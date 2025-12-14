https://sarabic.ae/20251214/سوريا-والسعودية-توقعان-مذكرة-تفاهم-للتعاون-الفني-في-مجال-الطيران-المدني-1108156811.html
سوريا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني
سوريا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني
سبوتنيك عربي
وقعت سوريا والسعودية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني. 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T17:24+0000
2025-12-14T17:24+0000
2025-12-14T17:24+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/01/1046705724_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9cc37d53eb53ef1fc0d0d1db7fa0ed3d.jpg
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا، في بيان على "تلغرام"، أنها وقعت "مذكرة تفاهم للتعاون الفني مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية، خلال مراسم رسمية أُقيمت في مقر الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في العاصمة الرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني".وصرح وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، في 12 تموز/يوليو الماضي، بأن السعودية استأنفت صادراتها إلى سوريا وسط "تحسن مستمر" للوضع في البلاد.
https://sarabic.ae/20251214/باراك-الهجوم-الأخير-في-سوريا-لن-يمر-دون-رد-1108155911.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/01/1046705724_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_baab2ada1a08d9b630f0bc6863caf5ae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
سوريا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني
وقعت سوريا والسعودية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني.
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا، في بيان على "تلغرام"، أنها وقعت "مذكرة تفاهم للتعاون الفني مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية، خلال مراسم رسمية أُقيمت في مقر الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في العاصمة الرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني".
وأوضح البيان أن المذكرة "تهدف إلى تطوير التعاون الفني وتبادل الخبرات والمعرفة المؤسسية بين الجانبين، بما يسهم في دعم معايير السلامة الجوية، وبناء القدرات الفنية، وتطوير أنظمة الطيران المدني".
وتشهد العلاقات السورية السعودية تطورا ملحوظا، حيث أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، في 24 تموز/يوليو الماضي، توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي (نحو 6.4 مليار دولار) مع سوريا، خلال منتدى الاستثمار السعودي السوري في العاصمة السورية دمشق.
وصرح وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، في 12 تموز/يوليو الماضي، بأن السعودية استأنفت صادراتها إلى سوريا وسط "تحسن مستمر" للوضع في البلاد.