دراسة: هل يملك الذكاء الاصطناعي حس الفكاهة حقا؟
كشفت دراسة جديدة أن النماذج اللغوية الكبيرة في الذكاء الاصطناعي تتظاهر فقط بامتلاك "حس فكاهي"، رغم مظهرها الذي يوحي بفهم قريب من البشري للنكات، إلا أنها تفتقر... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
مجتمع
منوعات
بريطانيا
نُشرت نتائج الدراسة في "مؤتمر 2025 حول الطرق التجريبية لمعالجة اللغة الطبيعية"، حيث قدم الباحثون فحصًا دقيقًا لقدرة الذكاء الاصطناعي على التعرف على النكات المبنية على تلاعب الكلمات والغموض، حسبما ذكر موقع "تيك إكسبلور".وكان يعتقد سابقًا أن هذه النماذج "تفهم" النكات، لكن المؤلفين أوضحوا أن البيانات المستخدمة في التجارب السابقة لم تكن دقيقة بما يكفي، ما دفع إلى تحسين الاختبارات القديمة وتصميم اختبارات جديدة. في إحدى الاختبارات، طُلب من النماذج تمييز الفرق بين التلاعب اللفظي ذي المعنى والجمل العادية مقابل التعبيرات العديمة المعنى. وقال محمد طاهر بيلوار، المؤلف المشارك من جامعة كارديف: "عندما تواجه النماذج تلاعبات لفظية غير مألوفة، قد ينخفض نجاحها في التمييز بين النكات والجمل العادية إلى 20%%، وهو أقل بكثير من نسبة 50% المتوقعة عند التخمين العشوائي. وأضاف:وتؤكد الدراسة أن هذه النتائج تكشف حدود الذكاء الاصطناعي الحالي في مجال الفكاهة، ما يدعو إلى تطوير أكثر دقة للنماذج المستقبلية.
بريطانيا
2025
دراسة: هل يملك الذكاء الاصطناعي حس الفكاهة حقا؟
كشفت دراسة جديدة أن النماذج اللغوية الكبيرة في الذكاء الاصطناعي تتظاهر فقط بامتلاك "حس فكاهي"، رغم مظهرها الذي يوحي بفهم قريب من البشري للنكات، إلا أنها تفتقر إلى القدرة على التفكير الإبداعي والغوص في عمق المعاني.
وكان يعتقد سابقًا أن هذه النماذج "تفهم" النكات، لكن المؤلفين أوضحوا أن البيانات المستخدمة في التجارب السابقة لم تكن دقيقة بما يكفي، ما دفع إلى تحسين الاختبارات القديمة وتصميم اختبارات جديدة.
في إحدى الاختبارات، طُلب من النماذج تمييز الفرق بين التلاعب اللفظي ذي المعنى والجمل العادية مقابل التعبيرات العديمة المعنى.
وعند تغيير كلمات محورية، انخفضت دقة الإجابات بشكل حاد، حيث ارتبكت النماذج غالبًا وصنفت النكات بشكل غير صحيح، ما يبرز نقاط ضعف واضحة في فهم السياق والتشابه الصوتي للكلمات.
وقال محمد طاهر بيلوار، المؤلف المشارك من جامعة كارديف: "عندما تواجه النماذج تلاعبات لفظية غير مألوفة، قد ينخفض نجاحها في التمييز بين النكات والجمل العادية إلى 20%%، وهو أقل بكثير من نسبة 50% المتوقعة عند التخمين العشوائي. وأضاف:
كما كشفنا عن الثقة المفرطة للنماذج في افتراض أن النص مضحك حقًا، وظهر هذا بوضوح عند التعامل مع التلاعبات اللفظية غير المألوفة لها.
