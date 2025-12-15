المتحدث السابق باسم "التحالف الدولي": العلاقات السورية الأمريكية قوية.. وهجوم تدمر كان مفاجئا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251215/المتحدث-السابق-باسم-التحالف-الدولي-العلاقات-السورية-الأمريكية-قوية-وهجوم-تدمر-كان-مفاجئا-1108169515.html
المتحدث السابق باسم "التحالف الدولي": العلاقات السورية الأمريكية قوية.. وهجوم تدمر كان مفاجئا
المتحدث السابق باسم "التحالف الدولي": العلاقات السورية الأمريكية قوية.. وهجوم تدمر كان مفاجئا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث السابق باسم "التحالف الدولي"، الكولونيل مايلز كاغينز، اليوم الاثنين، أن "الهجوم على الدورية المشتركة السورية - الأمريكية، في تدمر كان مفاجئا". 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T08:12+0000
2025-12-15T08:12+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108124445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45fa64bc1378ce93f1cdfda9f8495f6e.jpg
وأفاد كاغينز، في تصريحات صحفية، مساء أمس الأحد، بأن "واشنطن تريد أن يكون لديها علاقات أمنية طويلة المدى مع سوريا"، وأنه لدى الولايات المتحدة الأمريكية "مهمة محددة مستمرة لدعم القوات الأمنية في محاربة تنظيم"داعش" (محظور في روسيا ودول عدة) الإرهابي داخل سوريا، وسيتم ذلك بالتعاون مع الحكومة السورية".وشدد كاغينز على "ضرورة دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع وزارة الدفاع السورية"، مضيفًا أن "المواقع الأمريكية تتعرض للهجوم بشكل متكرر، والميليشيات الإيرانية حاولت وتحاول توتير مناطق وجود قواتنا".وأوضح المتحدث السابق باسم "التحالف الدولي"، أن "الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، يقوم بأمر مهم تجاه السلام في المنطقة، وأن العلاقات السورية الأمريكية قوية، وتعزيز الاقتصاد والازدهار جزء أساسي في محاربة الإرهاب".وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر أمني: "تعرضت قوات الأمن السورية وقوات أمريكية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة"، وتابع المصدر: "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".وأشار إلى أن "حركة السير على الطريق الدولي دير الزور دمشق، توقفت مؤقتا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة"، وأوضح أن "مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف، بعد حادث إطلاق النار".
https://sarabic.ae/20251213/ترامب-الولايات-المتحدة-سترد-على-تنظيم-داعش-إذا-تعرضت-لهجوم-آخر-1108135010.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108124445_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc3c6ac9fd847273acb65631f6da7040.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار

المتحدث السابق باسم "التحالف الدولي": العلاقات السورية الأمريكية قوية.. وهجوم تدمر كان مفاجئا

08:12 GMT 15.12.2025
© AP Photo / Baderkhan Ahmadالجيش الأمريكي في سوريا
الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
تابعنا عبر
أكد المتحدث السابق باسم "التحالف الدولي"، الكولونيل مايلز كاغينز، اليوم الاثنين، أن "الهجوم على الدورية المشتركة السورية - الأمريكية، في تدمر كان مفاجئا".
وأفاد كاغينز، في تصريحات صحفية، مساء أمس الأحد، بأن "واشنطن تريد أن يكون لديها علاقات أمنية طويلة المدى مع سوريا"، وأنه لدى الولايات المتحدة الأمريكية "مهمة محددة مستمرة لدعم القوات الأمنية في محاربة تنظيم"داعش" (محظور في روسيا ودول عدة) الإرهابي داخل سوريا، وسيتم ذلك بالتعاون مع الحكومة السورية".
وشدد كاغينز على "ضرورة دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع وزارة الدفاع السورية"، مضيفًا أن "المواقع الأمريكية تتعرض للهجوم بشكل متكرر، والميليشيات الإيرانية حاولت وتحاول توتير مناطق وجود قواتنا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
ترامب: الولايات المتحدة سترد على تنظيم "داعش" إذا تعرضت لهجوم آخر
13 ديسمبر, 19:23 GMT
وأوضح المتحدث السابق باسم "التحالف الدولي"، أن "الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، يقوم بأمر مهم تجاه السلام في المنطقة، وأن العلاقات السورية الأمريكية قوية، وتعزيز الاقتصاد والازدهار جزء أساسي في محاربة الإرهاب".

وأفادت وسائل إعلام سورية، أول أمس السبت، بأن قوات أمن أمريكية - سورية مشتركة، تعرضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر السورية، أثناء جولة ميدانية مشتركة، مشيرة إلى إصابة أفراد من قوات الأمن الأمريكية والسورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر أمني: "تعرضت قوات الأمن السورية وقوات أمريكية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة"، وتابع المصدر: "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية، فيما قتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".
وأشار إلى أن "حركة السير على الطريق الدولي دير الزور دمشق، توقفت مؤقتا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة"، وأوضح أن "مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف، بعد حادث إطلاق النار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала