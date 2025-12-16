ترامب يتحدث عن "سلاح دمار شامل" يهدد أمن أمريكا

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف-الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251216/ترامب-يتحدث-عن-سلاح-دمار-شامل-يهدد-أمن-أمريكا-1108211522.html
ترامب يتحدث عن "سلاح دمار شامل" يهدد أمن أمريكا
ترامب يتحدث عن "سلاح دمار شامل" يهدد أمن أمريكا
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتصنيف مخدر الـ"فنتانيل" على أنه "سلاح دمار شامل". 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T09:17+0000
2025-12-16T09:17+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_850ab15c11458692345b2abecf91b8c6.jpg
وجرى توقيع الأمر خلال مراسم في المكتب البيضاوي، أمس الاثنين، لتكريم أفراد من الجيش الأمريكي المشاركين في مهام تأمين حدود البلاد، إذ حذّر ترامب من أن الـ"فنتانيل" يمثل "خطرا قاتلا يهدد أمن البلاد".كما أكد الرئيس الأمريكي أن إدارته "نجحت، خلال شهرين فقط"، في تحويل ما وصفه بـ"أسوأ حدود في تاريخ أمريكا" إلى الأكثر صلابة وأمنا.وساهم الـ"فنتانيل" بشكل كبير في تفاقم أزمة المخدرات في أمريكا، إذ تفوق قوته الهيروين بنحو 50 مرة.ووفقا لبيانات حكومية، فإن الجرعات الزائدة من "الفنتانيل" ما تزال السبب الرئيسي للوفيات بين الأمريكيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاما، مؤكدة أن كميات ضئيلة لا تتجاوز بضعة ميليغرامات قد تكون كافية للتسبب بالوفاة.
https://sarabic.ae/20251210/ترامب-يحذر-الرئيس-الكولومبي-من-مغبة-عدم-اتخاذ-إجراءات-بشأن-المخدرات-وإلا-سيواجه-مشاكل-كبيرة-1108034790.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_39f7b7ac1979db34faf8d86f58bb15bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ترامب يتحدث عن "سلاح دمار شامل" يهدد أمن أمريكا

09:17 GMT 16.12.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتصنيف مخدر الـ"فنتانيل" على أنه "سلاح دمار شامل".
وجرى توقيع الأمر خلال مراسم في المكتب البيضاوي، أمس الاثنين، لتكريم أفراد من الجيش الأمريكي المشاركين في مهام تأمين حدود البلاد، إذ حذّر ترامب من أن الـ"فنتانيل" يمثل "خطرا قاتلا يهدد أمن البلاد".

وقال ترامب إن "هذا المخدر يفوق في تأثيره التدميري أي سلاح تقليدي"، مشيرًا إلى أن عدد ضحاياه السنوي يتراوح بين 200 و300 ألف شخص.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
ترامب يحذر الرئيس الكولومبي من مغبة عدم اتخاذ إجراءات بشأن المخدرات وإلا سيواجه "مشاكل كبيرة"
10 ديسمبر, 22:33 GMT
كما أكد الرئيس الأمريكي أن إدارته "نجحت، خلال شهرين فقط"، في تحويل ما وصفه بـ"أسوأ حدود في تاريخ أمريكا" إلى الأكثر صلابة وأمنا.

يشار إلى أن الـ"فنتانيل" يعد مسكّنًا شديد القوة، يستخدم طبيًا في حالات الألم الحاد وأثناء عمليات التخدير، إلا أنه يتميز بدرجة عالية من الإدمان.

وساهم الـ"فنتانيل" بشكل كبير في تفاقم أزمة المخدرات في أمريكا، إذ تفوق قوته الهيروين بنحو 50 مرة.
ووفقا لبيانات حكومية، فإن الجرعات الزائدة من "الفنتانيل" ما تزال السبب الرئيسي للوفيات بين الأمريكيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاما، مؤكدة أن كميات ضئيلة لا تتجاوز بضعة ميليغرامات قد تكون كافية للتسبب بالوفاة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала