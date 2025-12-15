https://sarabic.ae/20251215/صوت-للزعيم-العربي-الأكثر-تأثيرا-لعام-2025-1108189109.html
صوت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا لعام 2025
صوت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا لعام 2025
سبوتنيك عربي
عام 2025 كان عاما استثنائيا في تاريخ المنطقة العربية، إذ شهدت تغيرات جذرية على كل المستويات، السياسية، والاقتصادية، والأمنية، وحتى الإنسانية. 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T14:53+0000
2025-12-15T14:53+0000
2025-12-15T14:53+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
السعودية
أخبار الإمارات العربية المتحدة
مصر
زعماء
رؤساء
أخبار الأردن
قطر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108188954_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_a1ebbfdcf98259127452095e42ea8a68.jpg
من جهود إعادة الإعمار في مناطق الحروب، ومبادرات الوساطة التي أوقفت نزيف الدم في أكثر من بقعة، إلى القرارات الجريئة التي رسمت ملامح مستقبل دول بأكملها، والصفقات التي حركت الاقتصاد العالمي.الآن، وبينما نودع 2025 ونستقبل عاما جديدا مليئا بالمفاجآت، نسألكم بكل حيادية وموضوعية:من هو الزعيم العربي الأكثر تأثيرا لعام 2025؟
السعودية
مصر
قطر
الجزائر
الصومال
تونس
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108188954_180:0:1020:630_1920x0_80_0_0_efe762c84b637b6e9a13b011a4145c5d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, زعماء, رؤساء, أخبار الأردن, قطر, опросы, الجزائر, العاهل المغربي, الصومال, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, تونس, العراق
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, زعماء, رؤساء, أخبار الأردن, قطر, опросы, الجزائر, العاهل المغربي, الصومال, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, تونس, العراق
صوت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا لعام 2025
عام 2025 كان عاما استثنائيا في تاريخ المنطقة العربية، إذ شهدت تغيرات جذرية على كل المستويات، السياسية، والاقتصادية، والأمنية، وحتى الإنسانية.
من جهود إعادة الإعمار في مناطق الحروب، ومبادرات الوساطة التي أوقفت نزيف الدم في أكثر من بقعة، إلى القرارات الجريئة التي رسمت ملامح مستقبل دول بأكملها، والصفقات التي حركت الاقتصاد العالمي.
في هذا العام، برز زعماء عرب حملوا على عاتقهم مسؤوليات ضخمة، منهم من قاد عملية تحول اقتصادي غير مسبوق، وبعضهم من حافظ على الاستقرار في ظروف بالغة الصعوبة، وآخرون لعبوا أدوارا محورية في تهدئة التوترات الإقليمية أو فتح آفاق تعاون جديدة.
الآن، وبينما نودع 2025 ونستقبل عاما جديدا مليئا بالمفاجآت، نسألكم بكل حيادية وموضوعية:
من هو الزعيم العربي الأكثر تأثيرا لعام 2025؟