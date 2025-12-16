https://sarabic.ae/20251216/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-لشن-هجوم-جديد-على-لبنان-1108239143.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجوم جديد على لبنان
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجوم جديد على لبنان
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يجري استعداداته لشن هجوم جديد على لبنان. 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T14:39+0000
2025-12-16T14:39+0000
2025-12-16T14:39+0000
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100305493_113:0:1167:593_1920x0_80_0_0_c027e42cd499e40a42f2f2213b5e58b1.jpg
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن حرب جديدة في الجنوب اللبناني بعدما وضع "بنك أهداف" لحزب الله سيعمل على استهدافه.وأكدت القناة أن إسرائيل تواصل استعداداتها لشن هجوم واسع النطاق على جنوب لبنان في المستقبل القريب، وأن هناك مجموعة من الأهداف قد وضعها أمام ترسانته العسكرية لاستهدافها وكذلك مجموعة من عناصر "حزب الله" اللبناني.وأوضحت القناة أن "حزب الله" اللبناني لا يزال يمتلك صواريخ بعيدة المدى، وبأن تل أبيب ستتحرك للحد من تعزيز قدراته، مضيفة أن الحزب اللبناني يواصل مساعيه الجادية لتعزيز قدرته العسكرية مرة أخرى.لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.
https://sarabic.ae/20251215/لبنان-يوقع-اتفاقيتين-مع-دولة-أوروبية-لدعم-الجيش-1108202299.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100305493_245:0:1036:593_1920x0_80_0_0_bc8269553a4de487ade5b7a27147ef24.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجوم جديد على لبنان
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يجري استعداداته لشن هجوم جديد على لبنان.
وأفادت القناة
12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن حرب جديدة في الجنوب اللبناني بعدما وضع "بنك أهداف" لحزب الله سيعمل على استهدافه.
وأكدت القناة أن إسرائيل تواصل استعداداتها لشن هجوم واسع النطاق على جنوب لبنان في المستقبل القريب، وأن هناك مجموعة من الأهداف قد وضعها أمام ترسانته العسكرية لاستهدافها وكذلك مجموعة من عناصر "حزب الله" اللبناني.
وأوضحت القناة أن "حزب الله" اللبناني لا يزال يمتلك صواريخ بعيدة المدى، وبأن تل أبيب ستتحرك للحد من تعزيز قدراته، مضيفة أن الحزب اللبناني يواصل مساعيه الجادية لتعزيز قدرته العسكرية مرة أخرى.
يذكر أن اتفاق وقف النار الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل
.
لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية
خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.