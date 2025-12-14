نتائج أولية: فوز السياسي اليميني كاست في الانتخابات الرئاسية التشيلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251214/فوز-السياسي-اليميني-كاست-في-الانتخابات-الرئاسية-التشيلية---النتائج-الأولية-1108163852.html
نتائج أولية: فوز السياسي اليميني كاست في الانتخابات الرئاسية التشيلية
نتائج أولية: فوز السياسي اليميني كاست في الانتخابات الرئاسية التشيلية
سبوتنيك عربي
تشير النتائج الأولية، بعد فرز 4.46% من الأصوات، إلى فوز السياسي اليميني خوسيه أنطونيو كاست في الانتخابات الرئاسية التشيلية. 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T22:45+0000
2025-12-14T23:40+0000
أخبار تشيلي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108163695_0:217:3071:1944_1920x0_80_0_0_2fd60dbb5250878ba7205b7490a4d84c.jpg
حصل كاست على 59.83% من الأصوات، بينما حصلت منافسته اليسارية، جانيت خارا، على 40.17%.سيتولى الرئيس المنتخب منصبه في 11 مارس 2026، لفترة رئاسية مدتها أربع سنوات.وُلد خوسيه أنطونيو كاست في 18 يناير/كانون الثاني 1966 في العاصمة سانتياغو، وهو أصغر عشرة إخوة، وينحدر من عائلة مهاجرة من أصل ألماني استقرت في تشيلي خلال خمسينيات القرن الماضي.يعمل كاست محامياً، وبدأ مسيرته السياسية عام 1996 بعد انتخابه عضواً في المجلس البلدي لبلدية بوين، ثم شغل منصب نائب في البرلمان عن حزب الاتحاد الديمقراطي المستقل بين عامي 2002 و2014.وبدأ طموحه الرئاسي عام 2017 كمرشح مستقل، قبل أن يخوض انتخابات 2021 زعيماً ومؤسساً لـالحزب الجمهوري.
https://sarabic.ae/20250602/رئيس-تشيلي-يعتزم-زيادة-الضغط-على-إسرائيل-بسبب-الحرب-في-غزة------1101199165.html
أخبار تشيلي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108163695_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_999be3a4699c8ce9bb19d7370f627d38.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تشيلي, العالم
أخبار تشيلي, العالم

نتائج أولية: فوز السياسي اليميني كاست في الانتخابات الرئاسية التشيلية

22:45 GMT 14.12.2025 (تم التحديث: 23:40 GMT 14.12.2025)
© AP Photo / Matias Delacroixأنصار يحملون صورة خوسيه أنطونيو كاست، مرشح الحزب الجمهوري المعارض للرئاسة، بعد أن أظهرت النتائج تقدمه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في سانتياغو، تشيلي، الأحد 14 ديسمبر 2025.
أنصار يحملون صورة خوسيه أنطونيو كاست، مرشح الحزب الجمهوري المعارض للرئاسة، بعد أن أظهرت النتائج تقدمه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في سانتياغو، تشيلي، الأحد 14 ديسمبر 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
تشير النتائج الأولية، بعد فرز 4.46% من الأصوات، إلى فوز السياسي اليميني خوسيه أنطونيو كاست في الانتخابات الرئاسية التشيلية.
حصل كاست على 59.83% من الأصوات، بينما حصلت منافسته اليسارية، جانيت خارا، على 40.17%.
سيتولى الرئيس المنتخب منصبه في 11 مارس 2026، لفترة رئاسية مدتها أربع سنوات.
فلسطينيون شمال غزة يبحثون عن أشلاء أطفالهم من تحت الركام - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
رئيس تشيلي يعتزم زيادة الضغط على إسرائيل بسبب الحرب في غزة
2 يونيو, 00:56 GMT
وُلد خوسيه أنطونيو كاست في 18 يناير/كانون الثاني 1966 في العاصمة سانتياغو، وهو أصغر عشرة إخوة، وينحدر من عائلة مهاجرة من أصل ألماني استقرت في تشيلي خلال خمسينيات القرن الماضي.
يعمل كاست محامياً، وبدأ مسيرته السياسية عام 1996 بعد انتخابه عضواً في المجلس البلدي لبلدية بوين، ثم شغل منصب نائب في البرلمان عن حزب الاتحاد الديمقراطي المستقل بين عامي 2002 و2014.
وبدأ طموحه الرئاسي عام 2017 كمرشح مستقل، قبل أن يخوض انتخابات 2021 زعيماً ومؤسساً لـالحزب الجمهوري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала