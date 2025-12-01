دراسة: استخدام الذكاء الاصطناعي للبحث عن المعلومات قد يضعف الذاكرة وعمق المعرفة

عربي
الكرملين: بوتين زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251201/دراسة-استخدام-الذكاء-الاصطناعي-للبحث-عن-المعلومات-قد-يضعف-الذاكرة-وعمق-المعرفة-1107688328.html
دراسة: استخدام الذكاء الاصطناعي للبحث عن المعلومات قد يضعف الذاكرة وعمق المعرفة
دراسة: استخدام الذكاء الاصطناعي للبحث عن المعلومات قد يضعف الذاكرة وعمق المعرفة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة أن الاعتماد على الملخصات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومات يُعزز فهما سطحيا ويقلل من الاحتفاظ بها. 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T19:01+0000
2025-12-01T19:01+0000
مجتمع
علوم
ذكاء اصطناعي
نماذج
الدردشة
الذاكرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/01/1107688473_0:37:3500:2005_1920x0_80_0_0_52d005145504ab5541ed2381eb156dd9.jpg
أظهرت الدراسة التي شملت أكثر من 10,000 مشارك، أن استخدام نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) وبرامج الدردشة للحصول على المعلومات يُمكن أن يُقلل من عمق المعرفة المُكتسبة مقارنة بالتعلم من خلال عمليات البحث التقليدية على الإنترنت. فعندما تعلّم المشاركون موضوعا باستخدام الملخصات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، قدموا نصائح أكثر إيجازا، وأقل واقعية، وأكثر عمومية من أولئك الذين جمعوا المعلومات بشكل مستقل عبر عمليات بحث "غوغل". علاوةً على ذلك، وجد القراء أن النصائح المُساعدة بالذكاء الاصطناعي أقل إفادة، ما يشير إلى انخفاض جودة نقل المعرفة.، حسب ماورد في صحيفة "ساينس.أليرت". وقد ثبتت صحة هذه النتيجة في مختلف الضوابط التجريبية، بما في ذلك السيناريوهات التي وصل فيها المشاركون إلى حقائق متطابقة لكنهم تعلموا من خلال ملخصات الذكاء الاصطناعي مقابل التفاعل المباشر عبر الإنترنت. كذلك يحذر الخبراء من أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي لاسترجاع المعرفة يُخاطر بتوليد تفريغ معرفي، حيث يحمل الأفراد مهام الذاكرة وحل المشكلات للآلات، ما قد يضعف التفكير النقدي والاحتفاظ بالذاكرة.في حين أن سهولة وكفاءة التعلم بمساعدة الذكاء الاصطناعي لا يمكن إنكارهما، يؤكد هذا البحث على الحاجة إلى استخدام أكثر ذكاء واستراتيجية للذكاء الاصطناعي. قد تستفيد الاستعلامات السريعة عن الحقائق من أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن تطوير معرفة عميقة وقابلة للنقل يتطلب جهدا معرفيا نشطا ومشاركة فاعلة.إيلون ماسك: خلال 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر
https://sarabic.ae/20251201/إيلون-ماسك-يؤكد-أن-حل-ديون-أمريكا-يكمن-في-الذكاء-الاصطناعي-والروبوتات-1107668602.html
https://sarabic.ae/20251127/دراسة-هل-يملك-الذكاء-الاصطناعي-حس-الفكاهة-حقا؟-1107548369.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/01/1107688473_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_65e043202be3b6138b04488d0635c4bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, ذكاء اصطناعي, نماذج, الدردشة, الذاكرة
علوم, ذكاء اصطناعي, نماذج, الدردشة, الذاكرة

دراسة: استخدام الذكاء الاصطناعي للبحث عن المعلومات قد يضعف الذاكرة وعمق المعرفة

19:01 GMT 01.12.2025
© Getty Images / Alex Cristiنموذج دردشة
نموذج دردشة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
© Getty Images / Alex Cristi
تابعنا عبر
كشفت دراسة أن الاعتماد على الملخصات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومات يُعزز فهما سطحيا ويقلل من الاحتفاظ بها.
أظهرت الدراسة التي شملت أكثر من 10,000 مشارك، أن استخدام نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) وبرامج الدردشة للحصول على المعلومات يُمكن أن يُقلل من عمق المعرفة المُكتسبة مقارنة بالتعلم من خلال عمليات البحث التقليدية على الإنترنت.
فعندما تعلّم المشاركون موضوعا باستخدام الملخصات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، قدموا نصائح أكثر إيجازا، وأقل واقعية، وأكثر عمومية من أولئك الذين جمعوا المعلومات بشكل مستقل عبر عمليات بحث "غوغل". علاوةً على ذلك، وجد القراء أن النصائح المُساعدة بالذكاء الاصطناعي أقل إفادة، ما يشير إلى انخفاض جودة نقل المعرفة.، حسب ماورد في صحيفة "ساينس.أليرت".
يشير الباحثون إلى أن السبب الأساسي يكمن في كيفية أتمتة أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليف المعلومات وتلخيصها، ما يحول التعلم النشط إلى عملية أكثر سلبية. في المقابل، يتضمن البحث التقليدي تصفح مصادر متعددة، وتقييم المحتوى، وتوليف النتائج، وهو ما يمثل "احتكاكًا" معرفيا يُعزز الانخراط الذهني العميق والفهم الأصيل.
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
مجتمع
إيلون ماسك يؤكد أن حل ديون أمريكا يكمن في الذكاء الاصطناعي والروبوتات
11:20 GMT
وقد ثبتت صحة هذه النتيجة في مختلف الضوابط التجريبية، بما في ذلك السيناريوهات التي وصل فيها المشاركون إلى حقائق متطابقة لكنهم تعلموا من خلال ملخصات الذكاء الاصطناعي مقابل التفاعل المباشر عبر الإنترنت.
كذلك يحذر الخبراء من أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي لاسترجاع المعرفة يُخاطر بتوليد تفريغ معرفي، حيث يحمل الأفراد مهام الذاكرة وحل المشكلات للآلات، ما قد يضعف التفكير النقدي والاحتفاظ بالذاكرة.
كما تدعم دراسات علم الأعصاب هذا القلق، حيث تظهر أن المستخدمين الذين يعتمدون بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في الكتابة أو البحث يظهرون نشاطا دماغيا أقل مرتبطا بالإبداع والذاكرة والمعالجة الدلالية. قد تكون الآثار طويلة الأمد، وتستمر حتى بعد توقف المستخدمين عن الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
مجتمع
دراسة: هل يملك الذكاء الاصطناعي حس الفكاهة حقا؟
27 نوفمبر, 12:02 GMT
في حين أن سهولة وكفاءة التعلم بمساعدة الذكاء الاصطناعي لا يمكن إنكارهما، يؤكد هذا البحث على الحاجة إلى استخدام أكثر ذكاء واستراتيجية للذكاء الاصطناعي.
قد تستفيد الاستعلامات السريعة عن الحقائق من أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن تطوير معرفة عميقة وقابلة للنقل يتطلب جهدا معرفيا نشطا ومشاركة فاعلة.
إيلون ماسك: خلال 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала