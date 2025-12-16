أجمل نساء العالم لعام 2025

ملكة جمال أوروبا 2025، يوليا بافليكوفا، من جمهورية القرم الروسية
(من اليسار إلى اليمين) الوصيفة الأولى أنجيلا ستانتون، ملكة جمال هونغ كونغ 2025 ستايسي تشان، والوصيفة الثانية جين يوان، يلتقطن صورة خلال مسابقة ملكة جمال هونغ كونغ 2025
نغوي أوشن، ملكة جمال فيتنام لعام 2025
أوبال سوتشاتا تشوانغسري من تايلاند، تحتفل بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في النسخة الـ72 من المسابقة، في الهند
كاسي دونيغان، ملكة جمال أمريكا، تحضر حفل "أفضل الأصدقاء" السنوي السابع والعشرين في مانا وينوود، بولاية فلوريدا
ملكة جمال الأرض 2025، ناتالي بوسكينوفا من جمهورية التشيك (في الوسط)، تتلقى التحية من المتسابقات الأخريات، خلال مسابقة ملكة جمال الأرض 2025
ملكة جمال الكون 2025، تشاياتانوس ساراداتا، من تايلاند
ملكة جمال لبنان المتوّجة حديثًا، بيرلا حرب، تلوّح للجمهور بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال لبنان 2025
إيزابيلا فرنانديز، ملكة جمال آسيا والمحيط الهادئ لعام 2025، من البرازيل
ملكة جمال كولومبيا، أندريا روميرو، وهي ترتدي فستانا فضيا مرصعا من تصميم لازارو سانشيز، خلال أسبوع الموضة النسائية، لربيع 2026
ملكة جمال الفلبين 2025، أنابيل ماي تيت ماكدونيل
المتسابقة صوفيا يايتسكوفا، تستعرض الأزياء الوطنية في نهائيات مسابقة الجمال بين مناطق الدونباس "جمال دونباس 2025"، التي أقيمت في المركز الثقافي السلافي في مدينة دونيتسك
ملكة جمال "سوبرناشونال" لعام 2025، إدواردو براوم، من البرازيل
المكسيكية فاطيما بوش، تتنافس خلال الجولة النهائية لمسابقة ملكة جمال الكون الـ74 في تايلاند
ملكة سياحة العالم 2025، كايلا فيلاس ميل، من جزيرة "أروبا"
المشاركة في المسابقة الوطنية "ملكة جمال روسيا 2025"، أنستاسيا فينزا، من مقاطعة موسكو
تتويج لونا لويتيل، بلقب ملكة جمال نيبال العالمية 2025، في نيبال
الفائزة في مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2025"، إديليا بادرتدينوفا
كاتالينا دوكي أبريو، ملكة جمال العالم لعام 2025، من كولومبيا
المشاركة ألكسندرا خفاتوفا، فازت في الدورة العاشرة للمسابقة الروسية الوطنية للجمال والأمومة "ملكة جمال روسيا للعالم"، التي أقيمت في موسكو
