فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
ويحذر الأطباء وخبراء الصحة من أن الإصابات المنتشرة حاليا ليست نزلات برد عادية، وأن السبب الرئيسي يعود إلى متحور "H1N1"، الذي يتسبب في أنفلونزا موسمية أكثر شراسة، مع أعراض حادة تستدعي الراحة التامة والعزل المنزلي لتجنب المضاعفات ونقل العدوى.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس شعبة تعزيز الصحة في دائرة مدينة الطب بالعراق د. واثق عبد الجبار، إن "العالم يشهد حاليا موجة شديدة من إنفلونزا "H1N1"، التي تنتقل بسرعة كبيرة بسبب تقلبات المناخ الحادة التي تضعف المناعة والاختلاط الجماعي".وحول سبل الوقاية، أكد الخبير أن "التطعيم السنوي (فعّال بنسبة 50 - 75%)، والأولوية للفئات عالية الخطورة فضلا عن ارتداء الكمامة، وتجنب الازدحام والأماكن الرطبة المغلقة، مع الالتزام بغسل اليدين"، مشيرًا إلى أنه "في حال عدم توفر رعاية متخصصة للحالات البسيطة ينصح بتناول سوائل دافئة، وخفض الحمى بمسكنات خافضة للحرارة، والتهوية وتشميس الغرفة، وعزل المصاب مع محاولة قطع سلسلة العدوى كمسؤولية أخلاقية، واستشارة الطبيب لتجنب المضاعفات".وأوضح رئيس مركز الحساسية و المناعة والعلاج بالأمصال د. أمجد الحداد، أن "موجة الإنفلونزا الموسمية للعام الجاري شديدة الحدة، لكنها ضمن الحدود الطبيعية، مع سيطرة الإنفلونزا الموسمية خاصة سلالات "H1N1" و"H3N2" بنسبة تصل إلى 60 - 65% من الحالات، وفق منظمة الصحة العالمية".وأوضح الخبير أن "إنفلونزا الطيور "H5N1" التي بدأت تنتشر في بعض الدول حاليا خطيرة لكنها غير معدية بين البشر حتى الآن"، مشددا على "أهمية اللقاحات، إذ أنها قضت على أوبئة تاريخية، وآثارها الجانبية نادرة مقارنة بفائدتها، والعزوف يؤدي إلى عودة أمراض خطيرة مثل الحصبة"، كما نصح "بتلقي لقاح الإنفلونزا، خاصة لكبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
مع حلول فصل الشتاء، ارتفعت في عدد من الدول العربية نسب الإصابة بفيروسات الشتاء الموسمية المسببة للأمراض الجهاز التنفسي، وباتت هذه الفيروسات الشائعة تثير الذعر بعد الانتشار الوبائي القاتل لجائحة "كورونا" قبل أعوام، والجدل الذي أحاط باللقاحات الخاصة بهذه الفيروسات.
ويحذر الأطباء وخبراء الصحة من أن الإصابات المنتشرة حاليا ليست نزلات برد عادية، وأن السبب الرئيسي يعود إلى متحور "H1N1"، الذي يتسبب في أنفلونزا موسمية أكثر شراسة، مع أعراض حادة تستدعي الراحة التامة والعزل المنزلي لتجنب المضاعفات ونقل العدوى.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس شعبة تعزيز الصحة في دائرة مدينة الطب بالعراق د. واثق عبد الجبار، إن "العالم يشهد حاليا موجة شديدة من إنفلونزا "H1N1"، التي تنتقل بسرعة كبيرة بسبب تقلبات المناخ الحادة التي تضعف المناعة والاختلاط الجماعي".

وأوضح عبد الجبار أن "الأعراض تشمل حمى عالية طويلة الأمد، وآلام عضلية شديدة، وكثافة بلغم مخاطي عالية يصعب إخراجه، مما يؤدي إلى صعوبات تنفسية"، مشيرًا إلى أن "الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات هم لأطفال دون 5-10 سنوات، وكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة (مثل الفشل الكلوي والسرطان وضعف المناعة)، والأشخاص ذوو الاختلاط الاجتماعي المستمر"، منوّهًا إلى أن "موجة الإصابات أقوى هذا العام بسبب التغيرات المناخية غير المسبوقة، وقد تسبب وفيات بنسبة مرتفعة نسبيًا مقارنة بعدد الإصابات".

وحول سبل الوقاية، أكد الخبير أن "التطعيم السنوي (فعّال بنسبة 50 - 75%)، والأولوية للفئات عالية الخطورة فضلا عن ارتداء الكمامة، وتجنب الازدحام والأماكن الرطبة المغلقة، مع الالتزام بغسل اليدين"، مشيرًا إلى أنه "في حال عدم توفر رعاية متخصصة للحالات البسيطة ينصح بتناول سوائل دافئة، وخفض الحمى بمسكنات خافضة للحرارة، والتهوية وتشميس الغرفة، وعزل المصاب مع محاولة قطع سلسلة العدوى كمسؤولية أخلاقية، واستشارة الطبيب لتجنب المضاعفات".
وأوضح رئيس مركز الحساسية و المناعة والعلاج بالأمصال د. أمجد الحداد، أن "موجة الإنفلونزا الموسمية للعام الجاري شديدة الحدة، لكنها ضمن الحدود الطبيعية، مع سيطرة الإنفلونزا الموسمية خاصة سلالات "H1N1" و"H3N2" بنسبة تصل إلى 60 - 65% من الحالات، وفق منظمة الصحة العالمية".

واعتبر الحداد أن "هذه الموجة أشد حدة من السابقة بسبب عزوف واسع عن اللقاحات بعد فوبيا (كوفيد - 19)، وانخفاض الأجسام المضادة نتيجة الإجراءات الاحترازية السابقة التي قللت التعرض للفيروس"، مشيرًا إلى أن "الإنفلونزا هذا العام أقوى في الأعراض مقارنة بـ"كوفيد" الحالي الضعيف، لكن انتشارها أبطأ، ونسب الوفيات ضمن المعدلات العالمية المعتادة".

وأوضح الخبير أن "إنفلونزا الطيور "H5N1" التي بدأت تنتشر في بعض الدول حاليا خطيرة لكنها غير معدية بين البشر حتى الآن"، مشددا على "أهمية اللقاحات، إذ أنها قضت على أوبئة تاريخية، وآثارها الجانبية نادرة مقارنة بفائدتها، والعزوف يؤدي إلى عودة أمراض خطيرة مثل الحصبة"، كما نصح "بتلقي لقاح الإنفلونزا، خاصة لكبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
