الرئيس اللبناني: اتصالات داخلية وخارجية لتثبيت الأمن جنوبا عبر لجنة "الميكانيزم"

أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الاثنين، أن الاتصالات تتواصل على المستويين الداخلي والخارجي بهدف تثبيت الأمن والاستقرار في جنوب البلاد، عبر المفاوضات... 15.12.2025

وخلال لقائه بوفد من حزب "الطاشناق"، شدد عون على أهمية التحلي بالمسؤولية والحس الوطني، معتبرا أن الوحدة الوطنية تشكل عنصرا أساسيا في تعزيز الموقف اللبناني، ولا سيما في ظل المفاوضات القائمة، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.كما أشار الرئيس اللبناني إلى أن "استهداف الدولة أو التشكيك بدورها لن يحقق أي نتائج"، مؤكدا أن "رهان اللبنانيين على دولتهم ثابت، وأن الثقة بها قد عادت".يشار إلى أن لجنة "الميكانيزم" تعد إطارا تنسيقيا يضم لبنان وإسرائيل وقوات "يونيفيل"، برعاية أمريكية – فرنسية، لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتم إعادة تفعيلها رسميا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، بوصفها تطويرا للجنة الثلاثية المنبثقة عن القرار 1701 عقب حرب 2006.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

