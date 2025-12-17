جلسة ضمن مشروع "سبوتنيك برو" تناقش مستقبل النظام الإعلامي العالمي
نظّمت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، بالتعاون مع أكاديمية التدريب الإعلامي التابعة لاتحاد هيئات الإذاعة والتلفزيون في دول منظمة التعاون الإسلامي، جلسة حوارية ضمن مشروع "سبوتنيك برو"، خصصت لمناقشة مستقبل النظام الإعلامي الدولي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وشارك في الجلسة كل من مدير التعاون الدولي في مجموعة "روسيا سيغودنيا"، فاسيلي بوشكوف، ورئيس اتحاد هيئات الإذاعة والتلفزيون في العالم الإسلامي، عمرو الليثي، ورئيس قسم التعاون الدولي في الاتحاد، همات علام.
وأكد فاسيلي بوشكوف، خلال الجلسة، أن التعاون الإعلامي الدولي بات عنصرًا أساسيًا في التطور المهني، مشيرًا إلى أن المشاريع المشتركة تتيح تبادل الخبرات ومواجهة تحديات العصر الرقمي والمنافسة المعلوماتية المتزايدة.
من جانبه، أوضح عمرو الليثي أن الشراكة مع مجموعة "روسيا سيغودنيا" في إطار مشروع "سبوتنيك برو" تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البنّاء، الذي يمتد منذ أربعة أعوام.
ولفت الليثي إلى أن اعتماد الصيغة الإلكترونية في تنظيم الفعاليات أسهم في توسيع نطاق الاستفادة لدى المؤسسات الإعلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي.
وتنعقد جلسات مشروع "سبوتنيك برو"، الموجهة لاتحاد هيئات الإذاعة والتلفزيون في دول منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2023، حيث أصبحت منصة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز الاتجاهات الحديثة في مجالات المنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وأساليب التواصل الجديدة مع الجمهور.