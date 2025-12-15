https://sarabic.ae/20251215/المتحدث-السابق-باسم-التحالف-الدولي-العلاقات-السورية-الأمريكية-قوية-وهجوم-تدمر-كان-مفاجئا-1108169515.html

المتحدث السابق باسم "التحالف الدولي": العلاقات السورية الأمريكية قوية.. وهجوم تدمر كان مفاجئا

المتحدث السابق باسم "التحالف الدولي": العلاقات السورية الأمريكية قوية.. وهجوم تدمر كان مفاجئا

أكد المتحدث السابق باسم "التحالف الدولي"، الكولونيل مايلز كاغينز، اليوم الاثنين، أن "الهجوم على الدورية المشتركة السورية - الأمريكية، في تدمر كان مفاجئا". 15.12.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد كاغينز، في تصريحات صحفية، مساء أمس الأحد، بأن "واشنطن تريد أن يكون لديها علاقات أمنية طويلة المدى مع سوريا"، وأنه لدى الولايات المتحدة الأمريكية "مهمة محددة مستمرة لدعم القوات الأمنية في محاربة تنظيم"داعش" (محظور في روسيا ودول عدة) الإرهابي داخل سوريا، وسيتم ذلك بالتعاون مع الحكومة السورية".وشدد كاغينز على "ضرورة دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع وزارة الدفاع السورية"، مضيفًا أن "المواقع الأمريكية تتعرض للهجوم بشكل متكرر، والميليشيات الإيرانية حاولت وتحاول توتير مناطق وجود قواتنا".وأوضح المتحدث السابق باسم "التحالف الدولي"، أن "الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، يقوم بأمر مهم تجاه السلام في المنطقة، وأن العلاقات السورية الأمريكية قوية، وتعزيز الاقتصاد والازدهار جزء أساسي في محاربة الإرهاب".وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر أمني: "تعرضت قوات الأمن السورية وقوات أمريكية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة"، وتابع المصدر: "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".وأشار إلى أن "حركة السير على الطريق الدولي دير الزور دمشق، توقفت مؤقتا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة"، وأوضح أن "مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف، بعد حادث إطلاق النار".

