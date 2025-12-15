https://sarabic.ae/20251215/مساعد-الرئيس-الإيراني-ننتج-70-نوعا-من-المستحضرات-الصيدلانية-الإشعاعية-1108178444.html
مساعد الرئيس الإيراني: ننتج 70 نوعا من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية
صرح محمد إسلامي، مساعد الرئيس الإيراني، رئيس منظمة الطاقة النووية، اليوم الاثنين، بأن بلاده تنتج حاليًا 70 نوعا من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية. 15.12.2025, سبوتنيك عربي
إيران
العالم
الأخبار
إيران
الأخبار
إيران, العالم, الأخبار
صرح محمد إسلامي، مساعد الرئيس الإيراني، رئيس منظمة الطاقة النووية، اليوم الاثنين، بأن بلاده تنتج حاليًا 70 نوعا من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية.
وأفادت وكالة
"إرنا" للأنباء، ظهر اليوم الاثنين، بأن تصريحات محمد إسلامي، جاءت في كلمة له في حفل إزاحة الستار عن معرض لأحدث إنجازات معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية الإيراني.
وذكر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية أن "منظمة الطاقة الذرية تعد منظمة علمية وبحثية وصناعية، وتُعرف بأنها رمز ناجح في الحفاظ على دورة الإبداع والابتكار".
وأضاف مساعد الرئيس الإيراني: "في عام 2023، وفي هذا المعرض، أعلنا أننا أنتجنا 50 نوعا من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية
، کما أعلنا أن 20 نوعا من هذه المستحضرات في مراحل مختلفة، بما في ذلك مرحلة البحث وأود اليوم أن أعلن أننا ننتج حاليا في منظمة الطاقة الذرية 70 نوعا من هذه المستحضرات".
وتابع إسلامي: "وقّعنا مذكرات تفاهم مع أكثر من 45 جامعة في البلاد وقمنا بتوسيع نطاق أبحاثنا واهتمامنا بالجامعات في جميع أنحاء البلاد".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، كشفت إيران عن خطط لتطوير مستحضرات صيدلانية إشعاعية جديدة محلية الصنع، تعتمد على الماء الثقيل.
وفي نيسان/ أبريل 2021، أطلقت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية المرحلة الثانية من وحدة إنتاج الديوتيريوم، في منشأة مفاعل آراك للمياه الثقيلة، في وسط إيران.