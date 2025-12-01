https://sarabic.ae/20251201/دراسة-استخدام-الذكاء-الاصطناعي-للبحث-عن-المعلومات-قد-يضعف-الذاكرة-وعمق-المعرفة-1107688328.html

دراسة: استخدام الذكاء الاصطناعي للبحث عن المعلومات قد يضعف الذاكرة وعمق المعرفة

دراسة: استخدام الذكاء الاصطناعي للبحث عن المعلومات قد يضعف الذاكرة وعمق المعرفة

كشفت دراسة أن الاعتماد على الملخصات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومات يُعزز فهما سطحيا ويقلل من الاحتفاظ بها. 01.12.2025, سبوتنيك عربي

أظهرت الدراسة التي شملت أكثر من 10,000 مشارك، أن استخدام نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) وبرامج الدردشة للحصول على المعلومات يُمكن أن يُقلل من عمق المعرفة المُكتسبة مقارنة بالتعلم من خلال عمليات البحث التقليدية على الإنترنت. فعندما تعلّم المشاركون موضوعا باستخدام الملخصات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، قدموا نصائح أكثر إيجازا، وأقل واقعية، وأكثر عمومية من أولئك الذين جمعوا المعلومات بشكل مستقل عبر عمليات بحث "غوغل". علاوةً على ذلك، وجد القراء أن النصائح المُساعدة بالذكاء الاصطناعي أقل إفادة، ما يشير إلى انخفاض جودة نقل المعرفة.، حسب ماورد في صحيفة "ساينس.أليرت". وقد ثبتت صحة هذه النتيجة في مختلف الضوابط التجريبية، بما في ذلك السيناريوهات التي وصل فيها المشاركون إلى حقائق متطابقة لكنهم تعلموا من خلال ملخصات الذكاء الاصطناعي مقابل التفاعل المباشر عبر الإنترنت. كذلك يحذر الخبراء من أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي لاسترجاع المعرفة يُخاطر بتوليد تفريغ معرفي، حيث يحمل الأفراد مهام الذاكرة وحل المشكلات للآلات، ما قد يضعف التفكير النقدي والاحتفاظ بالذاكرة.في حين أن سهولة وكفاءة التعلم بمساعدة الذكاء الاصطناعي لا يمكن إنكارهما، يؤكد هذا البحث على الحاجة إلى استخدام أكثر ذكاء واستراتيجية للذكاء الاصطناعي. قد تستفيد الاستعلامات السريعة عن الحقائق من أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن تطوير معرفة عميقة وقابلة للنقل يتطلب جهدا معرفيا نشطا ومشاركة فاعلة.إيلون ماسك: خلال 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر

