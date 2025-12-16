https://sarabic.ae/20251216/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-عنصرين-من-حزب-الله-في-الجنوب-اللبناني-1108247965.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصرين من "حزب الله" في الجنوب اللبناني
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف عنصرين من "حزب الله" في جنوب لبنان. 16.12.2025, سبوتنيك عربي
وأكدت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة لبنانية بين بلدتي العديسة ومركبا جنوبي لبنان.ونقلت القناة عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الجيش شن مؤخرا هجوما على عنصر آخر من "حزب الله" في منطقة سابلين جنوبي لبنان".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يجري استعداداته لشن هجوم جديد على لبنان.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لشن حرب جديدة في الجنوب اللبناني بعدما وضع "بنك أهداف" لحزب الله سيعمل على استهدافه.وأوضحت القناة أن "حزب الله" اللبناني لا يزال يمتلك صواريخ بعيدة المدى، وبأن تل أبيب ستتحرك للحد من تعزيز قدراته، مضيفة أن الحزب اللبناني يواصل مساعيه الجادية لتعزيز قدرته العسكرية مرة أخرى.يذكر أن اتفاق وقف النار الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل.وإثر ضغط كبير من أمريكا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.
وأكدت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة لبنانية بين بلدتي العديسة ومركبا جنوبي لبنان.
ونقلت القناة عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الجيش شن مؤخرا هجوما على عنصر آخر من "حزب الله" في منطقة سابلين جنوبي لبنان".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يجري استعداداته لشن هجوم جديد على لبنان.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت القناة
12 الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لشن حرب جديدة في الجنوب اللبناني بعدما وضع "بنك أهداف" لحزب الله سيعمل على استهدافه.
وأكدت القناة أن إسرائيل تواصل استعداداتها لشن هجوم واسع النطاق على جنوب لبنان في المستقبل القريب، وأن هناك مجموعة من الأهداف قد وضعها أمام ترسانته العسكرية لاستهدافها وكذلك مجموعة من عناصر "حزب الله" اللبناني.
وأوضحت القناة أن "حزب الله" اللبناني لا يزال يمتلك صواريخ بعيدة المدى، وبأن تل أبيب ستتحرك للحد من تعزيز قدراته، مضيفة أن الحزب اللبناني يواصل مساعيه الجادية لتعزيز قدرته العسكرية مرة أخرى.
يذكر أن اتفاق وقف النار الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل
.
لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية
خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.