https://sarabic.ae/20251217/سبوتنيك-في-الحوار-الإعلامي-العربي-كيف-يتحول-الإعلام-من-ناقل-للأخبار-إلى-حاضنة-للابتكار-الشبابي-1108267871.html

"سبوتنيك" في الحوار الإعلامي العربي: كيف يتحول الإعلام من ناقل للأخبار إلى حاضنة للابتكار الشبابي

"سبوتنيك" في الحوار الإعلامي العربي: كيف يتحول الإعلام من ناقل للأخبار إلى حاضنة للابتكار الشبابي

سبوتنيك عربي

شهدت الجلسة الأولى من "الحوار المهني"، في إطار فعاليات اليوم الثاني للجمعية العامة الـ45 لاتحاد إذاعات الدول العربية، تحت عنوان "دور الإعلام في تحفيز الابتكار... 17.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-17T12:29+0000

2025-12-17T12:29+0000

2025-12-17T13:44+0000

حصري

تونس

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108267182_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d08b77e868edf5708dc857f3116d0a6b.jpg

وتقدم نواف إبراهيم، مدير المشاريع الدولية – ترويج المحتوى في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، التابعة للمجموعة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا"، بمداخلة طرح خلالها سؤالا جوهريا حول مسار النقاش إلى التفكير الاستراتيجي، مفاده: كيف يمكن للإعلام أن يتحول من مجرد ناقل للأخبار إلى حاضنة إستراتيجية تخلق بيئة داعمة ومستدامة للابتكار الشبابي في قطاعات التنمية، وكيف يمكن قياس تأثير هذا التحول على التنمية المجتمعية؟.واعتبر العديد من المشاركين، مداخلة "سبوتنيك" بأنها ذات قيمة ومقاربة علمية دقيقة لاقت صدى واسعا بين الحضور، إذ طرحت مجموعة من التساؤلات والمقترحات الاستنتاجية التي سلطت الضوء على عدة محاور حيوية:1. دور الإعلام التحويلي:2. ضمان الاستدامة:3. تطوير مؤشرات قياس التأثير: 4. التكامل مع القطاعات التنموية:5 معالجة التحديات الهيكلية:ويعتبر هذا الطرح بمثابة دعوة لإعادة تعريف الشراكة بين الإعلام وقطاع التنمية، ليكون الإعلام شريكًا فاعلًا في بناء أنظمة ابتكار وطنية تعتمد على طاقات الشباب، بدلاً من اقتصار دوره على التغطية أو العرض المؤقت للأفكار.

https://sarabic.ae/20251216/مدير-المشاريع-الدولية-بـسبوتنيك-ملتزمون-بنقل-الأخبار-العالمية-ووجهات-النظر-المتنوعة-بدقة-وموضوعية-1108251421.html

تونس

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تونس, العالم العربي, الأخبار