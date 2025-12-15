علماء روس يطورون "درعا" لحماية البكتيريا المفيدة وزيادة فعاليتها

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
علماء روس يطورون "درعا" لحماية البكتيريا المفيدة وزيادة فعاليتها
علماء روس يطورون "درعا" لحماية البكتيريا المفيدة وزيادة فعاليتها
سبوتنيك عربي
اقترح باحثون في جامعة تولا الحكومية الروسية، تقنية مبتكرة تقوم على تغليف البكتيريا النافعة داخل كبسولات مصنوعة من أكسيد السيليكون، بهدف حمايتها من التأثيرات...
روسيا
علوم
دراسات
ويرى الفريق البحثي أن "استخدام هذه الطريقة في الصناعات الغذائية والطبية، إضافة إلى التطبيقات البيئية، من شأنه أن يعزز كفاءة البكتيريا ويقلل من تكاليف استخدامها"، وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة "غليس" العلمية.وبالتعاون مع باحثين من معاهد تابعة للأكاديمية الروسية للعلوم، استلهم الفريق البحثي آلية طبيعية للحماية البكتيرية، ونجح في تطوير غلاف خلوي قائم على أكسيد السيليكون يعمل كدرع واقٍ من عوامل الإجهاد المختلفة. وتُعد هذه الفكرة مستوحاة من "الدياتومات"، وهي كائنات دقيقة تبني أغلفتها الصلبة من السيليكا، مكوّنة ما يُعرف بصخر الدياتوميت الرسوبي.وأشارت إلى أن المواد المحاكية للطبيعة تتميز بفعاليتها وتكلفتها المنخفضة، كونها نتاج تطور طبيعي استمر لمئات الملايين من السنين، فضلًا عن أن تصنيع هذه الأغلفة لا يتطلب استخدام مواد كيميائية قاسية قد تضر بالخلايا البكتيرية. كما أكدت أن التقنية قابلة للتطبيق على أنواع متعددة من الخلايا.علماء روس يبتكرون أجهزة استشعار متينة وحساسة مناسبة للفضاء والطبعلماء روس يكتشفون مادة بحرية واعدة لمواجهة أخطر أنواع سرطان الثدي
https://sarabic.ae/20170212/العلماء-اكتشاف-البكتريا-المضادات-الحيوية-1022217374.html
https://sarabic.ae/20210401/عصير-الشمندر-يدهش-العلماء-لتعديله-بكتريا-الفم-التي-تؤثر-على-الضغط-والمخ-1048540365.html
علماء روس يطورون "درعا" لحماية البكتيريا المفيدة وزيادة فعاليتها

11:52 GMT 15.12.2025
بكتريا
بكتريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© Photo / © Getty Images / koto_feja
اقترح باحثون في جامعة تولا الحكومية الروسية، تقنية مبتكرة تقوم على تغليف البكتيريا النافعة داخل كبسولات مصنوعة من أكسيد السيليكون، بهدف حمايتها من التأثيرات البيئية الضارة.
ويرى الفريق البحثي أن "استخدام هذه الطريقة في الصناعات الغذائية والطبية، إضافة إلى التطبيقات البيئية، من شأنه أن يعزز كفاءة البكتيريا ويقلل من تكاليف استخدامها"، وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة "غليس" العلمية.

وبحسب علماء الجامعة الروسية، تُستخدم البكتيريا على نطاق واسع في تخمير منتجات غذائية مثل الجبن والبيرة والنبيذ، فضلًا عن دورها في إنتاج المضادات الحيوية ومعالجة مياه الصرف الصحي، إلا أن هذه الكائنات الدقيقة تفقد فعاليتها سريعًا في البيئات القاسية، مثل مناطق التسربات النفطية، ما يستدعي إعادة زراعتها بشكل متكرر.

Лазер нового поколения вернет зрение за пару минут - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2017
مجتمع
كيف تقاوم البكتريا المضادات الحيوية
12 فبراير 2017, 10:10 GMT
وبالتعاون مع باحثين من معاهد تابعة للأكاديمية الروسية للعلوم، استلهم الفريق البحثي آلية طبيعية للحماية البكتيرية، ونجح في تطوير غلاف خلوي قائم على أكسيد السيليكون يعمل كدرع واقٍ من عوامل الإجهاد المختلفة. وتُعد هذه الفكرة مستوحاة من "الدياتومات"، وهي كائنات دقيقة تبني أغلفتها الصلبة من السيليكا، مكوّنة ما يُعرف بصخر الدياتوميت الرسوبي.

وقالت داريا لافروفا، الباحثة الرئيسية في مختبر التكنولوجيا الحيوية البيئية والطبية بمركز أبحاث "بيوكيمتك" في جامعة تولا الحكومية، إن "هذه التقنية المستوحاة من الطبيعة تتيح استخدام الكائنات الدقيقة المنتجة للمواد القيّمة في المفاعلات الحيوية لصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، وكذلك في التطبيقات الزراعية"، مشيرة إلى أن "التغليف يسهم في تسهيل عزل المستقلبات المستهدفة منخفضة الوزن الجزيئي من أوساط النمو البكتيري".

الشمندر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2021
مجتمع
عصير الشمندر يدهش العلماء لتعديله بكتريا الفم التي تؤثر على الضغط والمخ
1 أبريل 2021, 11:58 GMT
وأضافت لافروفا أن "الأغلفة السيليكونية الجديدة تتفوق على المواد المستخدمة حاليا، والتي غالبا ما تتحلل ولا توفر حماية كاملة للبكتيريا المفيدة".
وأشارت إلى أن المواد المحاكية للطبيعة تتميز بفعاليتها وتكلفتها المنخفضة، كونها نتاج تطور طبيعي استمر لمئات الملايين من السنين، فضلًا عن أن تصنيع هذه الأغلفة لا يتطلب استخدام مواد كيميائية قاسية قد تضر بالخلايا البكتيرية. كما أكدت أن التقنية قابلة للتطبيق على أنواع متعددة من الخلايا.
علماء روس يبتكرون أجهزة استشعار متينة وحساسة مناسبة للفضاء والطب
علماء روس يكتشفون مادة بحرية واعدة لمواجهة أخطر أنواع سرطان الثدي
