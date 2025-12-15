https://sarabic.ae/20251215/فيروسات-الشتاء-تهديد-موسمي-واللقاحات-تحت-المجهر-1108184959.html

فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر

مع حلول فصل الشتاء، ارتفعت في عدد من الدول العربية نسب الإصابة بفيروسات الشتاء الموسمية المسببة للأمراض الجهاز التنفسي، وباتت هذه الفيروسات الشائعة تثير الذعر... 15.12.2025, سبوتنيك عربي

ويحذر الأطباء وخبراء الصحة من أن الإصابات المنتشرة حاليا ليست نزلات برد عادية، وأن السبب الرئيسي يعود إلى متحور "H1N1"، الذي يتسبب في أنفلونزا موسمية أكثر شراسة، مع أعراض حادة تستدعي الراحة التامة والعزل المنزلي لتجنب المضاعفات ونقل العدوى.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس شعبة تعزيز الصحة في دائرة مدينة الطب بالعراق د. واثق عبد الجبار، إن "العالم يشهد حاليا موجة شديدة من إنفلونزا "H1N1"، التي تنتقل بسرعة كبيرة بسبب تقلبات المناخ الحادة التي تضعف المناعة والاختلاط الجماعي".وحول سبل الوقاية، أكد الخبير أن "التطعيم السنوي (فعّال بنسبة 50 - 75%)، والأولوية للفئات عالية الخطورة فضلا عن ارتداء الكمامة، وتجنب الازدحام والأماكن الرطبة المغلقة، مع الالتزام بغسل اليدين"، مشيرًا إلى أنه "في حال عدم توفر رعاية متخصصة للحالات البسيطة ينصح بتناول سوائل دافئة، وخفض الحمى بمسكنات خافضة للحرارة، والتهوية وتشميس الغرفة، وعزل المصاب مع محاولة قطع سلسلة العدوى كمسؤولية أخلاقية، واستشارة الطبيب لتجنب المضاعفات".وأوضح رئيس مركز الحساسية و المناعة والعلاج بالأمصال د. أمجد الحداد، أن "موجة الإنفلونزا الموسمية للعام الجاري شديدة الحدة، لكنها ضمن الحدود الطبيعية، مع سيطرة الإنفلونزا الموسمية خاصة سلالات "H1N1" و"H3N2" بنسبة تصل إلى 60 - 65% من الحالات، وفق منظمة الصحة العالمية".وأوضح الخبير أن "إنفلونزا الطيور "H5N1" التي بدأت تنتشر في بعض الدول حاليا خطيرة لكنها غير معدية بين البشر حتى الآن"، مشددا على "أهمية اللقاحات، إذ أنها قضت على أوبئة تاريخية، وآثارها الجانبية نادرة مقارنة بفائدتها، والعزوف يؤدي إلى عودة أمراض خطيرة مثل الحصبة"، كما نصح "بتلقي لقاح الإنفلونزا، خاصة لكبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

