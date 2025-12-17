عربي
https://sarabic.ae/20251216/ما-تداعيات-ومخاطر-خطوط-إسرائيل-الأمنية-في-سوريا-ولبنان-وغزة-1108249139.html
https://sarabic.ae/20251216/حماس-غرق-الخيام-وموت-الأطفال-في-غزة-امتداد-لحرب-الإبادة-الإسرائيلية-فيديو-1108220946.html
رئيس الوزراء القطري يكشف عن اجتماع وشيك للوسطاء بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق الخاص بغزة

19:25 GMT 17.12.2025 (تم التحديث: 19:26 GMT 17.12.2025)
أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، عن اجتماع وشيك بين وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية.
وذكر آل ثاني في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء اليوم الأربعاء، أن هنالك تحضيرات مع الولايات المتحدة لإجراء الاجتماع يوم الجمعة المقبل.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
ما تداعيات ومخاطر "خطوط إسرائيل الأمنية" في سوريا ولبنان وغزة؟
أمس, 18:30 GMT
وأوضح رئيس الوزراء القطري أنه اتفق مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، على مضاعفة جهود التوصل إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ودعا محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى ضرورة تشكيل الإدارة الفلسطينية المدنية في غزة بأسرع وقت، موضحا أن قطر لا تريد أن تكون قوة الاستقرار التي نص عليها قرار مجلس الأمن، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لحماية طرف دون آخر.
وشدد على أن قوة الاستقرار في غزة يجب أن تحمي اتفاق إنهاء الحرب في القطاع، محذرا من الخروقات المتكررة من قبل إسرائيل، معتبرا في الوقت نفسه أن "الوضع الحالي في غزة يعرّض الاتفاق للخطر في كل يوم".
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، اليوم الأربعاء، عن وفاة 17 فلسطينياً، من بينهم 4 أطفال، نتيجة البرد القارس وانهيارات المباني الناجمة عن المنخفضات الجوية التي اجتاحت القطاع مؤخراً.
وأوضح بصل، في تصريحات نقلتها القناة الرسمية للدفاع المدني عبر تطبيق "تلغرام"، أن المنخفضات الجوية تسببت في انهيار أكثر من 17 مبنى سكنياً بشكل كامل، فيما تعرضت أكثر من 90 بناية أخرى لانهيارات جزئية خطيرة، تشكل تهديداً مباشراً لحياة آلاف السكان.
كما غرق نحو 90% من مراكز الإيواء في القطاع بفعل السيول ومياه الأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى تضرر وغرق جميع خيام النازحين في مختلف المناطق، وأدى ذلك إلى فقدان آلاف الأسر مأواها المؤقت، مع تلف الملابس والأفرشة والأغطية، مما زاد من تفاقم المعاناة الإنسانية للسكان.
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
"حماس": غرق الخيام وموت الأطفال في غزة امتداد لحرب الإبادة الإسرائيلية... فيديو
أمس, 11:27 GMT
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفاً مؤقتاً للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
