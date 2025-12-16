أجمل نساء العالم لعام 2025

عربي
اختار فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، صورا لفتيات صنّفن كأجمل النساء لعام 2025، وقام بجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Photo / Social media page of yuliiapavlikova

ملكة جمال أوروبا 2025، يوليا بافليكوفا، من جمهورية القرم الروسية

ملكة جمال أوروبا 2025، يوليا بافليكوفا، من جمهورية القرم الروسية - سبوتنيك عربي
1/20
© Photo / Social media page of yuliiapavlikova

ملكة جمال أوروبا 2025، يوليا بافليكوفا، من جمهورية القرم الروسية

© Getty Images / VCG

(من اليسار إلى اليمين) الوصيفة الأولى أنجيلا ستانتون، ملكة جمال هونغ كونغ 2025 ستايسي تشان، والوصيفة الثانية جين يوان، يلتقطن صورة خلال مسابقة ملكة جمال هونغ كونغ 2025

(من اليسار إلى اليمين) الوصيفة الأولى أنجيلا ستانتون، ملكة جمال هونغ كونغ 2025 ستايسي تشان، والوصيفة الثانية جين يوان، يلتقطن صورة خلال مسابقة ملكة جمال هونغ كونغ 2025 - سبوتنيك عربي
2/20
© Getty Images / VCG

(من اليسار إلى اليمين) الوصيفة الأولى أنجيلا ستانتون، ملكة جمال هونغ كونغ 2025 ستايسي تشان، والوصيفة الثانية جين يوان، يلتقطن صورة خلال مسابقة ملكة جمال هونغ كونغ 2025

© Photo / Social media page of Nguyễn Thị Yến Nhi

نغوي أوشن، ملكة جمال فيتنام لعام 2025

نغوي أوشن، ملكة جمال فيتنام لعام 2025 - سبوتنيك عربي
3/20
© Photo / Social media page of Nguyễn Thị Yến Nhi

نغوي أوشن، ملكة جمال فيتنام لعام 2025

© AP Photo / Mahesh Kumar A.

أوبال سوتشاتا تشوانغسري من تايلاند، تحتفل بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في النسخة الـ72 من المسابقة، في الهند

أوبال سوتشاتا تشوانغسري من تايلاند، تحتفل بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في النسخة الـ72 من المسابقة، في الهند - سبوتنيك عربي
4/20
© AP Photo / Mahesh Kumar A.

أوبال سوتشاتا تشوانغسري من تايلاند، تحتفل بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في النسخة الـ72 من المسابقة، في الهند

© Getty Images / Alexander Tamargo

كاسي دونيغان، ملكة جمال أمريكا، تحضر حفل "أفضل الأصدقاء" السنوي السابع والعشرين في مانا وينوود، بولاية فلوريدا

كاسي دونيغان، ملكة جمال أمريكا، تحضر حفل &quot;أفضل الأصدقاء&quot; السنوي السابع والعشرين في مانا وينوود، بولاية فلوريدا - سبوتنيك عربي
5/20
© Getty Images / Alexander Tamargo

كاسي دونيغان، ملكة جمال أمريكا، تحضر حفل "أفضل الأصدقاء" السنوي السابع والعشرين في مانا وينوود، بولاية فلوريدا

© AP Photo / Aaron Favila

ملكة جمال الأرض 2025، ناتالي بوسكينوفا من جمهورية التشيك (في الوسط)، تتلقى التحية من المتسابقات الأخريات، خلال مسابقة ملكة جمال الأرض 2025

ملكة جمال الأرض 2025، ناتالي بوسكينوفا من جمهورية التشيك (في الوسط)، تتلقى التحية من المتسابقات الأخريات، خلال مسابقة ملكة جمال الأرض 2025 - سبوتنيك عربي
6/20
© AP Photo / Aaron Favila

ملكة جمال الأرض 2025، ناتالي بوسكينوفا من جمهورية التشيك (في الوسط)، تتلقى التحية من المتسابقات الأخريات، خلال مسابقة ملكة جمال الأرض 2025

© Photo / Social media page of cheraims

ملكة جمال الكون 2025، تشاياتانوس ساراداتا، من تايلاند

ملكة جمال الكون 2025، تشاياتانوس ساراداتا، من تايلاند - سبوتنيك عربي
7/20
© Photo / Social media page of cheraims

ملكة جمال الكون 2025، تشاياتانوس ساراداتا، من تايلاند

© AP Photo / Hassan Ammar

ملكة جمال لبنان المتوّجة حديثًا، بيرلا حرب، تلوّح للجمهور بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال لبنان 2025

ملكة جمال لبنان المتوّجة حديثًا، بيرلا حرب، تلوّح للجمهور بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال لبنان 2025 - سبوتنيك عربي
8/20
© AP Photo / Hassan Ammar

ملكة جمال لبنان المتوّجة حديثًا، بيرلا حرب، تلوّح للجمهور بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال لبنان 2025

© Photo / Social media page of belaffs

إيزابيلا فرنانديز، ملكة جمال آسيا والمحيط الهادئ لعام 2025، من البرازيل

إيزابيلا فرنانديز، ملكة جمال آسيا والمحيط الهادئ لعام 2025، من البرازيل - سبوتنيك عربي
9/20
© Photo / Social media page of belaffs

إيزابيلا فرنانديز، ملكة جمال آسيا والمحيط الهادئ لعام 2025، من البرازيل

© Getty Images / Daniel Zuchnik

ملكة جمال كولومبيا، أندريا روميرو، وهي ترتدي فستانا فضيا مرصعا من تصميم لازارو سانشيز، خلال أسبوع الموضة النسائية، لربيع 2026

ملكة جمال كولومبيا، أندريا روميرو، وهي ترتدي فستانا فضيا مرصعا من تصميم لازارو سانشيز، خلال أسبوع الموضة النسائية، لربيع 2026 - سبوتنيك عربي
10/20
© Getty Images / Daniel Zuchnik

ملكة جمال كولومبيا، أندريا روميرو، وهي ترتدي فستانا فضيا مرصعا من تصميم لازارو سانشيز، خلال أسبوع الموضة النسائية، لربيع 2026

© Photo / Social media page of annabelle.mcdonnell

ملكة جمال الفلبين 2025، أنابيل ماي تيت ماكدونيل

ملكة جمال الفلبين 2025، أنابيل ماي تيت ماكدونيل - سبوتنيك عربي
11/20
© Photo / Social media page of annabelle.mcdonnell

ملكة جمال الفلبين 2025، أنابيل ماي تيت ماكدونيل

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

المتسابقة صوفيا يايتسكوفا، تستعرض الأزياء الوطنية في نهائيات مسابقة الجمال بين مناطق الدونباس "جمال دونباس 2025"، التي أقيمت في المركز الثقافي السلافي في مدينة دونيتسك

المتسابقة صوفيا يايتسكوفا، تستعرض الأزياء الوطنية في نهائيات مسابقة الجمال بين مناطق الدونباس &quot;جمال دونباس 2025&quot;، التي أقيمت في المركز الثقافي السلافي في مدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي
12/20
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور

المتسابقة صوفيا يايتسكوفا، تستعرض الأزياء الوطنية في نهائيات مسابقة الجمال بين مناطق الدونباس "جمال دونباس 2025"، التي أقيمت في المركز الثقافي السلافي في مدينة دونيتسك

© Photo / Social media page of eduardabraum

ملكة جمال "سوبرناشونال" لعام 2025، إدواردو براوم، من البرازيل

ملكة جمال &quot;سوبرناشونال&quot; لعام 2025، إدواردو براوم، من البرازيل - سبوتنيك عربي
13/20
© Photo / Social media page of eduardabraum

ملكة جمال "سوبرناشونال" لعام 2025، إدواردو براوم، من البرازيل

© AP Photo / Sakchai Lalit

المكسيكية فاطيما بوش، تتنافس خلال الجولة النهائية لمسابقة ملكة جمال الكون الـ74 في تايلاند

المكسيكية فاطيما بوش، تتنافس خلال الجولة النهائية لمسابقة ملكة جمال الكون الـ74 في تايلاند - سبوتنيك عربي
14/20
© AP Photo / Sakchai Lalit

المكسيكية فاطيما بوش، تتنافس خلال الجولة النهائية لمسابقة ملكة جمال الكون الـ74 في تايلاند

© Photo / Social media page of kaylavillasmil

ملكة سياحة العالم 2025، كايلا فيلاس ميل، من جزيرة "أروبا"

ملكة سياحة العالم 2025، كايلا فيلاس ميل، من جزيرة &quot;أروبا&quot; - سبوتنيك عربي
15/20
© Photo / Social media page of kaylavillasmil

ملكة سياحة العالم 2025، كايلا فيلاس ميل، من جزيرة "أروبا"

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركة في المسابقة الوطنية "ملكة جمال روسيا 2025"، أنستاسيا فينزا، من مقاطعة موسكو

المشاركة في المسابقة الوطنية &quot;ملكة جمال روسيا 2025&quot;، أنستاسيا فينزا، من مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي
16/20
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركة في المسابقة الوطنية "ملكة جمال روسيا 2025"، أنستاسيا فينزا، من مقاطعة موسكو

© Getty Images / NurPhoto/Sanjit Pariyar

تتويج لونا لويتيل، بلقب ملكة جمال نيبال العالمية 2025، في نيبال

تتويج لونا لويتيل، بلقب ملكة جمال نيبال العالمية 2025، في نيبال - سبوتنيك عربي
17/20
© Getty Images / NurPhoto/Sanjit Pariyar

تتويج لونا لويتيل، بلقب ملكة جمال نيبال العالمية 2025، في نيبال

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

الفائزة في مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2025"، إديليا بادرتدينوفا

الفائزة في مسابقة &quot;ملكة جمال تتارستان 2025&quot;، إديليا بادرتدينوفا - سبوتنيك عربي
18/20
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

الفائزة في مسابقة "ملكة جمال تتارستان 2025"، إديليا بادرتدينوفا

© Photo / Social media page of catalinaduquea

كاتالينا دوكي أبريو، ملكة جمال العالم لعام 2025، من كولومبيا

كاتالينا دوكي أبريو، ملكة جمال العالم لعام 2025، من كولومبيا - سبوتنيك عربي
19/20
© Photo / Social media page of catalinaduquea

كاتالينا دوكي أبريو، ملكة جمال العالم لعام 2025، من كولومبيا

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركة ألكسندرا خفاتوفا، فازت في الدورة العاشرة للمسابقة الروسية الوطنية للجمال والأمومة "ملكة جمال روسيا للعالم"، التي أقيمت في موسكو

المشاركة ألكسندرا خفاتوفا، فازت في الدورة العاشرة للمسابقة الروسية الوطنية للجمال والأمومة &quot;ملكة جمال روسيا للعالم&quot;، التي أقيمت في موسكو - سبوتنيك عربي
20/20
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركة ألكسندرا خفاتوفا، فازت في الدورة العاشرة للمسابقة الروسية الوطنية للجمال والأمومة "ملكة جمال روسيا للعالم"، التي أقيمت في موسكو

