"غينيس" تسجل "برواز الاتحاد" الإماراتي كأكبر إطار صورة من الذهب الخالص في العالم.. صور

"غينيس" تسجل "برواز الاتحاد" الإماراتي كأكبر إطار صورة من الذهب الخالص في العالم.. صور

سبوتنيك عربي

أعلنت دولة الإمارات عن تدشين أكبر "برواز" في العالم مصنوع من الذهب الخالص، في إنجاز جديد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ليصبح معلمًا فنيًا فريدًا يحمل... 10.12.2025

وقال علي أبو حسن، مدير تنفيذ في شركة "الذهب العربي للمجوهرات"، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "هذا البرواز ليس مجرد تحفة فنية، بل هو رمز حيّ يجسد روح الاتحاد ويكتب تاريخ الإمارات بلغة الذهب، حيث صُمم ليحمل في طياته معاني الوحدة والنهضة ويروي قصة وطن من خلال معالمه التاريخية والثقافية". وشرح أبو حسن، قائلا: "لقد صُمم البرواز وكأنه شبكة من الأوردة الذهبية، التي تحيط بصورة الشيخ زايد، ليعكس أن الاتحاد هو الدم، الذي يجري في عروق الوطن، وأن الذهب هنا ليس مجرد معدن ثمين بل لغة تُكتب بها قصة الإمارات وإنجازاتها". وكانت إمارة عجمان، سجلت الثلاثاء قبل الماضي، إنجازًا عالميًا بعد دخولها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، عبر تشكيل أكبر عبارة احتفالية في العالم باستخدام 603 مركبات آلية.ونشر الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في الإمارات، الاثنين قبل الماضي، صورة تظهر فيها أكبر عبارة احتفالية في العالم باستخدام 603 مركبات آلية.وأكد النعيمي عبر حسابه الرسمي على "إكس"، أن "نشر هذا التشكيل يأتي احتفالًا بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات، حيث تم تشكيل عبارة أو جملة "EID AL ETIHAD UAE 54".ونُظمت الفعالية الإماراتية بالتعاون مع هيئة النقل في عجمان، و"عجمان القابضة"، وشركة "رايات" في الإمارة، حيث تسلمت الجهات المشاركة الشهادات الرسمية التي توثق الرقم القياسي الجديد وتحتفي بروح الاتحاد والتميز.

