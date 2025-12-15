https://sarabic.ae/20251215/لافروف-يلتقي-مع-أعضاء-غرفة-التجارة-الأمريكية-في-روسيا-1108193165.html
لافروف يلتقي مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في روسيا
لافروف يلتقي مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التقى مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في روسيا، وناقش معهم آفاق تطوير... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T15:32+0000
2025-12-15T15:32+0000
2025-12-15T15:32+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108192989_0:0:899:506_1920x0_80_0_0_a7bf7abe32a7865056d0d0ff2aca4f54.jpg
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "التقى لافروف بقيادة وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في روسيا".وأوضح البيان أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الراهنة، مع التركيز على الدور البناء الذي يمكن أن تلعبه دوائر الأعمال في استعادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في الكرملين، وأمضى الجانبان نحو 5 ساعات في مناقشة جوهر مبادرة السلام الأمريكية.
https://sarabic.ae/20251214/الكرملين-موقف-الولايات-المتحدة-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا-حاسم-وواقعي-1108152790.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108192989_53:0:852:599_1920x0_80_0_0_c9c6e523ae5e84f9b0a4fcb8bd2c3049.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف يلتقي مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في روسيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التقى مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في روسيا، وناقش معهم آفاق تطوير التعاون بين موسكو وواشنطن.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "التقى لافروف بقيادة وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في روسيا".
وتابع البيان: "خلال الاجتماع، عرض الوزير تقييمه للتطورات الدولية الراهنة، فضلا عن آفاق العلاقات الروسية الأمريكية، مع الأخذ في الاعتبار التزام إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتعزيز تسوية مستدامة للنزاع في أوكرانيا".
وأوضح البيان أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الراهنة، مع التركيز على الدور البناء الذي يمكن أن تلعبه دوائر الأعمال في استعادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وفي وقت سابق، صرح رئيس غرفة التجارة الأمريكية، روبرت إيجي، بأن الشركات الأمريكية تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها في السوق الروسية، وأشار إلى المؤشرات الإيجابية التي ظهرت منذ تغيير السلطة في البيت الأبيض، مضيفا أن المنظمة ترى رغبة حقيقية في إقامة حوار بنّاء.
ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في الكرملين، وأمضى الجانبان نحو 5 ساعات في مناقشة جوهر مبادرة السلام الأمريكية.