سقوط طائرة عسكرية مسيرة قرب منزل سكني في بولندا
سقوط طائرة عسكرية مسيرة قرب منزل سكني في بولندا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بولندية، اليوم الثلاثاء، بسقوط طائرة عسكرية مسيرة قرب منزل سكني في بولندا، دون وقوع إصابات.
ووقع الحادث، بحسب التقارير، في محافظة مازوفيا الشرقية.ووفقًا للتقارير، يُرجّح أن تكون الطائرة المسيّرة طائرة استطلاع يستخدمها الجيش البولندي خلال التدريبات.ولم تُسجّل أي أضرار، حسب التقارير.كان رئيس الوزراء البولندي، دونالد تاسك، صرح بأن بلاده لن تشارك في أي من القوات المتعددة الجنسيات المحتملة في أوكرانيا. وقال تاسك في تصريحات لدى عودته من محادثات في برلين بشأن أوكرانيا، بثها مكتبه: "هذا قرارنا المستقل. بولندا تقرر بنفسها أين ترسل جنودها وأين لا ترسلهم. هذا لا ينبع من نقص في العزيمة أو الشجاعة من جانبنا".وأضاف: "لبولندا مهمة مختلفة. يجب علينا الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف الناتو".
