دولة خليجية تحقق رقما قياسيا في موسوعة "غينيس"

حققت دولة خليجية رقما قياسيا جديدا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بتنظيم أكبر عرض جوي عسكري للقفز بالمظلات بمشاركة واسعة من فرق دولية، وفق المعايير العالمية المعتمدة.
وتسلم الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر، شهادة الرقم القياسي، على هامش حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية الـ47 للقفز المظلي "السيزم 2025".
وأشادت ممثلة موسوعة "غينيس"، إيما برين، بالاحترافية والتنظيم المتميز للبطولة.
وأعربت برين عن تقديرها لتسجيل هذا الإنجاز باسم دولة قطر، مؤكدة أنه يعكس مستوى التنظيم الرفيع الذي ميّز الحدث، وفقا لوكالة
الأنباء القطرية (قنا)، أمس السبت.
كما شارك الشيخ سعود ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، في افتتاح متحف الرياضات الجوية على هامش حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية للقفز المظلي.
يشار إلى أن قطر حققت رقما قياسيا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتنفيذ ميناء حمد "بوابة قطر للتجارة العالمية"، أكبر مشروع عالمي لنقل وإعادة توطين أشجار القرم (مانغروف).
وأكدت "موانئ قطر"، في بيان لها، أن "هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل الإنجازات العالمية لميناء حمد، ليكون ثاني رقم قياسي يسجله الميناء في موسوعة "غينيس"، ويعكس التزامه الثابت بالممارسات البيئية المستدامة".
وأشار البيان إلى أن "المشروع يمثل تتويجا لجهود بيئية استثنائية بدأت منذ إنشاء الميناء واستمرت لسنوات، بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وحماية النظم الإيكولوجية الساحلية".