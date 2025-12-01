https://sarabic.ae/20251201/دراسة-استخدام-الذكاء-الاصطناعي-للبحث-عن-المعلومات-قد-يضعف-الذاكرة-وعمق-المعرفة-1107688328.html
دراسة: استخدام الذكاء الاصطناعي للبحث عن المعلومات قد يضعف الذاكرة وعمق المعرفة
كشفت دراسة أن الاعتماد على الملخصات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومات يُعزز فهما سطحيا ويقلل من الاحتفاظ بها.
أظهرت الدراسة التي شملت أكثر من 10,000 مشارك، أن استخدام نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) وبرامج الدردشة للحصول على المعلومات يُمكن أن يُقلل من عمق المعرفة المُكتسبة مقارنة بالتعلم من خلال عمليات البحث التقليدية على الإنترنت. فعندما تعلّم المشاركون موضوعا باستخدام الملخصات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، قدموا نصائح أكثر إيجازا، وأقل واقعية، وأكثر عمومية من أولئك الذين جمعوا المعلومات بشكل مستقل عبر عمليات بحث "غوغل". علاوةً على ذلك، وجد القراء أن النصائح المُساعدة بالذكاء الاصطناعي أقل إفادة، ما يشير إلى انخفاض جودة نقل المعرفة.، حسب ماورد في صحيفة "ساينس.أليرت". وقد ثبتت صحة هذه النتيجة في مختلف الضوابط التجريبية، بما في ذلك السيناريوهات التي وصل فيها المشاركون إلى حقائق متطابقة لكنهم تعلموا من خلال ملخصات الذكاء الاصطناعي مقابل التفاعل المباشر عبر الإنترنت. كذلك يحذر الخبراء من أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي لاسترجاع المعرفة يُخاطر بتوليد تفريغ معرفي، حيث يحمل الأفراد مهام الذاكرة وحل المشكلات للآلات، ما قد يضعف التفكير النقدي والاحتفاظ بالذاكرة.في حين أن سهولة وكفاءة التعلم بمساعدة الذكاء الاصطناعي لا يمكن إنكارهما، يؤكد هذا البحث على الحاجة إلى استخدام أكثر ذكاء واستراتيجية للذكاء الاصطناعي. قد تستفيد الاستعلامات السريعة عن الحقائق من أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن تطوير معرفة عميقة وقابلة للنقل يتطلب جهدا معرفيا نشطا ومشاركة فاعلة.
أظهرت الدراسة التي شملت أكثر من 10,000 مشارك، أن استخدام نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) وبرامج الدردشة للحصول على المعلومات يُمكن أن يُقلل من عمق المعرفة المُكتسبة مقارنة بالتعلم من خلال عمليات البحث التقليدية على الإنترنت.
فعندما تعلّم المشاركون موضوعا باستخدام الملخصات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، قدموا نصائح أكثر إيجازا، وأقل واقعية، وأكثر عمومية من أولئك الذين جمعوا المعلومات بشكل مستقل عبر عمليات بحث "غوغل". علاوةً على ذلك، وجد القراء أن النصائح المُساعدة بالذكاء الاصطناعي أقل إفادة، ما يشير إلى انخفاض جودة نقل المعرفة.، حسب ماورد في صحيفة "ساينس.أليرت
يشير الباحثون إلى أن السبب الأساسي يكمن في كيفية أتمتة أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليف المعلومات وتلخيصها، ما يحول التعلم النشط إلى عملية أكثر سلبية. في المقابل، يتضمن البحث التقليدي تصفح مصادر متعددة، وتقييم المحتوى، وتوليف النتائج، وهو ما يمثل "احتكاكًا" معرفيا يُعزز الانخراط الذهني العميق والفهم الأصيل.
وقد ثبتت صحة هذه النتيجة في مختلف الضوابط التجريبية، بما في ذلك السيناريوهات التي وصل فيها المشاركون إلى حقائق متطابقة لكنهم تعلموا من خلال ملخصات الذكاء الاصطناعي مقابل التفاعل المباشر عبر الإنترنت.
كذلك يحذر الخبراء من أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي لاسترجاع المعرفة يُخاطر بتوليد تفريغ معرفي، حيث يحمل الأفراد مهام الذاكرة وحل المشكلات للآلات، ما قد يضعف التفكير النقدي والاحتفاظ بالذاكرة.
كما تدعم دراسات علم الأعصاب هذا القلق، حيث تظهر أن المستخدمين الذين يعتمدون بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في الكتابة أو البحث يظهرون نشاطا دماغيا أقل مرتبطا بالإبداع والذاكرة والمعالجة الدلالية. قد تكون الآثار طويلة الأمد، وتستمر حتى بعد توقف المستخدمين عن الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي.
في حين أن سهولة وكفاءة التعلم بمساعدة الذكاء الاصطناعي لا يمكن إنكارهما، يؤكد هذا البحث على الحاجة إلى استخدام أكثر ذكاء واستراتيجية للذكاء الاصطناعي.
قد تستفيد الاستعلامات السريعة عن الحقائق من أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن تطوير معرفة عميقة وقابلة للنقل يتطلب جهدا معرفيا نشطا ومشاركة فاعلة.