https://sarabic.ae/20251215/انطلاق-الحوار-المهيكل-الأممي-بعد-انتخابات-المجالس-البلدية-في-بنغازي-وشرقي-ليبيا-1108170588.html

انطلاق "الحوار المهيكل" الأممي بعد انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وشرقي ليبيا

انطلاق "الحوار المهيكل" الأممي بعد انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وشرقي ليبيا

سبوتنيك عربي

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا استكمال عضوية "الحوار المهيكل"، والذي بدأت أولى جلساته في العاصمة طرابلس على مدى يومين، موضحة في بيان، أن عملية اختيارها أعضاء... 15.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-15T08:26+0000

2025-12-15T08:26+0000

2025-12-15T08:26+0000

راديو

نبض أفريقيا

أفريقيا

أخبار ليبيا اليوم

الكونغو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108170258_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_25c1e8e2b7dc256fa24f7bd8b25e1c5c.png

انطلاق الحوار المهيكل الأممي بعد انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وشرق ليبيا سبوتنيك عربي انطلاق الحوار المهيكل الأممي بعد انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وشرق ليبيا

يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه الانتخابات البلدية شرقي ليبيا، حيث يستمر فرز الأصوات بمراكز الاقتراع في 9 بلديات ليبية،عقب انتهاء التصويت ضمن المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية.وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في البلاد، إنها أشرفت على الانتخابات في بلديات بنغازي (شرق)، سرت (وسط)، سبها (جنوب غرب)، طبرق، قصر الجدي، توكرة، الأبيار، سلوق، وقمينس (شرق)، ضمن المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية.وقال مساعد وزير الخارجية الليبي الأسبق د. عثمان البدري، إن "البعثة الأممية تحاول إيجاد مسار يتوافق عليه الليبيون خاصة وأن دورها طال أمده نتيجة المعرقلات التي تصادف العمل في الملف".وفي الوقت ذاته، يرى البدري أن "البعثة الأممية لا تزال بعيدة عن الحل النهائي للأزمة الليبية، لأنها تبتعد عن الأطراف المؤثرة على الأرض".وذكر أن "إقامة الانتخابات البلدية في مرحلتها الثالثة شرق البلاد والتجاوب الشعبي معها يشير إلى ضرورة تحقيق المطالب بإجراء انتخابات شاملة".اتهامات من بوروندي وواشنطن لرواندا بجر المنطقة للحرب بعد هجمات حركة "إم 23" بشرق الكونغوانتقدت أمريكا رواندا، واتهمتها بـ"جرّ المنطقة للمزيد من عدم الاستقرار"، وذلك على خلفية "ضلوعها" في النزاع بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب زعم أمريكا، بعد بضعة أيام من توقيع اتفاق في واشنطن بين البلدين.وقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنه "بدلا من إحراز تقدم نحو السلام برعاية الرئيس دونالد ترامب، في الأسابيع الأخيرة، تجر رواندا المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والحرب".وأوضح والتز أنه "في الأشهر الأخيرة نشرت رواندا عددا كبيرا من صواريخ أرض جو وأسلحة ثقيلة أخرى ومتطورة في شمال وجنوب كيفو لمساعدة حركة "إم 23".ويأتي الاتهام الأمريكي لرواندا بعد سيطرة مسلحي "إم 23" الموالين لرواندا على مدينة أوفيرا في إقليم جنوب كيفو الكونغو الديمقراطية، إذ انتشروا في شوارع المدينة التي تقطنها نحو 700 ألف نسمة.واعتبرت رئيسة المركز الأفريقي للأبحاث د. غادة فؤاد، "الاتفاقات التي تم توقيعها في واشنطن بأنها هشة، بعد الأحداث الجارية على أرض الواقع، والأعمال المناهضة للحكومة التي تقوم بها حركة "إم 23".وقالت إن "رواندا لها مصلحة سياسية واقتصادية من دعم التوتر في الكونغو، لأنه إذا استقرت فسوف تنشط الحركات المتمردة في رواندا، وفي ظل هذه الفوضى بالكونغو يمكن السيطرة على كثير من المعادن في شرق البلاد"."إيكواس" تعلن خفض أسعار تذاكر الطيران بغرب أفريقياأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن خفض غير مسبوق في أسعار تذاكر الطيران داخل المنطقة ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2026، وذلك عبر إلغاء الضرائب المفروضة على النقل الجوي وتقليص رسوم المسافرين والأمن بنسبة 25%.ويقوم القرار على ركيزتين أساسيتين، الأولى هي الإلغاء الكامل لجميع الضرائب المفروضة على النقل الجوي في دول "إيكواس"، وهو ما يمثل تحولا جذريا في السياسة المالية للقطاع.أما الركيزة الثانية فتتمثل في خفض رسوم المسافرين والأمن بنسبة 25%، وهو إجراء من شأنه أن ينعكس مباشرة على السعر النهائي للتذكرة.ويهدف هذا الإصلاح إلى جعل تكاليف التشغيل في المنطقة أكثر انسجاما مع المعايير الدولية، مما يعزز تنافسية شركات الطيران المحلية ويزيد جاذبية السفر الجوي داخل غرب أفريقيا.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الدول تنازلت عن الإيرادات مقابل الرهان على اقتصاد الحجم"، مبيّنًا أن "زيادة الطلب وارتفاع عدد المسافرين يساهم في تنشيط اقتصاد المطارات والسياحة والخدمات والضرائب غير المباشرة".

أفريقيا

الكونغو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

نبض أفريقيا, أفريقيا, أخبار ليبيا اليوم, الكونغو, аудио