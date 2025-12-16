عربي
https://sarabic.ae/20251216/سقوط-طائرة-عسكرية-مسيرة-قرب-منزل-سكني-في-بولندا-1108204659.html
سقوط طائرة عسكرية مسيرة قرب منزل سكني في بولندا
سقوط طائرة عسكرية مسيرة قرب منزل سكني في بولندا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بولندية، اليوم الثلاثاء، بسقوط طائرة عسكرية مسيرة قرب منزل سكني في بولندا، دون وقوع إصابات. 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T00:54+0000
2025-12-16T00:54+0000
طائرة مسيرة
بولندا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101780803_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_e8363dfcc5e1c7cdb28e50436ed5a3f3.jpg
ووقع الحادث، بحسب التقارير، في محافظة مازوفيا الشرقية.ووفقًا للتقارير، يُرجّح أن تكون الطائرة المسيّرة طائرة استطلاع يستخدمها الجيش البولندي خلال التدريبات.ولم تُسجّل أي أضرار، حسب التقارير.كان رئيس الوزراء البولندي، دونالد تاسك، صرح بأن بلاده لن تشارك في أي من القوات المتعددة الجنسيات المحتملة في أوكرانيا. وقال تاسك في تصريحات لدى عودته من محادثات في برلين بشأن أوكرانيا، بثها مكتبه: "هذا قرارنا المستقل. بولندا تقرر بنفسها أين ترسل جنودها وأين لا ترسلهم. هذا لا ينبع من نقص في العزيمة أو الشجاعة من جانبنا".وأضاف: "لبولندا مهمة مختلفة. يجب علينا الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف الناتو".
https://sarabic.ae/20251215/توسك-واشنطن-تقول-إن-تنازلات-كييف-الإقليمية-أمر-لا-مفر-منه-في-اتفاقية-السلام-المستقبلية-1108204345.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101780803_0:0:1751:1313_1920x0_80_0_0_2bb6a97a92d9040ca5b426c3350325de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
طائرة مسيرة, بولندا, العالم
طائرة مسيرة, بولندا, العالم

سقوط طائرة عسكرية مسيرة قرب منزل سكني في بولندا

00:54 GMT 16.12.2025
© AP Photoطائرة مسيرة إسرائيلية
طائرة مسيرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بولندية، اليوم الثلاثاء، بسقوط طائرة عسكرية مسيرة قرب منزل سكني في بولندا، دون وقوع إصابات.
ووقع الحادث، بحسب التقارير، في محافظة مازوفيا الشرقية.
ووفقًا للتقارير، يُرجّح أن تكون الطائرة المسيّرة طائرة استطلاع يستخدمها الجيش البولندي خلال التدريبات.
ولم تُسجّل أي أضرار، حسب التقارير.
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تاسك: واشنطن تقول إن تنازلات كييف الإقليمية أمر لا مفر منه في اتفاقية السلام المستقبلية
أمس, 23:06 GMT
كان رئيس الوزراء البولندي، دونالد تاسك، صرح بأن بلاده لن تشارك في أي من القوات المتعددة الجنسيات المحتملة في أوكرانيا.
وقال تاسك في تصريحات لدى عودته من محادثات في برلين بشأن أوكرانيا، بثها مكتبه: "هذا قرارنا المستقل. بولندا تقرر بنفسها أين ترسل جنودها وأين لا ترسلهم. هذا لا ينبع من نقص في العزيمة أو الشجاعة من جانبنا".
وأضاف: "لبولندا مهمة مختلفة. يجب علينا الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف الناتو".
