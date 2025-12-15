لافروف يكشف تفاصيل التواصل مع القيادة السورية الجديدة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20251215/لافروف-يكشف-تفاصيل-التواصل-مع-القيادة-السورية-الجديدة-1108198141.html
لافروف يكشف تفاصيل التواصل مع القيادة السورية الجديدة
لافروف يكشف تفاصيل التواصل مع القيادة السورية الجديدة
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو دعمت الحكومة السورية في عهد الرئيس السابق بشار الأسد منذ عام 2015، عندما كان الجيش السوري محاصرا تقريبا من...
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102451252_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_810190bcb2cb717aa2971b0938d38613.jpg
وقال لافروف خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "أنشأنا وجودا عسكريا هناك، قواعد جوية وبحرية. عملنا بنشاط على القضاء على بؤر الإرهاب. تعاونا مع دول أخرى في المجتمع الدولي، ولا سيما مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية. كانت العملية إيجابية للغاية".وأضاف لافروف أن "روسيا على تواصل مع السلطات السورية الجديدة، وأن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، زار روسيا، وقد التقيتُ 3 مرات بوزير خارجية الجمهورية العربية السورية الجديد".وقال: "في جميع هذه الاتصالات، نؤكد على الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة الدولة السورية. وهذا يتطلب حوارا وطنيا يشمل العلويين والسنة والدروز، وجميع الجماعات الإثنية والطائفية. وهناك أيضا القضية الكردية. على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كان هذا الأمر محور اهتمام دائم. يسعى الكثيرون لاستغلاله لمصالحهم الشخصية".وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين، واستمرت المحادثات أكثر من ساعتين ونصف.وأشار بوتين إلى أن روسيا وسوريا تربطهما علاقة مميزة على مدى عقود طويلة، اتسمت دائما بطابع وديّ استثنائي، معربا عن استعداد موسكو لإجراء مشاورات منتظمة مع دمشق عبر وزارة الخارجية.
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو دعمت الحكومة السورية في عهد الرئيس السابق بشار الأسد منذ عام 2015، عندما كان الجيش السوري محاصرا تقريبا من قبل المعارضة، مؤكدا على دور روسيا في تدمير البؤر الإرهابية وإقامة قواعد عسكرية جوية وبحرية في سوريا.
وقال لافروف خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "أنشأنا وجودا عسكريا هناك، قواعد جوية وبحرية. عملنا بنشاط على القضاء على بؤر الإرهاب. تعاونا مع دول أخرى في المجتمع الدولي، ولا سيما مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية. كانت العملية إيجابية للغاية".

وتابع: "عندما بدأت الأحداث في سوريا قبل عام، لم تكن لدينا أي وحدات قتالية هناك. كان لدينا قاعدتان فقط، قاعدة جوية وقاعدة بحرية. كانت سرعة سيطرة المعارضة، بقيادة أحمد الشرع، على الأراضي غير متوقعة. لم تكن هناك مقاومة تذكر".

وأضاف لافروف أن "روسيا على تواصل مع السلطات السورية الجديدة، وأن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، زار روسيا، وقد التقيتُ 3 مرات بوزير خارجية الجمهورية العربية السورية الجديد".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
لافروف: روسيا تدعم إيران وحقوقها المشروعة وتؤكد أولوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
18:30 GMT
وقال: "في جميع هذه الاتصالات، نؤكد على الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة الدولة السورية. وهذا يتطلب حوارا وطنيا يشمل العلويين والسنة والدروز، وجميع الجماعات الإثنية والطائفية. وهناك أيضا القضية الكردية. على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كان هذا الأمر محور اهتمام دائم. يسعى الكثيرون لاستغلاله لمصالحهم الشخصية".

وتابع لافروف: "يسيطر الأمريكيون على قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي، ويعملون على تعزيز النزعات الانفصالية هناك بكل الوسائل الممكنة (منذ الإدارة السابقة). ولا يزال هذا النهج مستمرًا. ونعتقد أن هذا ينذر بقنبلة موقوتة أخرى. والأهم هو بدء حوار وطني، وهو أمر افتقدته سوريا طوال فترة حكم بشار الأسد".

وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين، واستمرت المحادثات أكثر من ساعتين ونصف.
وأشار بوتين إلى أن روسيا وسوريا تربطهما علاقة مميزة على مدى عقود طويلة، اتسمت دائما بطابع وديّ استثنائي، معربا عن استعداد موسكو لإجراء مشاورات منتظمة مع دمشق عبر وزارة الخارجية.
