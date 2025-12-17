إعلام: عبر التحالف مع دولتين... إسرائيل تستعد لضربة تستهدف العمق الإيراني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
إعلام: عبر التحالف مع دولتين... إسرائيل تستعد لضربة تستهدف العمق الإيراني
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة قوية تستهدف العمق الإيراني عبر التحالف مع دولتين. 17.12.2025, سبوتنيك عربي
18:32 GMT 17.12.2025
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة قوية تستهدف العمق الإيراني عبر التحالف مع دولتين.
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل تمهد لحرب محتملة مع إيران عبر إنشاء ما وصفته بـ"حدائق خلفية" إقليمية تمنحها مجالا واسعا للمناورة العسكرية.
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
إيران تعتقل جاسوسا يعمل لصالح إسرائيل غرب طهران
أمس, 17:01 GMT
وأوضحت الصحيفة أن تلك الحدائق الخلفية تتيح لها الاحتماء بمطارات بديلة لتقليل الخسائر المحتملة في حال شن ضربة ضد طهران، مضيفة أن التحالف مع قبرص واليونان يعد استراتيجيا.
وأشارت إلى أن اليونان تمتلك قوة جوية متطورة تشمل طائرات F-35 وF-16، ما يوفر لإسرائيل إمكانيات لوجستية وعسكرية ضخمة يمكن الاعتماد عليها في حال الدخول في حرب جديدة مع إيران، ولفتت إلى أن قبرص تمتلك قوة جوية أصغر، لكنها تتمتع بقدرات قتالية ومهارات نقل عبر "المروحيات"، ما يجعلها على حد وصفها بـ "حاملة طائرات" بالنسبة لإسرائيل.
وذكرت الصحيفة إلى أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال تومر بار، قام سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع قبرص واليونان، بما في ذلك إجراء مناورات مشتركة وتطوير قدرات دفاعية متكاملة للجيوش الثلاثة.
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
مبعوث ترامب: المواجهة مع إيران لم تنته واتفاق سوريا وإسرائيل أقرب مما يبدو
6 ديسمبر, 06:44 GMT
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
