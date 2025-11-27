عربي
https://sarabic.ae/20251127/دراسة-هل-يملك-الذكاء-الاصطناعي-حس-الفكاهة-حقا؟-1107548369.html
دراسة: هل يملك الذكاء الاصطناعي حس الفكاهة حقا؟
دراسة: هل يملك الذكاء الاصطناعي حس الفكاهة حقا؟
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أن النماذج اللغوية الكبيرة في الذكاء الاصطناعي تتظاهر فقط بامتلاك "حس فكاهي"، رغم مظهرها الذي يوحي بفهم قريب من البشري للنكات، إلا أنها تفتقر... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T12:02+0000
2025-11-27T12:02+0000
مجتمع
منوعات
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/02/1077667939_0:389:2048:1541_1920x0_80_0_0_8e04da0ec595655d279df20db6cac6c1.jpg
نُشرت نتائج الدراسة في "مؤتمر 2025 حول الطرق التجريبية لمعالجة اللغة الطبيعية"، حيث قدم الباحثون فحصًا دقيقًا لقدرة الذكاء الاصطناعي على التعرف على النكات المبنية على تلاعب الكلمات والغموض، حسبما ذكر موقع "تيك إكسبلور".وكان يعتقد سابقًا أن هذه النماذج "تفهم" النكات، لكن المؤلفين أوضحوا أن البيانات المستخدمة في التجارب السابقة لم تكن دقيقة بما يكفي، ما دفع إلى تحسين الاختبارات القديمة وتصميم اختبارات جديدة. في إحدى الاختبارات، طُلب من النماذج تمييز الفرق بين التلاعب اللفظي ذي المعنى والجمل العادية مقابل التعبيرات العديمة المعنى. وقال محمد طاهر بيلوار، المؤلف المشارك من جامعة كارديف: "عندما تواجه النماذج تلاعبات لفظية غير مألوفة، قد ينخفض نجاحها في التمييز بين النكات والجمل العادية إلى 20%%، وهو أقل بكثير من نسبة 50% المتوقعة عند التخمين العشوائي. وأضاف:وتؤكد الدراسة أن هذه النتائج تكشف حدود الذكاء الاصطناعي الحالي في مجال الفكاهة، ما يدعو إلى تطوير أكثر دقة للنماذج المستقبلية.
https://sarabic.ae/20251125/أدوات-الذكاء-الاصطناعي-تُحدث-ثورة-في-أبحاث-علم-الأعصاب-1107492039.html
https://sarabic.ae/20251125/ترامب-يطلق-مشروع-الذكاء-الاصطناعي-مهمة-جينيسيس--1107459231.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/02/1077667939_0:197:2048:1733_1920x0_80_0_0_9ba5b6d7d4236fee9dc395e86581edd7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, بريطانيا
منوعات, بريطانيا

دراسة: هل يملك الذكاء الاصطناعي حس الفكاهة حقا؟

12:02 GMT 27.11.2025
© Photo / unsplash/Possessed Photographyالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© Photo / unsplash/Possessed Photography
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة أن النماذج اللغوية الكبيرة في الذكاء الاصطناعي تتظاهر فقط بامتلاك "حس فكاهي"، رغم مظهرها الذي يوحي بفهم قريب من البشري للنكات، إلا أنها تفتقر إلى القدرة على التفكير الإبداعي والغوص في عمق المعاني.
نُشرت نتائج الدراسة في "مؤتمر 2025 حول الطرق التجريبية لمعالجة اللغة الطبيعية"، حيث قدم الباحثون فحصًا دقيقًا لقدرة الذكاء الاصطناعي على التعرف على النكات المبنية على تلاعب الكلمات والغموض، حسبما ذكر موقع "تيك إكسبلور".
التفكير - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
مجتمع
أدوات الذكاء الاصطناعي تُحدث ثورة في أبحاث علم الأعصاب
25 نوفمبر, 19:59 GMT
وكان يعتقد سابقًا أن هذه النماذج "تفهم" النكات، لكن المؤلفين أوضحوا أن البيانات المستخدمة في التجارب السابقة لم تكن دقيقة بما يكفي، ما دفع إلى تحسين الاختبارات القديمة وتصميم اختبارات جديدة.
في إحدى الاختبارات، طُلب من النماذج تمييز الفرق بين التلاعب اللفظي ذي المعنى والجمل العادية مقابل التعبيرات العديمة المعنى.

وعند تغيير كلمات محورية، انخفضت دقة الإجابات بشكل حاد، حيث ارتبكت النماذج غالبًا وصنفت النكات بشكل غير صحيح، ما يبرز نقاط ضعف واضحة في فهم السياق والتشابه الصوتي للكلمات.

وقال محمد طاهر بيلوار، المؤلف المشارك من جامعة كارديف: "عندما تواجه النماذج تلاعبات لفظية غير مألوفة، قد ينخفض نجاحها في التمييز بين النكات والجمل العادية إلى 20%%، وهو أقل بكثير من نسبة 50% المتوقعة عند التخمين العشوائي. وأضاف:
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
ترامب يطلق "مهمة جينيسيس" للذكاء الاصطناعي على غرار "مشروع مانهاتن" الذي أنتج القنبلة الذرية
25 نوفمبر, 03:55 GMT

كما كشفنا عن الثقة المفرطة للنماذج في افتراض أن النص مضحك حقًا، وظهر هذا بوضوح عند التعامل مع التلاعبات اللفظية غير المألوفة لها.

وتؤكد الدراسة أن هذه النتائج تكشف حدود الذكاء الاصطناعي الحالي في مجال الفكاهة، ما يدعو إلى تطوير أكثر دقة للنماذج المستقبلية.
