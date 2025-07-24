وفاة أسطورة المصارعة الحرة هالك هوغان
16:19 GMT 24.07.2025 (تم التحديث: 16:24 GMT 24.07.2025)
© AP Photo / CHRIS CARLSONأسطورة المصارعة الحرة الأمريكي، هالك هوغان
© AP Photo / CHRIS CARLSON
تابعنا عبر
توفي أسطورة المصارعة الحرة الأمريكي هالك هوغان، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 71 عاما.
ونقل خبر وفاة هوغان، العديد من التقارير الأمريكية.
وغيّب الموت هالك هوغان، في منزله بكليرووتر بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث أفاد المسعفون أن سبب الوفاة هو سكتة قلبية.
ونعى اتحاد المصارعة العالمي "WWE" أو "المصارعة الحرة الترفيهية"، التي حقق من خلالها هالك هوغان، شهرته المدوية حول العالم، أسطورة المصارعة بهذه الكلمات: "ببالغ الحزن والأسى، تلقت "WWE" خبر وفاة هالك هوغان، عضو قاعة المشاهير".
وتابعت: "لقد كان هوغان، أحد أشهر الشخصيات في الثقافة الشعبية الأمريكية، وساهم في وصول "WWE" إلى الشهرة العالمية في ثمانينيات القرن الماضي، وتتقدم "WWE" بخالص تعازيها لعائلة هوغان وأصدقائه ومعجبيه".
WWE is saddened to learn WWE Hall of Famer Hulk Hogan has passed away.— WWE (@WWE) July 24, 2025
One of pop culture’s most recognizable figures, Hogan helped WWE achieve global recognition in the 1980s.
WWE extends its condolences to Hogan’s family, friends, and fans.
ويعد هالك هوغان، الوجه الأيقوني لمصارعة المحترفين في ثمانينيات القرن الماضي، والذي استغل براعته في الحلبة في مسيرته التمثيلية.
كما أن هوغان معروف ببنيته الجسدية الضخمة التي يبلغ طولها مترين، وقميصه الأصفر المميز.
وهالك هوغان، واسمه الحقيقي، تيري بوليا، لم يكن مجرد رمز للمصارعة، بل كان اسما مألوفا أسهم في دفع مصارعة المحترفين إلى الواجهة.
22 مارس, 06:32 GMT
وبمسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من 4 عقود في اتحادات "AWA" و"WWE" و"WCW"، أصبح هالك هوغان، واحدا من أكثر الشخصيات شهرة وتأثيرا في تاريخ الترفيه الرياضي.
واشتهر هوغان بشخصيته المتألقة وشعاراته الشهيرة "هولكامانيا"، وقد تجاوز نطاقه حدود الحلبة إلى التمثيل وبرامج تلفزيون الواقع والمشاريع التجارية.
وعند وفاته، قُدّرت ثروة هوغان الصافية بنحو 25 مليون دولار، ولا يعكس هذا الرقم أرباحه من المصارعة فحسب، بل يشمل أيضا عقود الرعاية والصفقات التجارية وأدوار التمثيل، بالإضافة إلى تسوية قانونية مهمة.