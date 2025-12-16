مسؤول في "فتح": معركة صامتة تدور بين واشنطن وتل أبيب في ظل غياب الفاعل الفلسطيني

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مسؤول في "فتح": معركة صامتة تدور بين واشنطن وتل أبيب في ظل غياب الفاعل الفلسطيني
مسؤول في "فتح": معركة صامتة تدور بين واشنطن وتل أبيب في ظل غياب الفاعل الفلسطيني
ورأى دلياني في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل تسعى لإبقاء الوضع القائم في قطاع غزة وتثبيت الخط الأصفر كحدود دائمة أو لأطول فترة ممكنة، خدمة لأهداف سياسية للائتلاف الحاكم ولدفع الانتخابات قدر الإمكان الى فترة أبعد".وتعليقا حول ما يقال عن عودة المطالبة بتعديل اتفاق شرم الشيخ، رأى دلياني أن "نتائج الاجتماع سيتم تحديدها خلال الأيام القليلة المقبلة، لأنه بعد الهجوم الإرهابي على شاطئ سيدني هناك تناسق في ردود الفعل ما بين الحكومة الإسرائيلية وبين السياسيين الفاسدين في مجلس النواب".وأوضح أن "هدف الحملة المتناسقة كردة فعل على ما حصل في أستراليا، دليل على سعي نتانياهو خلال اجتماعه في واشنطن لدفع ترامب للتخلي عن تمسكه الحالي الخطوة التالية من الاتفاق".وشدد ضيف "سبوتنيك" على أن "الضغط الفلسطيني الشعبي هو الذي خلق هذا التحول في السياسات للعديد من الدول، بينما الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية هي حمل وثقل مادي كبير جدا على نظام سياسي لا يستطيع أن يدفع رواتب موظفيه كاملة"، وفق وصفه.وأكد أن "الدول العربية وبالتحديد الدول المنخرطة في عملية الوساطة والعملية السياسية في غزة، هي التي توفر الدعم الدبلوماسي الذي من المفترض أن تقوده الدبلوماسية الفلسطينية".
17:32 GMT 16.12.2025
حصري
وصف عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم "تيار الإصلاح الديمقراطي" في حركة "فتح" من رام الله، ديمتري دلياني، التعقيدات الراهنة التي تعيق تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنها "معركة صامتة" تدور خلف الكواليس بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية.
ورأى دلياني في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل تسعى لإبقاء الوضع القائم في قطاع غزة وتثبيت الخط الأصفر كحدود دائمة أو لأطول فترة ممكنة، خدمة لأهداف سياسية للائتلاف الحاكم ولدفع الانتخابات قدر الإمكان الى فترة أبعد".

وتابع: "إذا هذه معركة إرادات أمريكية إسرائيلية، في ظل غياب العنصر الفلسطيني الفاعل"، مشيرا إلى "وجود نظام سياسي مهترىء سمح باستمرار هذه الحرب في غزة، ولم يستطع أن يكون لاعبا أو مؤثرا في حرب الإرادات التي ترسم مستقبل الشعب الفلسطيني على أرضه"، وفق تعبيره.

وتعليقا حول ما يقال عن عودة المطالبة بتعديل اتفاق شرم الشيخ، رأى دلياني أن "نتائج الاجتماع سيتم تحديدها خلال الأيام القليلة المقبلة، لأنه بعد الهجوم الإرهابي على شاطئ سيدني هناك تناسق في ردود الفعل ما بين الحكومة الإسرائيلية وبين السياسيين الفاسدين في مجلس النواب".
وأوضح أن "هدف الحملة المتناسقة كردة فعل على ما حصل في أستراليا، دليل على سعي نتانياهو خلال اجتماعه في واشنطن لدفع ترامب للتخلي عن تمسكه الحالي الخطوة التالية من الاتفاق".

وفي ما يتعلق بلقاءات السلطة مع توني بلير، سأل دلياني حول مدى تأثير هذه اللقاءات، وهل الشعب الفلسطيني متحمس أو متشجع لتوني بلير، وما قيمة الاجتماع معه بينما القرارات تتخذ في واشنطن"، مضيفا: "لم نر مسؤولا فلسطينيا يخوض اجتماعا واحدا ذات أهمية أو نتيجة مباشرة على حياة أهلنا".

وشدد ضيف "سبوتنيك" على أن "الضغط الفلسطيني الشعبي هو الذي خلق هذا التحول في السياسات للعديد من الدول، بينما الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية هي حمل وثقل مادي كبير جدا على نظام سياسي لا يستطيع أن يدفع رواتب موظفيه كاملة"، وفق وصفه.
وأكد أن "الدول العربية وبالتحديد الدول المنخرطة في عملية الوساطة والعملية السياسية في غزة، هي التي توفر الدعم الدبلوماسي الذي من المفترض أن تقوده الدبلوماسية الفلسطينية".
