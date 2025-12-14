سوريا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
سوريا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني
سوريا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني
سبوتنيك عربي
وقعت سوريا والسعودية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني. 14.12.2025, سبوتنيك عربي
سوريا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني

17:24 GMT 14.12.2025
© Sputnik . Mohammad Damourمطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020
مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
وقعت سوريا والسعودية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني.
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا، في بيان على "تلغرام"، أنها وقعت "مذكرة تفاهم للتعاون الفني مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية، خلال مراسم رسمية أُقيمت في مقر الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في العاصمة الرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني".
وأوضح البيان أن المذكرة "تهدف إلى تطوير التعاون الفني وتبادل الخبرات والمعرفة المؤسسية بين الجانبين، بما يسهم في دعم معايير السلامة الجوية، وبناء القدرات الفنية، وتطوير أنظمة الطيران المدني".
وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
باراك: الهجوم الأخير في سوريا لن يمر دون رد
16:42 GMT
وتشهد العلاقات السورية السعودية تطورا ملحوظا، حيث أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، في 24 تموز/يوليو الماضي، توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي (نحو 6.4 مليار دولار) مع سوريا، خلال منتدى الاستثمار السعودي السوري في العاصمة السورية دمشق.
وصرح وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، في 12 تموز/يوليو الماضي، بأن السعودية استأنفت صادراتها إلى سوريا وسط "تحسن مستمر" للوضع في البلاد.
