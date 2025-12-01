https://sarabic.ae/20251201/إيلون-ماسك-يؤكد-أن-حل-ديون-أمريكا-يكمن-في-الذكاء-الاصطناعي-والروبوتات-1107668602.html

إيلون ماسك يؤكد أن حل ديون أمريكا يكمن في الذكاء الاصطناعي والروبوتات

إيلون ماسك يؤكد أن حل ديون أمريكا يكمن في الذكاء الاصطناعي والروبوتات

قال الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، إن "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المالية الأمريكية المتفاقمة، هو تعزيز الإنتاجية عبر الذكاء الاصطناعي والروبوتات

وأضاف ماسك في مقابلة مع رائد الأعمال الهندي، نيخيل كاماث: "ما دامت الحضارة تتقدم، فسيكون لدينا الذكاء الاصطناعي والروبوتات على نطاق واسع، وأعتقد أن هذا هو الحل الوحيد تقريبا لأزمة الديون الأمريكية، لأن الدين الأمريكي حاليا مرتفع بشكل جنوني، ومدفوعات فوائده تتجاوز الميزانية العسكرية الأمريكية بأكملها".وتابع: "في غضون 3 سنوات أو أقل، أتوقع أن يتجاوز إنتاج السلع والخدمات معدل التضخم". وأكد ماسك أن "التطورات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات ستقود البشر إلى "مرحلة يصبح فيها العمل اختياريا"، على الأرجح خلال العقدين المقبلين".ويقود ماسك "xAI"، وهي شركة ذكاء اصطناعي تقف وراء روبوت الدردشة المولد للذكاء الاصطناعي "غروك"، الذي تم إطلاقه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.وصرحت وزارة الخزانة الأمريكية، في أغسطس/ آب 2025، أن الدين القومي الأمريكي قد تجاوز 37 تريليون دولار لأول مرة في تاريخها، اعتبارا من 11 أغسطس.وتعاني أمريكا من عجز في الميزانية لأكثر من 20 عاما، إذ تقترض الأموال محليا وخارجيا، ورُفع سقف الدين أكثر من 100 مرة منذ الحرب العالمية الثانية، وتمكّن الأموال المقترضة الإضافية الاقتصاد الأمريكي من البقاء واقفا على قدميه وسط إعادة هيكلة عالمية لسياسة التجارة الخارجية.

