جلسة ضمن مشروع "سبوتنيك برو" تناقش مستقبل النظام الإعلامي العالمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251217/جلسة-ضمن-مشروع-سبوتنيك-برو-تناقش-مستقبل-النظام-الإعلامي-العالمي-1108273243.html
جلسة ضمن مشروع "سبوتنيك برو" تناقش مستقبل النظام الإعلامي العالمي
جلسة ضمن مشروع "سبوتنيك برو" تناقش مستقبل النظام الإعلامي العالمي
سبوتنيك عربي
نظّمت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، بالتعاون مع أكاديمية التدريب الإعلامي التابعة لاتحاد هيئات الإذاعة والتلفزيون في دول منظمة التعاون الإسلامي، جلسة... 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T13:33+0000
2025-12-17T13:33+0000
حصري
سبوتنيك
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108272735_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4dfd7aeb5b3af0c5101fea63085b826e.jpg
وشارك في الجلسة كل من مدير التعاون الدولي في مجموعة "روسيا سيغودنيا"، فاسيلي بوشكوف، ورئيس اتحاد هيئات الإذاعة والتلفزيون في العالم الإسلامي، عمرو الليثي، ورئيس قسم التعاون الدولي في الاتحاد، همات علام.وأكد فاسيلي بوشكوف، خلال الجلسة، أن التعاون الإعلامي الدولي بات عنصرًا أساسيًا في التطور المهني، مشيرًا إلى أن المشاريع المشتركة تتيح تبادل الخبرات ومواجهة تحديات العصر الرقمي والمنافسة المعلوماتية المتزايدة.ولفت الليثي إلى أن اعتماد الصيغة الإلكترونية في تنظيم الفعاليات أسهم في توسيع نطاق الاستفادة لدى المؤسسات الإعلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي.وتنعقد جلسات مشروع "سبوتنيك برو"، الموجهة لاتحاد هيئات الإذاعة والتلفزيون في دول منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2023، حيث أصبحت منصة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز الاتجاهات الحديثة في مجالات المنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وأساليب التواصل الجديدة مع الجمهور.لافروف يكشف سبب شعبية "سبوتنيك" و"آر تي" في الغرب رغم الكراهية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108272735_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc69b85a7ff7c76b7bffdfe020ed3909.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, سبوتنيك, تقارير سبوتنيك, фото
حصري, سبوتنيك, تقارير سبوتنيك, фото

جلسة ضمن مشروع "سبوتنيك برو" تناقش مستقبل النظام الإعلامي العالمي

13:33 GMT 17.12.2025
تابعنا عبر
حصري
نظّمت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، بالتعاون مع أكاديمية التدريب الإعلامي التابعة لاتحاد هيئات الإذاعة والتلفزيون في دول منظمة التعاون الإسلامي، جلسة حوارية ضمن مشروع "سبوتنيك برو"، خصصت لمناقشة مستقبل النظام الإعلامي الدولي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وشارك في الجلسة كل من مدير التعاون الدولي في مجموعة "روسيا سيغودنيا"، فاسيلي بوشكوف، ورئيس اتحاد هيئات الإذاعة والتلفزيون في العالم الإسلامي، عمرو الليثي، ورئيس قسم التعاون الدولي في الاتحاد، همات علام.
وأكد فاسيلي بوشكوف، خلال الجلسة، أن التعاون الإعلامي الدولي بات عنصرًا أساسيًا في التطور المهني، مشيرًا إلى أن المشاريع المشتركة تتيح تبادل الخبرات ومواجهة تحديات العصر الرقمي والمنافسة المعلوماتية المتزايدة.
© Sputnik . Anastasia Berezinaجلسة ضمن مشروع "سبوتنيك برو" تناقش مستقبل النظام الإعلامي العالمي
جلسة ضمن مشروع سبوتنيك برو تناقش مستقبل النظام الإعلامي العالمي - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Anastasia Berezina
جلسة ضمن مشروع "سبوتنيك برو" تناقش مستقبل النظام الإعلامي العالمي
© Sputnik . Anastasia Berezinaجلسة ضمن مشروع "سبوتنيك برو" تناقش مستقبل النظام الإعلامي العالمي
جلسة ضمن مشروع سبوتنيك برو تناقش مستقبل النظام الإعلامي العالمي - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Anastasia Berezina
جلسة ضمن مشروع "سبوتنيك برو" تناقش مستقبل النظام الإعلامي العالمي
© Sputnik . Anastasia Berezinaجلسة ضمن مشروع "سبوتنيك برو" تناقش مستقبل النظام الإعلامي العالمي
جلسة ضمن مشروع سبوتنيك برو تناقش مستقبل النظام الإعلامي العالمي - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Anastasia Berezina
جلسة ضمن مشروع "سبوتنيك برو" تناقش مستقبل النظام الإعلامي العالمي
من جانبه، أوضح عمرو الليثي أن الشراكة مع مجموعة "روسيا سيغودنيا" في إطار مشروع "سبوتنيك برو" تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البنّاء، الذي يمتد منذ أربعة أعوام.
ولفت الليثي إلى أن اعتماد الصيغة الإلكترونية في تنظيم الفعاليات أسهم في توسيع نطاق الاستفادة لدى المؤسسات الإعلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي.
وتنعقد جلسات مشروع "سبوتنيك برو"، الموجهة لاتحاد هيئات الإذاعة والتلفزيون في دول منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2023، حيث أصبحت منصة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز الاتجاهات الحديثة في مجالات المنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وأساليب التواصل الجديدة مع الجمهور.
لافروف يكشف سبب شعبية "سبوتنيك" و"آر تي" في الغرب رغم الكراهية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала