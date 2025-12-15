لافروف يلتقي مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في روسيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لافروف يلتقي مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في روسيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التقى مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في روسيا، وناقش معهم آفاق تطوير...
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "التقى لافروف بقيادة وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في روسيا".وأوضح البيان أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الراهنة، مع التركيز على الدور البناء الذي يمكن أن تلعبه دوائر الأعمال في استعادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في الكرملين، وأمضى الجانبان نحو 5 ساعات في مناقشة جوهر مبادرة السلام الأمريكية.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التقى مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في روسيا، وناقش معهم آفاق تطوير التعاون بين موسكو وواشنطن.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "التقى لافروف بقيادة وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في روسيا".

وتابع البيان: "خلال الاجتماع، عرض الوزير تقييمه للتطورات الدولية الراهنة، فضلا عن آفاق العلاقات الروسية الأمريكية، مع الأخذ في الاعتبار التزام إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتعزيز تسوية مستدامة للنزاع في أوكرانيا".

العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: موقف الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا حاسم وواقعي
أمس, 14:47 GMT
وأوضح البيان أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الراهنة، مع التركيز على الدور البناء الذي يمكن أن تلعبه دوائر الأعمال في استعادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وفي وقت سابق، صرح رئيس غرفة التجارة الأمريكية، روبرت إيجي، بأن الشركات الأمريكية تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها في السوق الروسية، وأشار إلى المؤشرات الإيجابية التي ظهرت منذ تغيير السلطة في البيت الأبيض، مضيفا أن المنظمة ترى رغبة حقيقية في إقامة حوار بنّاء.

ومساء يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في الكرملين، وأمضى الجانبان نحو 5 ساعات في مناقشة جوهر مبادرة السلام الأمريكية.
