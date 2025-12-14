https://sarabic.ae/20251214/فوز-السياسي-اليميني-كاست-في-الانتخابات-الرئاسية-التشيلية---النتائج-الأولية-1108163852.html
نتائج أولية: فوز السياسي اليميني كاست في الانتخابات الرئاسية التشيلية
تشير النتائج الأولية، بعد فرز 4.46% من الأصوات، إلى فوز السياسي اليميني خوسيه أنطونيو كاست في الانتخابات الرئاسية التشيلية.
حصل كاست على 59.83% من الأصوات، بينما حصلت منافسته اليسارية، جانيت خارا، على 40.17%.سيتولى الرئيس المنتخب منصبه في 11 مارس 2026، لفترة رئاسية مدتها أربع سنوات.وُلد خوسيه أنطونيو كاست في 18 يناير/كانون الثاني 1966 في العاصمة سانتياغو، وهو أصغر عشرة إخوة، وينحدر من عائلة مهاجرة من أصل ألماني استقرت في تشيلي خلال خمسينيات القرن الماضي.يعمل كاست محامياً، وبدأ مسيرته السياسية عام 1996 بعد انتخابه عضواً في المجلس البلدي لبلدية بوين، ثم شغل منصب نائب في البرلمان عن حزب الاتحاد الديمقراطي المستقل بين عامي 2002 و2014.وبدأ طموحه الرئاسي عام 2017 كمرشح مستقل، قبل أن يخوض انتخابات 2021 زعيماً ومؤسساً لـالحزب الجمهوري.
أخبار تشيلي, العالم
