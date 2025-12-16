https://sarabic.ae/20251216/ترامب-يتحدث-عن-سلاح-دمار-شامل-يهدد-أمن-أمريكا-1108211522.html
ترامب يتحدث عن "سلاح دمار شامل" يهدد أمن أمريكا
ترامب يتحدث عن "سلاح دمار شامل" يهدد أمن أمريكا
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتصنيف مخدر الـ"فنتانيل" على أنه "سلاح دمار شامل". 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T09:17+0000
2025-12-16T09:17+0000
2025-12-16T09:17+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_850ab15c11458692345b2abecf91b8c6.jpg
وجرى توقيع الأمر خلال مراسم في المكتب البيضاوي، أمس الاثنين، لتكريم أفراد من الجيش الأمريكي المشاركين في مهام تأمين حدود البلاد، إذ حذّر ترامب من أن الـ"فنتانيل" يمثل "خطرا قاتلا يهدد أمن البلاد".كما أكد الرئيس الأمريكي أن إدارته "نجحت، خلال شهرين فقط"، في تحويل ما وصفه بـ"أسوأ حدود في تاريخ أمريكا" إلى الأكثر صلابة وأمنا.وساهم الـ"فنتانيل" بشكل كبير في تفاقم أزمة المخدرات في أمريكا، إذ تفوق قوته الهيروين بنحو 50 مرة.ووفقا لبيانات حكومية، فإن الجرعات الزائدة من "الفنتانيل" ما تزال السبب الرئيسي للوفيات بين الأمريكيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاما، مؤكدة أن كميات ضئيلة لا تتجاوز بضعة ميليغرامات قد تكون كافية للتسبب بالوفاة.
https://sarabic.ae/20251210/ترامب-يحذر-الرئيس-الكولومبي-من-مغبة-عدم-اتخاذ-إجراءات-بشأن-المخدرات-وإلا-سيواجه-مشاكل-كبيرة-1108034790.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_39f7b7ac1979db34faf8d86f58bb15bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ترامب يتحدث عن "سلاح دمار شامل" يهدد أمن أمريكا
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتصنيف مخدر الـ"فنتانيل" على أنه "سلاح دمار شامل".
وجرى توقيع الأمر خلال مراسم في المكتب البيضاوي، أمس الاثنين، لتكريم أفراد من الجيش الأمريكي المشاركين في مهام تأمين حدود البلاد، إذ حذّر ترامب من أن الـ"فنتانيل" يمثل "خطرا قاتلا يهدد أمن البلاد".
وقال ترامب إن "هذا المخدر يفوق في تأثيره التدميري أي سلاح تقليدي"، مشيرًا إلى أن عدد ضحاياه السنوي يتراوح بين 200 و300 ألف شخص.
كما أكد الرئيس الأمريكي أن إدارته "نجحت، خلال شهرين فقط"، في تحويل ما وصفه بـ"أسوأ حدود في تاريخ أمريكا" إلى الأكثر صلابة وأمنا.
يشار إلى أن الـ"فنتانيل" يعد مسكّنًا شديد القوة، يستخدم طبيًا في حالات الألم الحاد وأثناء عمليات التخدير، إلا أنه يتميز بدرجة عالية من الإدمان.
وساهم الـ"فنتانيل" بشكل كبير في تفاقم أزمة المخدرات في أمريكا، إذ تفوق قوته الهيروين بنحو 50 مرة.
ووفقا لبيانات حكومية، فإن الجرعات الزائدة من "الفنتانيل" ما تزال السبب الرئيسي للوفيات بين الأمريكيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاما، مؤكدة أن كميات ضئيلة لا تتجاوز بضعة ميليغرامات قد تكون كافية للتسبب بالوفاة.