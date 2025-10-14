اتحاد إذاعات الدول العربية يعقد ندوته الإخبارية السنوية حول تجربة المراسلين في مناطق الحروب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251014/اتحاد-إذاعات-الدول-العربية-يعقد-ندوته-الإخبارية-السنوية-حول-تجربة-المراسلين-في-مناطق-الحروب--1106007206.html
اتحاد إذاعات الدول العربية يعقد ندوته الإخبارية السنوية حول تجربة المراسلين في مناطق الحروب
اتحاد إذاعات الدول العربية يعقد ندوته الإخبارية السنوية حول تجربة المراسلين في مناطق الحروب
سبوتنيك عربي
يعقد اتحاد إذاعات الدول العربية، يوم الأربعاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ندوة إخبارية سنوية بعنوان: "تجربة الاتحاد في اعتماد مراسلين إخباريين في مناطق الحروب... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T16:48+0000
2025-10-14T17:01+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
تونس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106007039_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4489a85f959915716564f5994d384746.jpg
ويشارك في الندوة إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية والدولية، الصحفي دميتري تاراسوف، من وكالة "سبوتنيك" ضمن الحضور.وخلال الندوة، سيستعرض المشاركون تجربتهم الميدانية في تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة، والمعاناة اليومية التي يعيشها الصحفيون أثناء العمل في بيئة خطرة ومعقدة.5500 خبر وقصة خلال عشرين شهراوأشار اتحاد إذاعات الدول العربية إلى أن مراسليه في الأراضي الفلسطينية تمكنوا خلال فترة عشرين شهرا من إنتاج أكثر من 5500 خبر وقصة، بمعدل 7 أخبار يوميا، تغطي مختلف الجوانب الإنسانية والسياسية والميدانية في فلسطين.وأضاف الاتحاد أن هذه المواد الإخبارية تم وضعها في متناول الهيئات التلفزيونية العربية الأعضاء، كما جرى إدراجها ضمن حقائب التبادل الإخباري مع الاتحادات الإذاعية الأوروبية والآسيوية والأمريكية اللاتينية، مما أسهم في تعزيز الحضور الإعلامي العربي في الساحة الدولية.محاور الندوة تتضمن الندوة ثلاثة محاور رئيسية:الدعوة مفتوحة للصحفيين والإعلاميين وجه مسؤول الإعلام والاتصال في اتحاد إذاعات الدول العربية، عماد قطاطة، دعوة إلى الزملاء والزميلات الصحفيين لحضور الندوة ومواكبة أعمالها، مشيراً إلى أن محاور الندوة وأوراق العمل أُرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى جميع المدعوين. وأكد قطاطة في دعوته أن الاتحاد يواصل تطوير آليات عمله الإخباري الميداني في مناطق النزاعات، مشدداً على أن تجربة فلسطين تمثل نموذجاً رائداً في التغطية المهنية المسؤولة التي تجمع بين الدقة والمصداقية ونقل معاناة الشعوب في الميدان. مدير اتحاد إذاعات الدول العربية لـ"سبوتنيك": نحرص سنويا على تطوير المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيونمدير اتحاد إذاعات الدول العربية: إطلاق المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حقق نجاحا جماهيريا وفنيا
https://sarabic.ae/20250811/اتحاد-إذاعات-الدول-العربية-يدين-استهداف-الصحفيين-في-غزة-ويدعو-المجتمع-الدولي-للتحرك-1103599440.html
https://sarabic.ae/20250624/مدير-اتحاد-إذاعات-الدول-العربية-لـسبوتنيك-نحرص-سنويا-على-تطوير-المهرجان-العربي-للإذاعة-والتلفزيون-1102026938.html
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106007039_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fd1f7bd7ec22ffe75efd59d2423ab7fa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس

اتحاد إذاعات الدول العربية يعقد ندوته الإخبارية السنوية حول تجربة المراسلين في مناطق الحروب

16:48 GMT 14.10.2025 (تم التحديث: 17:01 GMT 14.10.2025)
© Photo / Wikipediaاتحاد إذاعات الدول العربية
اتحاد إذاعات الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
© Photo / Wikipedia
تابعنا عبر
يعقد اتحاد إذاعات الدول العربية، يوم الأربعاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ندوة إخبارية سنوية بعنوان: "تجربة الاتحاد في اعتماد مراسلين إخباريين في مناطق الحروب وسبل تطويرها – فلسطين نموذجا"، وذلك بمقر الاتحاد في المركز العمراني الشمالي بالعاصمة التونسية، انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
ويشارك في الندوة إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية والدولية، الصحفي دميتري تاراسوف، من وكالة "سبوتنيك" ضمن الحضور.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة عبر تقنية الزووم مراسلو الاتحاد في الأراضي الفلسطينية، وهم، صفاء الهبيل، وفؤاد جرادة، من قطاع غزة، وميساء الأحمد من الضفة الغربية والقدس.

وخلال الندوة، سيستعرض المشاركون تجربتهم الميدانية في تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة، والمعاناة اليومية التي يعيشها الصحفيون أثناء العمل في بيئة خطرة ومعقدة.
5500 خبر وقصة خلال عشرين شهرا
وأشار اتحاد إذاعات الدول العربية إلى أن مراسليه في الأراضي الفلسطينية تمكنوا خلال فترة عشرين شهرا من إنتاج أكثر من 5500 خبر وقصة، بمعدل 7 أخبار يوميا، تغطي مختلف الجوانب الإنسانية والسياسية والميدانية في فلسطين.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
اتحاد إذاعات الدول العربية يدين استهداف الصحفيين في غزة ويدعو المجتمع الدولي للتحرك
11 أغسطس, 11:06 GMT
وأضاف الاتحاد أن هذه المواد الإخبارية تم وضعها في متناول الهيئات التلفزيونية العربية الأعضاء، كما جرى إدراجها ضمن حقائب التبادل الإخباري مع الاتحادات الإذاعية الأوروبية والآسيوية والأمريكية اللاتينية، مما أسهم في تعزيز الحضور الإعلامي العربي في الساحة الدولية.
محاور الندوة
تتضمن الندوة ثلاثة محاور رئيسية:
1.
تقرير حول مضامين وإحصائيات التغطية التلفزيونية للحرب على فلسطين (قطاع غزة – الضفة الغربية – القدس المحتلة)، إلى جانب عرض فيديو توثيقي، يقدمه الأستاذ أحمد إبراهيم، رئيس قسم المحتوى والتبادل بمركز التبادل الإخباري والبرامجي في الجزائر.
2.
مداخلات بالفيديو لمراسلي الاتحاد في فلسطين المحتلة، وهم، صفاء الهبيل، وفؤاد جرادة من غزة، وميساء الأحمد من الضفة الغربية والقدس.
3.
تقييم تجربة الاتحاد في اعتماد المراسلين الإخباريين في مناطق الحروب، وبحث سبل تطويرها ومدى استفادة الهيئات العربية والشركاء الدوليين منها.
الدعوة مفتوحة للصحفيين والإعلاميين
وجه مسؤول الإعلام والاتصال في اتحاد إذاعات الدول العربية، عماد قطاطة، دعوة إلى الزملاء والزميلات الصحفيين لحضور الندوة ومواكبة أعمالها، مشيراً إلى أن محاور الندوة وأوراق العمل أُرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى جميع المدعوين.
مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية، المهندس عبد الرحيم سليمان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
مدير اتحاد إذاعات الدول العربية لـ"سبوتنيك": نحرص سنويا على تطوير المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
24 يونيو, 19:25 GMT
وأكد قطاطة في دعوته أن الاتحاد يواصل تطوير آليات عمله الإخباري الميداني في مناطق النزاعات، مشدداً على أن تجربة فلسطين تمثل نموذجاً رائداً في التغطية المهنية المسؤولة التي تجمع بين الدقة والمصداقية ونقل معاناة الشعوب في الميدان.
مدير اتحاد إذاعات الدول العربية لـ"سبوتنيك": نحرص سنويا على تطوير المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
مدير اتحاد إذاعات الدول العربية: إطلاق المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حقق نجاحا جماهيريا وفنيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала