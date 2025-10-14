https://sarabic.ae/20251014/اتحاد-إذاعات-الدول-العربية-يعقد-ندوته-الإخبارية-السنوية-حول-تجربة-المراسلين-في-مناطق-الحروب--1106007206.html
يعقد اتحاد إذاعات الدول العربية، يوم الأربعاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ندوة إخبارية سنوية بعنوان: "تجربة الاتحاد في اعتماد مراسلين إخباريين في مناطق الحروب...
ويشارك في الندوة إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية والدولية، الصحفي دميتري تاراسوف، من وكالة "سبوتنيك" ضمن الحضور.وخلال الندوة، سيستعرض المشاركون تجربتهم الميدانية في تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة، والمعاناة اليومية التي يعيشها الصحفيون أثناء العمل في بيئة خطرة ومعقدة.5500 خبر وقصة خلال عشرين شهراوأشار اتحاد إذاعات الدول العربية إلى أن مراسليه في الأراضي الفلسطينية تمكنوا خلال فترة عشرين شهرا من إنتاج أكثر من 5500 خبر وقصة، بمعدل 7 أخبار يوميا، تغطي مختلف الجوانب الإنسانية والسياسية والميدانية في فلسطين.وأضاف الاتحاد أن هذه المواد الإخبارية تم وضعها في متناول الهيئات التلفزيونية العربية الأعضاء، كما جرى إدراجها ضمن حقائب التبادل الإخباري مع الاتحادات الإذاعية الأوروبية والآسيوية والأمريكية اللاتينية، مما أسهم في تعزيز الحضور الإعلامي العربي في الساحة الدولية.محاور الندوة تتضمن الندوة ثلاثة محاور رئيسية:الدعوة مفتوحة للصحفيين والإعلاميين وجه مسؤول الإعلام والاتصال في اتحاد إذاعات الدول العربية، عماد قطاطة، دعوة إلى الزملاء والزميلات الصحفيين لحضور الندوة ومواكبة أعمالها، مشيراً إلى أن محاور الندوة وأوراق العمل أُرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى جميع المدعوين. وأكد قطاطة في دعوته أن الاتحاد يواصل تطوير آليات عمله الإخباري الميداني في مناطق النزاعات، مشدداً على أن تجربة فلسطين تمثل نموذجاً رائداً في التغطية المهنية المسؤولة التي تجمع بين الدقة والمصداقية ونقل معاناة الشعوب في الميدان.
يعقد اتحاد إذاعات الدول العربية، يوم الأربعاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ندوة إخبارية سنوية بعنوان: "تجربة الاتحاد في اعتماد مراسلين إخباريين في مناطق الحروب وسبل تطويرها – فلسطين نموذجا"، وذلك بمقر الاتحاد في المركز العمراني الشمالي بالعاصمة التونسية، انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
ويشارك في الندوة إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية والدولية، الصحفي دميتري تاراسوف، من وكالة "سبوتنيك" ضمن الحضور.
ومن المقرر أن يشارك في الندوة عبر تقنية الزووم مراسلو الاتحاد في الأراضي الفلسطينية، وهم، صفاء الهبيل، وفؤاد جرادة، من قطاع غزة، وميساء الأحمد من الضفة الغربية والقدس.
وخلال الندوة، سيستعرض المشاركون تجربتهم الميدانية في تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة، والمعاناة اليومية التي يعيشها الصحفيون أثناء العمل في بيئة خطرة ومعقدة.
5500 خبر وقصة خلال عشرين شهرا
وأشار اتحاد إذاعات الدول العربية
إلى أن مراسليه في الأراضي الفلسطينية تمكنوا خلال فترة عشرين شهرا من إنتاج أكثر من 5500 خبر وقصة، بمعدل 7 أخبار يوميا، تغطي مختلف الجوانب الإنسانية والسياسية والميدانية في فلسطين.
وأضاف الاتحاد أن هذه المواد الإخبارية تم وضعها في متناول الهيئات التلفزيونية العربية الأعضاء، كما جرى إدراجها ضمن حقائب التبادل الإخباري مع الاتحادات الإذاعية الأوروبية والآسيوية والأمريكية اللاتينية، مما أسهم في تعزيز الحضور الإعلامي العربي في الساحة الدولية.
تتضمن الندوة ثلاثة محاور رئيسية:
1.
تقرير حول مضامين وإحصائيات التغطية التلفزيونية للحرب على فلسطين (قطاع غزة – الضفة الغربية – القدس المحتلة)، إلى جانب عرض فيديو توثيقي، يقدمه الأستاذ أحمد إبراهيم، رئيس قسم المحتوى والتبادل بمركز التبادل الإخباري والبرامجي في الجزائر.
2.
مداخلات بالفيديو لمراسلي الاتحاد في فلسطين المحتلة، وهم، صفاء الهبيل، وفؤاد جرادة من غزة، وميساء الأحمد من الضفة الغربية والقدس.
3.
تقييم تجربة الاتحاد في اعتماد المراسلين الإخباريين في مناطق الحروب، وبحث سبل تطويرها ومدى استفادة الهيئات العربية والشركاء الدوليين منها.
الدعوة مفتوحة للصحفيين والإعلاميين
وجه مسؤول الإعلام والاتصال في اتحاد إذاعات الدول العربية، عماد قطاطة، دعوة إلى الزملاء والزميلات الصحفيين لحضور الندوة ومواكبة أعمالها، مشيراً إلى أن محاور الندوة وأوراق العمل أُرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى جميع المدعوين.
وأكد قطاطة في دعوته أن الاتحاد يواصل تطوير آليات عمله الإخباري الميداني في مناطق النزاعات، مشدداً على أن تجربة فلسطين تمثل نموذجاً رائداً في التغطية المهنية المسؤولة التي تجمع بين الدقة والمصداقية ونقل معاناة الشعوب في الميدان.