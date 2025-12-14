https://sarabic.ae/20251214/سوريا-والسعودية-توقعان-مذكرة-تفاهم-للتعاون-الفني-في-مجال-الطيران-المدني-1108156811.html

سوريا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني

وقعت سوريا والسعودية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني. 14.12.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا، في بيان على "تلغرام"، أنها وقعت "مذكرة تفاهم للتعاون الفني مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية، خلال مراسم رسمية أُقيمت في مقر الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في العاصمة الرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني".وصرح وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، في 12 تموز/يوليو الماضي، بأن السعودية استأنفت صادراتها إلى سوريا وسط "تحسن مستمر" للوضع في البلاد.

