الأمم المتحدة تكشف عن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم طوعا بعد عام على رحيل الأسد

الأمم المتحدة تكشف عن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم طوعا بعد عام على رحيل الأسد

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الاثنين، عن عدد اللاجئين السوريين، الذين عادوا طوعًا إلى بلادهم، بعد عام على رحيل حكومة... 15.12.2025, سبوتنيك عربي

وأشار غراندي إلى أن "العدد بلغ 3 ملايين سوري حتى الآن"، مؤكدًا أن "سوريا بحاجة إلى استثمارات ضخمة لإعادة الإعمار، بهدف خلق فرص عمل وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين"، مشددًا على "أهمية الدعم الدولي لضمان استقرار العودة وتعافي البلاد".وفي سياق متصل، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان رسمي لها الشهر الجاري، أن "رحيل نظام الأسد أتاح فرصة نادرة للأمل في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا، ومع مرور عام، عاد النازحون السوريون إلى ديارهم، إذ تجاوز عدد العائدين 3 ملايين، لكن ثمة حاجة ملحة لدعم دولي مستمر لضمان استدامة هذه العودة".واعتبرت أن "هذه العودة تمثل خطوة مهمة في مسيرة التعافي، إذ كان النزوح القسري أحد الجراح العميقة للصراع، والعودة أمر أساسي لإنهاء سنوات من المعاناة وضمان الاستقرار".وشهد العام الأول انتقالا سياسيا، تمثل في تعيين، أحمد الشرع، رئيسا للمرحلة الانتقالية وتوقيع الإعلان الدستوري الجديد، في وقت استمرت فيه التوترات العسكرية داخليا وخارجيا، وترافقت هذه المرحلة مع اختراقات أمنية واسعة، أبرزها توغل إسرائيل في الجنوب السوري، واندلاع معارك وانتهاكات دامية في الساحل والسويداء، ما أسهم في محو ملامح المشهد القديم ورسم صورة جديدة لسوريا مليئة بالتحديات المعقدة.

