https://sarabic.ae/20251216/باراك-ونتنياهو-يتوصلان-إلى-تفاهمات-بشأن-سوريا-إعلام-إسرائيلي-يكشف-التفاصيل-1108207778.html

باراك ونتنياهو يتوصلان إلى تفاهمات بشأن سوريا.. إعلام إسرائيلي يكشف التفاصيل

باراك ونتنياهو يتوصلان إلى تفاهمات بشأن سوريا.. إعلام إسرائيلي يكشف التفاصيل

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن "إسرائيل والولايات المتحدة، توصّلتا إلى تفاهمات تتعلق باستمرار حرية العمل الإسرائيلي في سوريا ضد التهديدات، إلى جانب مواصلة... 16.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-16T06:34+0000

2025-12-16T06:34+0000

2025-12-16T06:34+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار سوريا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

بنيامين نتنياهو

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104507929_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_06cd2163b9887dc8a5bd7b5cad2be6ce.jpg

وأفاد مصدران لقناة "i24NEWS"، بأن هذه التفاهمات تمت في أعقاب اجتماع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك.وقال أحد المصدرين إن "كل طرف بات يفهم الآن ما المطلوب منه"، مشيرًا إلى أن "اللقاء تناول تحديد الخطوط الحمراء للنشاط الإسرائيلي في الساحة السورية، وهي نقاط كان من المقرر أن يعرضها باراك خلال الاجتماع".وفي السياق ذاته، ذكرت القناة أن "زيارة المبعوث الأمريكي لإسرائيل حملت رسائل مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى نتنياهو، وتركزت بشكل أساسي على الملف السوري".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد على "أهمية الحفاظ على حوار قوي وحقيقي بين إسرائيل وسوريا"، محذرًا من "أي إجراءات قد تعرقل تحوّل سوريا إلى دولة مزدهرة". وأشاد بجهود الشرع، "لبناء علاقة طويلة الأمد ومثمرة بين البلدين".وكانت إسرائيل بدأت عملية عسكرية جوية وبرية ضد سوريا، شنّتها يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد ساعات من رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إذ توغلت الآليات الإسرائيلية داخل القنيطرة وجبل الشيخ، بذريعة "إنشاء منطقة عازلة" بين الأراضي السورية وهضبة الجولان السوري المحتلة، وبمساندة من سلاح الجو الذي قام بالتوازي بشن غارات على مناطق متفرقة في سوريا.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ساعر، قوله حول الاتصالات مع سوريا بشأن الاتفاق الأمني: "في الوقت الراهن، اتسعت الفجوة بيننا وبين سوريا، ولديهم مطالب جديدة. بالطبع، نريد اتفاقًا، لكننا بعيدون عن الاتفاق مما كنا عليه قبل بضعة أسابيع".

https://sarabic.ae/20251215/القوات-الإسرائيلية-تتوغل-في-ريف-القنيطرة-الشمالي-جنوبي-سوريا-1108185686.html

https://sarabic.ae/20251214/باراك-الهجوم-الأخير-في-سوريا-لن-يمر-دون-رد-1108155911.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم