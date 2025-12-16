بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
راديو
راديو

يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
سبوتنيك عربي
بعد الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في سوريا، ترى أوساط سياسية وعسكرية في واشنطن، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ربما يقرر سحب قوات من الأراضي السورية.
راديو
ملفات ساخنة
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟

راديو
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
عبد الله حميد
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
بعد الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في سوريا، ترى أوساط سياسية وعسكرية في واشنطن، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ربما يقرر سحب قوات من الأراضي السورية.
ورغم أن عدد الجنود الأمريكيين لا يتجاوز الألف، في شمال شرق البلاد وقاعدة "التنف"، إلا أن الحديث عن مستقبلها قد يعطي دلالات عن شكل التعاون القادم مع دمشق.
هذه المعطيات كانت قبل تصريحات الرئيس الأمريكي، الذي رفض فيها تحميل مسؤولية الهجوم للسلطات السورية، وأثنى على الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عقب إدانة سوريا للحادث وعلى التزامها بالحفاظ على الأمن والسلامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وترى صحف أمريكية أن الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة جنود أمريكيين في تدمر، يشكل تحديا أمنيا وسياسيا في لحظة دقيقة تمر بها سوريا في مسارها لإعادة بناء الدولة، مما يطرح تساؤلات عن مستقبل ومصير التعاون والتخطيط ودعم القوات السورية باللوجيستيات المناسبة، وكذلك التنسيق مع القوات الكردية للقضاء على مخاطر الإرهاب.
في هذا الملف، قال المحلل السياسي، د. حمزة المحيمد، إن "وجود الجنود الأمريكيين في سوريا لا يرتبط بمقتل جنديين أو أكثر، لأنه جاء ضمن تحالف دولي لمكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى "وجود بعض الخلايا والجيوب المنتشرة في مناطق الجزيرة العربية التي تسيطر عليها القوات الكردية".
واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ما جرى في تدمر محاولة عبثية لزعزعة استقرار سوريا، واستهداف مصالح واشنطن ودمشق في ظل الروابط التي بدأت تنمو بين الجانبين"، مؤكدا أن "الحادث لن يؤثر على هذه العلاقة بين الطرفين، لأنه حادث عابر يحدث في دول العالم"، مبينا أن "الجهاز الأمني السوري وليد، مما يعني ضرورة الاهتمام الأمريكي بتطوير جهاز الأمن السوري".
في نفس السياق، يرى الأكاديمي والباحث السياسي السوري، د. محمد خير الوزير، طرح انسحاب القوات الأمريكية من سوريا "إشارة إلى مكتسبات، يلوح بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من بقاء القوات من عدمه".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "وجود القوات الأمريكية بهذا العدد يعتبر رمزيا، ولا يمثل الشيء الكبير بالنسبة لعدد باقي أعضاء دول التحالف الدولي"، لافتا إلى أن "القوات الأمريكية فقدت جنودا في مواقع مختلفة من العالم، ولكنها لم تسحب قواتها لهذا السبب".
وقال إن "سوريا دولة "حديثة" بحاجة إلى دعم وتكاتف داخلي وخارجي، في ظل الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد"، مشددا على "ضرورة دعم السلطات بسلاح نوعي وتطوير المنظومة الأمنية لمكافحة التطورات الحالية".
