشهر الشخصيات في الثقافة الشعبية الأمريكية، وساهم في وصول "WWE" إلى الشهرة العالمية في ثمانينيات القرن الماضي، وتتقدم "WWE" بخالص تعازيها لعائلة هوغان وأصدقائه ومعجبيه".
ويعد هالك هوغان، الوجه الأيقوني لمصارعة المحترفين في ثمانينيات القرن الماضي، والذي استغل براعته في الحلبة في مسيرته التمثيلية.
كما أن هوغان معروف ببنيته الجسدية الضخمة التي يبلغ طولها مترين، وقميصه الأصفر المميز.
وهالك هوغان، واسمه الحقيقي، تيري بوليا، لم يكن مجرد رمز للمصارعة، بل كان اسما مألوفا أسهم في دفع مصارعة المحترفين إلى الواجهة.
جورج فورمان يضرب مايكل مورر في وجهه بضربة يسارية خلال الجولة الثانية من نزالهما على بطولة الوزن الثقيل في إم جي إم جراند في لاس فيغاس، 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1994 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
مجتمع
الموت يغيب أسطورة الملاكمة جورج فورمان
22 مارس, 06:32 GMT
وبمسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من 4 عقود في اتحادات "AWA" و"WWE" و"WCW"، أصبح هالك هوغان، واحدا من أكثر الشخصيات شهرة وتأثيرا في تاريخ الترفيه الرياضي.
واشتهر هوغان بشخصيته المتألقة وشعاراته الشهيرة "هولكامانيا"، وقد تجاوز نطاقه حدود الحلبة إلى التمثيل وبرامج تلفزيون الواقع والمشاريع التجارية.
وعند وفاته، قُدّرت ثروة هوغان الصافية بنحو 25 مليون دولار، ولا يعكس هذا الرقم أرباحه من المصارعة فحسب، بل يشمل أيضا عقود الرعاية والصفقات التجارية وأدوار التمثيل، بالإضافة إلى تسوية قانونية مهمة.
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