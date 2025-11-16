دولة خليجية تحقق رقما قياسيا في موسوعة "غينيس"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
دولة خليجية تحقق رقما قياسيا في موسوعة "غينيس"
سبوتنيك عربي
قطر
أخبار قطر اليوم
العالم العربي
الأخبار
وتسلم الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر، شهادة الرقم القياسي، على هامش حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية الـ47 للقفز المظلي "السيزم 2025".وأشادت ممثلة موسوعة "غينيس"، إيما برين، بالاحترافية والتنظيم المتميز للبطولة.وأعربت برين عن تقديرها لتسجيل هذا الإنجاز باسم دولة قطر، مؤكدة أنه يعكس مستوى التنظيم الرفيع الذي ميّز الحدث، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أمس السبت.كما شارك الشيخ سعود ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، في افتتاح متحف الرياضات الجوية على هامش حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية للقفز المظلي.يشار إلى أن قطر حققت رقما قياسيا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتنفيذ ميناء حمد "بوابة قطر للتجارة العالمية"، أكبر مشروع عالمي لنقل وإعادة توطين أشجار القرم (مانغروف).وأكدت "موانئ قطر"، في بيان لها، أن "هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل الإنجازات العالمية لميناء حمد، ليكون ثاني رقم قياسي يسجله الميناء في موسوعة "غينيس"، ويعكس التزامه الثابت بالممارسات البيئية المستدامة".وأشار البيان إلى أن "المشروع يمثل تتويجا لجهود بيئية استثنائية بدأت منذ إنشاء الميناء واستمرت لسنوات، بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وحماية النظم الإيكولوجية الساحلية".
قطر
12:34 GMT 16.11.2025
حققت دولة خليجية رقما قياسيا جديدا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بتنظيم أكبر عرض جوي عسكري للقفز بالمظلات بمشاركة واسعة من فرق دولية، وفق المعايير العالمية المعتمدة.
وتسلم الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر، شهادة الرقم القياسي، على هامش حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية الـ47 للقفز المظلي "السيزم 2025".
وأشادت ممثلة موسوعة "غينيس"، إيما برين، بالاحترافية والتنظيم المتميز للبطولة.
وأعربت برين عن تقديرها لتسجيل هذا الإنجاز باسم دولة قطر، مؤكدة أنه يعكس مستوى التنظيم الرفيع الذي ميّز الحدث، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أمس السبت.
كما شارك الشيخ سعود ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، في افتتاح متحف الرياضات الجوية على هامش حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية للقفز المظلي.
يشار إلى أن قطر حققت رقما قياسيا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتنفيذ ميناء حمد "بوابة قطر للتجارة العالمية"، أكبر مشروع عالمي لنقل وإعادة توطين أشجار القرم (مانغروف).
الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأغلى فستان ذهبي في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
الإمارات تدخل موسوعة "غينيس" بأغلى فستان ذهبي في العالم
1 أكتوبر, 12:16 GMT
وأكدت "موانئ قطر"، في بيان لها، أن "هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل الإنجازات العالمية لميناء حمد، ليكون ثاني رقم قياسي يسجله الميناء في موسوعة "غينيس"، ويعكس التزامه الثابت بالممارسات البيئية المستدامة".
وأشار البيان إلى أن "المشروع يمثل تتويجا لجهود بيئية استثنائية بدأت منذ إنشاء الميناء واستمرت لسنوات، بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وحماية النظم الإيكولوجية الساحلية".
