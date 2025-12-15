https://sarabic.ae/20251215/لافروف-يكشف-تفاصيل-التواصل-مع-القيادة-السورية-الجديدة-1108198141.html
وقال لافروف خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "أنشأنا وجودا عسكريا هناك، قواعد جوية وبحرية. عملنا بنشاط على القضاء على بؤر الإرهاب. تعاونا مع دول أخرى في المجتمع الدولي، ولا سيما مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية. كانت العملية إيجابية للغاية".وأضاف لافروف أن "روسيا على تواصل مع السلطات السورية الجديدة، وأن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، زار روسيا، وقد التقيتُ 3 مرات بوزير خارجية الجمهورية العربية السورية الجديد".وقال: "في جميع هذه الاتصالات، نؤكد على الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة الدولة السورية. وهذا يتطلب حوارا وطنيا يشمل العلويين والسنة والدروز، وجميع الجماعات الإثنية والطائفية. وهناك أيضا القضية الكردية. على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كان هذا الأمر محور اهتمام دائم. يسعى الكثيرون لاستغلاله لمصالحهم الشخصية".وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين، واستمرت المحادثات أكثر من ساعتين ونصف.وأشار بوتين إلى أن روسيا وسوريا تربطهما علاقة مميزة على مدى عقود طويلة، اتسمت دائما بطابع وديّ استثنائي، معربا عن استعداد موسكو لإجراء مشاورات منتظمة مع دمشق عبر وزارة الخارجية.
لافروف يكشف تفاصيل التواصل مع القيادة السورية الجديدة
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو دعمت الحكومة السورية في عهد الرئيس السابق بشار الأسد منذ عام 2015، عندما كان الجيش السوري محاصرا تقريبا من قبل المعارضة، مؤكدا على دور روسيا في تدمير البؤر الإرهابية وإقامة قواعد عسكرية جوية وبحرية في سوريا.
وقال لافروف خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "أنشأنا وجودا عسكريا هناك، قواعد جوية وبحرية. عملنا بنشاط على القضاء على بؤر الإرهاب. تعاونا مع دول أخرى في المجتمع الدولي، ولا سيما مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية. كانت العملية إيجابية للغاية".
وتابع: "عندما بدأت الأحداث في سوريا قبل عام، لم تكن لدينا أي وحدات قتالية هناك. كان لدينا قاعدتان فقط، قاعدة جوية وقاعدة بحرية. كانت سرعة سيطرة المعارضة، بقيادة أحمد الشرع، على الأراضي غير متوقعة. لم تكن هناك مقاومة تذكر".
وأضاف لافروف أن "روسيا على تواصل مع السلطات السورية الجديدة، وأن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
، زار روسيا، وقد التقيتُ 3 مرات بوزير خارجية الجمهورية العربية السورية الجديد".
وقال: "في جميع هذه الاتصالات، نؤكد على الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة الدولة السورية. وهذا يتطلب حوارا وطنيا يشمل العلويين والسنة والدروز، وجميع الجماعات الإثنية والطائفية. وهناك أيضا القضية الكردية. على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كان هذا الأمر محور اهتمام دائم. يسعى الكثيرون لاستغلاله لمصالحهم الشخصية".
وتابع لافروف: "يسيطر الأمريكيون على قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي، ويعملون على تعزيز النزعات الانفصالية هناك بكل الوسائل الممكنة (منذ الإدارة السابقة). ولا يزال هذا النهج مستمرًا. ونعتقد أن هذا ينذر بقنبلة موقوتة أخرى. والأهم هو بدء حوار وطني، وهو أمر افتقدته سوريا طوال فترة حكم بشار الأسد".
وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين، واستمرت المحادثات أكثر من ساعتين ونصف.
وأشار بوتين إلى أن روسيا وسوريا تربطهما علاقة مميزة على مدى عقود طويلة، اتسمت دائما بطابع وديّ استثنائي، معربا عن استعداد موسكو لإجراء مشاورات منتظمة مع دمشق عبر وزارة الخارجية.