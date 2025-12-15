https://sarabic.ae/20251215/دولة-عربية-تحصد-رقما-قياسيا-في-موسوعة-غينيس-لأعمق-حوض-ميناء-صناعي-في-العالم-فيديو-1108174347.html
دولة عربية تحصد رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" لأعمق حوض ميناء صناعي في العالم.. فيديو
سجّل ميناء السخنة في مصر، اليوم الاثنين، رقما قياسيا جديدا ضمن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما أصبح يضم أعمق حوض من صنع الإنسان على اليابسة، بعمق 19
دولة عربية تحصد رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" لأعمق حوض ميناء صناعي في العالم.. فيديو
سجّل ميناء السخنة في مصر، اليوم الاثنين، رقما قياسيا جديدا ضمن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما أصبح يضم أعمق حوض من صنع الإنسان على اليابسة، بعمق 19 مترا.
وأعلنت عن ذلك لجنة "غينيس"، خلال مؤتمر عُقد بالميناء بحضور كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وقالت المحكمة المعتمدة في موسوعة "غينيس"، كانزي الدفراوي، إنه تم تدريبها على إجراءات تسجيل الأرقام القياسية العالمية، مشيرة إلى أن الحد الأدنى المطلوب لفئة أعمق حوض ميناء هو 17 مترا، وأن ميناء السخنة تجاوز هذا الحد وحقق رقما قياسيا جديدا بعمق 19 مترا، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية.
وأوضحت الدفراوي أن "فريق العمل راجع كافة السجلات والمستندات الفنية، وتأكد من الالتزام الكامل بالإرشادات والمعايير المعتمدة من موسوعة "غينيس"، مؤكدة أن الإنجاز يعكس دقة التنفيذ والالتزام بالمعايير الدولية.
وفي ختام المؤتمر، سلّمت كانزي الدفراوي، شهادة موسوعة "غينيس" للفريق ووزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، مؤكدة أن "هذا الرقم القياسي يبرز التطور، الذي وصلت إليه المشروعات القومية المصرية، وقدرتها على تحقيق إنجازات عالمية في قطاع الموانئ والبنية التحتية".