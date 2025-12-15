انطلاق "الحوار المهيكل" الأممي بعد انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وشرقي ليبيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
انطلاق "الحوار المهيكل" الأممي بعد انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وشرقي ليبيا
انطلاق "الحوار المهيكل" الأممي بعد انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وشرقي ليبيا
أعلنت البعثة الأممية في ليبيا استكمال عضوية "الحوار المهيكل"، والذي بدأت أولى جلساته في العاصمة طرابلس على مدى يومين، موضحة في بيان، أن عملية اختيارها أعضاء...
انطلاق الحوار المهيكل الأممي بعد انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وشرق ليبيا
انطلاق الحوار المهيكل الأممي بعد انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وشرق ليبيا
يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه الانتخابات البلدية شرقي ليبيا، حيث يستمر فرز الأصوات بمراكز الاقتراع في 9 بلديات ليبية،عقب انتهاء التصويت ضمن المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية.وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في البلاد، إنها أشرفت على الانتخابات في بلديات بنغازي (شرق)، سرت (وسط)، سبها (جنوب غرب)، طبرق، قصر الجدي، توكرة، الأبيار، سلوق، وقمينس (شرق)، ضمن المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية.وقال مساعد وزير الخارجية الليبي الأسبق د. عثمان البدري، إن "البعثة الأممية تحاول إيجاد مسار يتوافق عليه الليبيون خاصة وأن دورها طال أمده نتيجة المعرقلات التي تصادف العمل في الملف".وفي الوقت ذاته، يرى البدري أن "البعثة الأممية لا تزال بعيدة عن الحل النهائي للأزمة الليبية، لأنها تبتعد عن الأطراف المؤثرة على الأرض".وذكر أن "إقامة الانتخابات البلدية في مرحلتها الثالثة شرق البلاد والتجاوب الشعبي معها يشير إلى ضرورة تحقيق المطالب بإجراء انتخابات شاملة".اتهامات من بوروندي وواشنطن لرواندا بجر المنطقة للحرب بعد هجمات حركة "إم 23" بشرق الكونغوانتقدت أمريكا رواندا، واتهمتها بـ"جرّ المنطقة للمزيد من عدم الاستقرار"، وذلك على خلفية "ضلوعها" في النزاع بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب زعم أمريكا، بعد بضعة أيام من توقيع اتفاق في واشنطن بين البلدين.وقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنه "بدلا من إحراز تقدم نحو السلام برعاية الرئيس دونالد ترامب، في الأسابيع الأخيرة، تجر رواندا المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والحرب".وأوضح والتز أنه "في الأشهر الأخيرة نشرت رواندا عددا كبيرا من صواريخ أرض جو وأسلحة ثقيلة أخرى ومتطورة في شمال وجنوب كيفو لمساعدة حركة "إم 23".ويأتي الاتهام الأمريكي لرواندا بعد سيطرة مسلحي "إم 23" الموالين لرواندا على مدينة أوفيرا في إقليم جنوب كيفو الكونغو الديمقراطية، إذ انتشروا في شوارع المدينة التي تقطنها نحو 700 ألف نسمة.واعتبرت رئيسة المركز الأفريقي للأبحاث د. غادة فؤاد، "الاتفاقات التي تم توقيعها في واشنطن بأنها هشة، بعد الأحداث الجارية على أرض الواقع، والأعمال المناهضة للحكومة التي تقوم بها حركة "إم 23".وقالت إن "رواندا لها مصلحة سياسية واقتصادية من دعم التوتر في الكونغو، لأنه إذا استقرت فسوف تنشط الحركات المتمردة في رواندا، وفي ظل هذه الفوضى بالكونغو يمكن السيطرة على كثير من المعادن في شرق البلاد"."إيكواس" تعلن خفض أسعار تذاكر الطيران بغرب أفريقياأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن خفض غير مسبوق في أسعار تذاكر الطيران داخل المنطقة ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2026، وذلك عبر إلغاء الضرائب المفروضة على النقل الجوي وتقليص رسوم المسافرين والأمن بنسبة 25%.ويقوم القرار على ركيزتين أساسيتين، الأولى هي الإلغاء الكامل لجميع الضرائب المفروضة على النقل الجوي في دول "إيكواس"، وهو ما يمثل تحولا جذريا في السياسة المالية للقطاع.أما الركيزة الثانية فتتمثل في خفض رسوم المسافرين والأمن بنسبة 25%، وهو إجراء من شأنه أن ينعكس مباشرة على السعر النهائي للتذكرة.ويهدف هذا الإصلاح إلى جعل تكاليف التشغيل في المنطقة أكثر انسجاما مع المعايير الدولية، مما يعزز تنافسية شركات الطيران المحلية ويزيد جاذبية السفر الجوي داخل غرب أفريقيا.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الدول تنازلت عن الإيرادات مقابل الرهان على اقتصاد الحجم"، مبيّنًا أن "زيادة الطلب وارتفاع عدد المسافرين يساهم في تنشيط اقتصاد المطارات والسياحة والخدمات والضرائب غير المباشرة".
انطلاق "الحوار المهيكل" الأممي بعد انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وشرقي ليبيا

راديو
انطلاق الحوار المهيكل الأممي بعد انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وشرق ليبيا
عبد الله حميد
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
أعلنت البعثة الأممية في ليبيا استكمال عضوية "الحوار المهيكل"، والذي بدأت أولى جلساته في العاصمة طرابلس على مدى يومين، موضحة في بيان، أن عملية اختيارها أعضاء الحوار، جاءت بناء على دعوة وجهتها إلى البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الفنية والأمنية والمكونات الثقافية والمجتمعية لترشيح ممثلين عنها".
يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه الانتخابات البلدية شرقي ليبيا، حيث يستمر فرز الأصوات بمراكز الاقتراع في 9 بلديات ليبية،عقب انتهاء التصويت ضمن المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية.
وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في البلاد، إنها أشرفت على الانتخابات في بلديات بنغازي (شرق)، سرت (وسط)، سبها (جنوب غرب)، طبرق، قصر الجدي، توكرة، الأبيار، سلوق، وقمينس (شرق)، ضمن المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية.
وقال مساعد وزير الخارجية الليبي الأسبق د. عثمان البدري، إن "البعثة الأممية تحاول إيجاد مسار يتوافق عليه الليبيون خاصة وأن دورها طال أمده نتيجة المعرقلات التي تصادف العمل في الملف".

وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "إعلان البعثة عن "الحوار المهيكل" محاولة للابتعاد عن الأطراف السياسية، التي لم تتوافق في ظل الخلاف المتجذر بينها، وبهذا الحوار تحاول تجاوز مجلسي النواب والدولة لإيجاد نسبة من التوافق بين الليبيين".

وفي الوقت ذاته، يرى البدري أن "البعثة الأممية لا تزال بعيدة عن الحل النهائي للأزمة الليبية، لأنها تبتعد عن الأطراف المؤثرة على الأرض".
وذكر أن "إقامة الانتخابات البلدية في مرحلتها الثالثة شرق البلاد والتجاوب الشعبي معها يشير إلى ضرورة تحقيق المطالب بإجراء انتخابات شاملة".
اتهامات من بوروندي وواشنطن لرواندا بجر المنطقة للحرب بعد هجمات حركة "إم 23" بشرق الكونغو
انتقدت أمريكا رواندا، واتهمتها بـ"جرّ المنطقة للمزيد من عدم الاستقرار"، وذلك على خلفية "ضلوعها" في النزاع بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب زعم أمريكا، بعد بضعة أيام من توقيع اتفاق في واشنطن بين البلدين.
وقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنه "بدلا من إحراز تقدم نحو السلام برعاية الرئيس دونالد ترامب، في الأسابيع الأخيرة، تجر رواندا المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والحرب".
وأوضح والتز أنه "في الأشهر الأخيرة نشرت رواندا عددا كبيرا من صواريخ أرض جو وأسلحة ثقيلة أخرى ومتطورة في شمال وجنوب كيفو لمساعدة حركة "إم 23".
ويأتي الاتهام الأمريكي لرواندا بعد سيطرة مسلحي "إم 23" الموالين لرواندا على مدينة أوفيرا في إقليم جنوب كيفو الكونغو الديمقراطية، إذ انتشروا في شوارع المدينة التي تقطنها نحو 700 ألف نسمة.
واعتبرت رئيسة المركز الأفريقي للأبحاث د. غادة فؤاد، "الاتفاقات التي تم توقيعها في واشنطن بأنها هشة، بعد الأحداث الجارية على أرض الواقع، والأعمال المناهضة للحكومة التي تقوم بها حركة "إم 23".

وأوضحت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا يعني أن الحركة والجهات الداعمة لها غير جادة في تحقيق السلام بالمنطقة، ما يؤثر على دول الجوار ويسبب الكثير من المشاكل".

وقالت إن "رواندا لها مصلحة سياسية واقتصادية من دعم التوتر في الكونغو، لأنه إذا استقرت فسوف تنشط الحركات المتمردة في رواندا، وفي ظل هذه الفوضى بالكونغو يمكن السيطرة على كثير من المعادن في شرق البلاد".
"إيكواس" تعلن خفض أسعار تذاكر الطيران بغرب أفريقيا
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن خفض غير مسبوق في أسعار تذاكر الطيران داخل المنطقة ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2026، وذلك عبر إلغاء الضرائب المفروضة على النقل الجوي وتقليص رسوم المسافرين والأمن بنسبة 25%.
ويقوم القرار على ركيزتين أساسيتين، الأولى هي الإلغاء الكامل لجميع الضرائب المفروضة على النقل الجوي في دول "إيكواس"، وهو ما يمثل تحولا جذريا في السياسة المالية للقطاع.
أما الركيزة الثانية فتتمثل في خفض رسوم المسافرين والأمن بنسبة 25%، وهو إجراء من شأنه أن ينعكس مباشرة على السعر النهائي للتذكرة.
ويهدف هذا الإصلاح إلى جعل تكاليف التشغيل في المنطقة أكثر انسجاما مع المعايير الدولية، مما يعزز تنافسية شركات الطيران المحلية ويزيد جاذبية السفر الجوي داخل غرب أفريقيا.

وقال الخبير الاقتصادي محمد أمين سامي، إن "قرار "إيكواس" ينطلق من مبدأ أن التذكرة في غرب أفريقيا كانت محمّلة بالضرائب ورسوم غير مرتبطة بكلفة الطيران، وبالتالي جعل ذلك الرحلات بين الدول الأعضاء أغلى من الرحلات إلى أوروبا".

وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الدول تنازلت عن الإيرادات مقابل الرهان على اقتصاد الحجم"، مبيّنًا أن "زيادة الطلب وارتفاع عدد المسافرين يساهم في تنشيط اقتصاد المطارات والسياحة والخدمات والضرائب غير المباشرة".
