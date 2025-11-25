https://sarabic.ae/20251125/أدوات-الذكاء-الاصطناعي-تُحدث-ثورة-في-أبحاث-علم-الأعصاب-1107492039.html
أدوات الذكاء الاصطناعي تُحدث ثورة في أبحاث علم الأعصاب
أدوات الذكاء الاصطناعي تُحدث ثورة في أبحاث علم الأعصاب
سبوتنيك عربي
أشارت دراسة حديثة إلى مدى اسهام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تطوير علم الأعصاب، من خلال تمكينها من فهم أعمق لوظائف الدماغ، والاضطرابات العصبية، والسلوك،... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T19:59+0000
2025-11-25T19:59+0000
2025-11-25T19:59+0000
مجتمع
العالم
الذكاء الصناعي
الإدراك
باركنسون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107491879_0:88:1998:1212_1920x0_80_0_0_8380bb90ea7abd04392819cbf0c690a7.jpg
تستخدم الشبكات العصبية الاصطناعية (ANNs) المدارة بالذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لنمذجة كيفية دمج الدماغ للمدخلات الحسية المتعددة، متفوقة بذلك على الطرق الحسابية التقليدية من خلال دمج التنوع العصبي ونماذج الاتصال.حيث طور الباحثون أدوات ذكاء اصطناعي، قادرة على تحليل الإشارات الكهربائية من الخلايا العصبية للتنبؤ بتركيب قنواتها الأيونية. يتيح هذا النهج إنشاء "توائم رقمية" للخلايا العصبية، ما يوفر منصات فعّالة لنمذجة الأمراض العصبية مثل الصرع والفصام، حسب ماورد في صحيفة "ذا.ساينتيست".وفي مرض باركنسون، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي المُدربة على البيانات العصبية والسلوكية التنبؤ بمشاكل المشي قبل ظهورها. تفتح هذه القدرة الباب أمام علاجات تحفيز الدماغ العميق التكيفية التي تتدخل بشكل استباقي، ما قد يُحسن نتائج المرضى بشكل كبير.يسرع دمج الذكاء الاصطناعي في أبحاث علم الأعصاب والممارسة السريرية تحليل البيانات، ويدفع أيضا حدود ما يمكن فهمه وعلاجه بشكل مسبق أو بشكل أفضل.تطوير أوعية دموية مطبوعة بتقنية طباعة ثلاثية أبعاد تحاكي تدفق الدم الطبيعيالتحدث بلغات متعددة يساعد على بقاء الدماغ "أكثر شبابا"
https://sarabic.ae/20251109/قراءة-أفكار-الناس-وترجمتها-لنص-مقروء-لم-يعد-ضربا-من-الخيال-1106913581.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107491879_0:0:1998:1499_1920x0_80_0_0_a9fc2a3cf54a095489604ef20784a502.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الذكاء الصناعي, الإدراك, باركنسون
العالم, الذكاء الصناعي, الإدراك, باركنسون
أدوات الذكاء الاصطناعي تُحدث ثورة في أبحاث علم الأعصاب
أشارت دراسة حديثة إلى مدى اسهام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تطوير علم الأعصاب، من خلال تمكينها من فهم أعمق لوظائف الدماغ، والاضطرابات العصبية، والسلوك، بدءا من نمذجة الخصائص العصبية المعقدة، وصولا إلى تحسين التشخيصات والعلاجات السريرية.
تستخدم الشبكات العصبية الاصطناعية (ANNs) المدارة بالذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لنمذجة كيفية دمج الدماغ للمدخلات الحسية المتعددة، متفوقة بذلك على الطرق الحسابية التقليدية من خلال دمج التنوع العصبي ونماذج الاتصال.
حيث طور الباحثون أدوات ذكاء اصطناعي، قادرة على تحليل الإشارات الكهربائية من الخلايا العصبية للتنبؤ بتركيب قنواتها الأيونية. يتيح هذا النهج إنشاء "توائم رقمية" للخلايا العصبية، ما يوفر منصات فعّالة لنمذجة الأمراض العصبية مثل الصرع والفصام، حسب ماورد في صحيفة "ذا.ساينتيست
".
كما يحسن الذكاء الاصطناعي إعادة التأهيل والتشخيص من خلال توفير تقييمات موضوعية في الحالات التي تكون فيها الطرق التقليدية محدودة، حيث يمكن لخوارزميات التعلم الآلي التي تُحلل مقاطع فيديو الهواتف الذكية تصنيف ضعف المشي لدى المرضى الذين يعانون من اضطرابات عصبية بدقة تزيد عن 85%.
وفي مرض باركنسون، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي المُدربة على البيانات العصبية والسلوكية التنبؤ بمشاكل المشي قبل ظهورها. تفتح هذه القدرة الباب أمام علاجات تحفيز الدماغ العميق التكيفية التي تتدخل بشكل استباقي، ما قد يُحسن نتائج المرضى بشكل كبير.
أيضا يساعد الذكاء الاصطناعي في فك تشفير نشاط الدماغ لاستعادة التواصل لدى المرضى ذوي الإعاقات الشديدة، من خلال الاستفادة من التعلم الآلي لتفسير الفئات الدلالية للكلمات المُتخيلة من إشارات الدماغ، وحقق الباحثون دقة ملحوظة في ترجمة الأفكار إلى نصوص فعلية ذات معنى. يمثل هذا التقدم خطوة أساسية نحو واجهات لغوية متينة بين الدماغ والحاسوب، تجمع بين فك التشفير الدلالي والصوتي لتحسين الأداء.
يسرع دمج الذكاء الاصطناعي في أبحاث علم الأعصاب والممارسة السريرية تحليل البيانات، ويدفع أيضا حدود ما يمكن فهمه وعلاجه بشكل مسبق أو بشكل أفضل.