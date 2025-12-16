https://sarabic.ae/20251216/مسؤول-في-فتح-معركة-صامتة-تدور-بين-واشنطن-وتل-أبيب-في-ظل-غياب-الفاعل-الفلسطيني-1108247548.html

مسؤول في "فتح": معركة صامتة تدور بين واشنطن وتل أبيب في ظل غياب الفاعل الفلسطيني

مسؤول في "فتح": معركة صامتة تدور بين واشنطن وتل أبيب في ظل غياب الفاعل الفلسطيني

وصف عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم "تيار الإصلاح الديمقراطي" في حركة "فتح" من رام الله، ديمتري دلياني، التعقيدات الراهنة التي تعيق تنفيذ المرحلة الثانية من...

ورأى دلياني في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل تسعى لإبقاء الوضع القائم في قطاع غزة وتثبيت الخط الأصفر كحدود دائمة أو لأطول فترة ممكنة، خدمة لأهداف سياسية للائتلاف الحاكم ولدفع الانتخابات قدر الإمكان الى فترة أبعد".وتعليقا حول ما يقال عن عودة المطالبة بتعديل اتفاق شرم الشيخ، رأى دلياني أن "نتائج الاجتماع سيتم تحديدها خلال الأيام القليلة المقبلة، لأنه بعد الهجوم الإرهابي على شاطئ سيدني هناك تناسق في ردود الفعل ما بين الحكومة الإسرائيلية وبين السياسيين الفاسدين في مجلس النواب".وأوضح أن "هدف الحملة المتناسقة كردة فعل على ما حصل في أستراليا، دليل على سعي نتانياهو خلال اجتماعه في واشنطن لدفع ترامب للتخلي عن تمسكه الحالي الخطوة التالية من الاتفاق".وشدد ضيف "سبوتنيك" على أن "الضغط الفلسطيني الشعبي هو الذي خلق هذا التحول في السياسات للعديد من الدول، بينما الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية هي حمل وثقل مادي كبير جدا على نظام سياسي لا يستطيع أن يدفع رواتب موظفيه كاملة"، وفق وصفه.وأكد أن "الدول العربية وبالتحديد الدول المنخرطة في عملية الوساطة والعملية السياسية في غزة، هي التي توفر الدعم الدبلوماسي الذي من المفترض أن تقوده الدبلوماسية الفلسطينية".

