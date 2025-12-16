عربي
https://sarabic.ae/20251216/مدير-المشاريع-الدولية-بـسبوتنيك-ملتزمون-بنقل-الأخبار-العالمية-ووجهات-النظر-المتنوعة-بدقة-وموضوعية-1108251421.html
مدير المشاريع الدولية بـ"سبوتنيك": ملتزمون بنقل الأخبار العالمية ووجهات النظر المتنوعة بدقة.. فيديو
مدير المشاريع الدولية بـ"سبوتنيك": ملتزمون بنقل الأخبار العالمية ووجهات النظر المتنوعة بدقة.. فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور نواف إبراهيم، مدير المشاريع الدولية – ترويج المحتوى في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، التابعة للمجموعة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا"،... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
وجاء ذلك خلال كلمته في فعالية إعلامية كبرى على هامش أعمال الدورة الـ 45 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، حيث هنأ نواف إبراهيم، تونس، باختيارها عاصمة السياحة العربية، وعبر عن تقديره لدعوته للمشاركة في هذا الحدث المهم.واستعرض إبراهيم في كلمته البنية التحتية الإعلامية الواسعة للمجموعة الدولية "روسيا سيغودنيا"، مشيرا إلى أنها تشمل وكالات رائدة وتُبث بأكثر من 30 لغة عبر منصات متنوعة، وتمتلك أكثر من 20 مركزا إعلاميا حول العالم، بينها المركز الرئيسي لـ"سبوتنيك" في القاهرة، الذي يعمل فيه أكثر من 60 إعلاميا.وأشار إلى إطلاق "سبوتنيك" لبث إذاعي عربي على مدار 24 ساعة من بيروت على موجة "إف إم 93.6" في أكتوبر 2023.وأكد أن "سبوتنيك" تؤمن بأهمية الشراكات الإعلامية القائمة على احترام القوانين والضوابط المحلية، وخدمة المصالح المشتركة، وتعزيز الممارسات المهنية والأخلاقية الشفافة، والتي تهدف إلى نقل الحقيقة من أرض الحدث دون تحيز.وتطرق إبراهيم إلى أهمية المشاركة في المنتديات الإعلامية العربية، مستذكرا مشاركة القائمة بأعمال مديرة تحرير "سبوتنيك عربي"، كارينا مهنا، في ندوة عن تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي، واتخذت تجربة "سبوتنيك عربي" مثالا خلال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في يونيو 2025.كما ذكر مشاركة رئيس مكتب "روسيا سيغودنيا" في لبنان، ديميتري تاراسوف، في ندوة اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تحدث حول عمل المراسلين في ظروف الحروب والصراعات، وأكد أن مثل هذه المشاركات تُعد خطوات أساسية لتبادل الخبرات وإثراء الحوار المهني.وعلى هامش الفعالية، عقد نواف إبراهيم عددا من اجتماعات العمل مع مدراء ومسؤولي مؤسسات إعلامية عربية ودولية، حيث ناقش المشاركون في هذه اللقاءات جملة من القضايا الهادفة إلى تطوير وتعزيز مسار التعاون المشترك بين المؤسسات الإعلامية بشكل عام، ومع وكالة "سبوتنيك" بشكل خاص.وحظي حضور ومشاركة وكالة "سبوتنيك" باهتمام واضح من قِبل الحضور، حيث أشاد المشاركون بالحضور الدولي والمهني الرفيع للوكالة وفرق عملها، مؤكدين على سمعتها الطيبة ومهنيتها العالية في نقل المعلومات، رغم ما يُذكر من تعرضها لضغوط وعقوبات مؤكدين رغبتهم واستعدادهم للتعاون والاستفادة من خبرات وإمكانات وكالة "سبوتنيك".كما أشاد مسؤولون وإعلاميون حاضرون بدور الوكالة الاخلاقي لمواجهة حملات التشويه التي تقودها بعض الجهات ضدها وضد روسيا، مؤكدين على أهمية العمل الإعلامي الدؤوب المدعوم بالمصداقية في مواجهة مثل هذه الحملات، لتحقيق أهداف العمل الإعلامي الهادف، وفق القوانين الدولية التي تحكم عمل وسائل الإعلام ودون إقصاء.اختتم مدير المشاريع الدولية – ترويج المحتوى في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، التابعة للمجموعة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا"، كلمته بتوجيه الشكر إلى اتحاد إذاعات الدول العربية وإدارة المهرجان واللجان المنظمة.ودعا نواف إبراهيم إلى أن تنعم جميع البلدان بالأمن والاستقرار والسلام والازدهار، ومؤكدا استمرار التزام "سبوتنيك"، بالعمل المشترك لكشف الحقيقة من مصادرها المباشرة وبمختلف اللغات، وتوسيع شبكة التعاون مع جميع وسائل الإعلام العربية.
أكد الدكتور نواف إبراهيم، مدير المشاريع الدولية – ترويج المحتوى في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، التابعة للمجموعة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا"، التزام الوكالة بنقل الأخبار العالمية ووجهات النظر المتنوعة "بدقة وسرعة وموضوعية".
وجاء ذلك خلال كلمته في فعالية إعلامية كبرى على هامش أعمال الدورة الـ 45 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، حيث هنأ نواف إبراهيم، تونس، باختيارها عاصمة السياحة العربية، وعبر عن تقديره لدعوته للمشاركة في هذا الحدث المهم.
واستعرض إبراهيم في كلمته البنية التحتية الإعلامية الواسعة للمجموعة الدولية "روسيا سيغودنيا"، مشيرا إلى أنها تشمل وكالات رائدة وتُبث بأكثر من 30 لغة عبر منصات متنوعة، وتمتلك أكثر من 20 مركزا إعلاميا حول العالم، بينها المركز الرئيسي لـ"سبوتنيك" في القاهرة، الذي يعمل فيه أكثر من 60 إعلاميا.
وأشار إلى إطلاق "سبوتنيك" لبث إذاعي عربي على مدار 24 ساعة من بيروت على موجة "إف إم 93.6" في أكتوبر 2023.
وأكد أن "سبوتنيك" تؤمن بأهمية الشراكات الإعلامية القائمة على احترام القوانين والضوابط المحلية، وخدمة المصالح المشتركة، وتعزيز الممارسات المهنية والأخلاقية الشفافة، والتي تهدف إلى نقل الحقيقة من أرض الحدث دون تحيز.
وتطرق إبراهيم إلى أهمية المشاركة في المنتديات الإعلامية العربية، مستذكرا مشاركة القائمة بأعمال مديرة تحرير "سبوتنيك عربي"، كارينا مهنا، في ندوة عن تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي، واتخذت تجربة "سبوتنيك عربي" مثالا خلال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في يونيو 2025.
كما ذكر مشاركة رئيس مكتب "روسيا سيغودنيا" في لبنان، ديميتري تاراسوف، في ندوة اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تحدث حول عمل المراسلين في ظروف الحروب والصراعات، وأكد أن مثل هذه المشاركات تُعد خطوات أساسية لتبادل الخبرات وإثراء الحوار المهني.
وعلى هامش الفعالية، عقد نواف إبراهيم عددا من اجتماعات العمل مع مدراء ومسؤولي مؤسسات إعلامية عربية ودولية، حيث ناقش المشاركون في هذه اللقاءات جملة من القضايا الهادفة إلى تطوير وتعزيز مسار التعاون المشترك بين المؤسسات الإعلامية بشكل عام، ومع وكالة "سبوتنيك" بشكل خاص.
وحظي حضور ومشاركة وكالة "سبوتنيك" باهتمام واضح من قِبل الحضور، حيث أشاد المشاركون بالحضور الدولي والمهني الرفيع للوكالة وفرق عملها، مؤكدين على سمعتها الطيبة ومهنيتها العالية في نقل المعلومات، رغم ما يُذكر من تعرضها لضغوط وعقوبات مؤكدين رغبتهم واستعدادهم للتعاون والاستفادة من خبرات وإمكانات وكالة "سبوتنيك".
كما أشاد مسؤولون وإعلاميون حاضرون بدور الوكالة الاخلاقي لمواجهة حملات التشويه التي تقودها بعض الجهات ضدها وضد روسيا، مؤكدين على أهمية العمل الإعلامي الدؤوب المدعوم بالمصداقية في مواجهة مثل هذه الحملات، لتحقيق أهداف العمل الإعلامي الهادف، وفق القوانين الدولية التي تحكم عمل وسائل الإعلام ودون إقصاء.
اختتم مدير المشاريع الدولية – ترويج المحتوى في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، التابعة للمجموعة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا"، كلمته بتوجيه الشكر إلى اتحاد إذاعات الدول العربية وإدارة المهرجان واللجان المنظمة.
ودعا نواف إبراهيم إلى أن تنعم جميع البلدان بالأمن والاستقرار والسلام والازدهار، ومؤكدا استمرار التزام "سبوتنيك"، بالعمل المشترك لكشف الحقيقة من مصادرها المباشرة وبمختلف اللغات، وتوسيع شبكة التعاون مع جميع وسائل الإعلام العربية.
