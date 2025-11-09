https://sarabic.ae/20251109/قراءة-أفكار-الناس-وترجمتها-لنص-مقروء-لم-يعد-ضربا-من-الخيال-1106913581.html

قراءة أفكار الناس وترجمتها لنص مقروء لم يعد ضربا من الخيال

كشف علماء عن تقنية حديثة لترجمة الأفكار قادرة على فك تشفير نشاط الدماغ وتحويله إلى أوصاف مفصلة ومنظمة لما يراه الشخص أو يتخيله، ويعد هذا النهج المبتكر، الذي... 09.11.2025, سبوتنيك عربي

وركزت جهود فك تشفير المحتوى العقلي التقليدية بشكل أساسي على تحديد كلمات أو مفاهيم منفصلة مرتبطة بأشياء أو أفعال في ذهن الشخص، إلا أن طريقة "ترجمة الأفكار" الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي تتجاوز ذلك، حيث تنتج جملًا متماسكة تصف مشاهد كاملة أو أحداثًا ديناميكية بدقة مذهلة.وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (FMRI)، قام الباحثون بمسح نشاط الدماغ للمشاركين أثناء مشاهدتهم آلاف مقاطع الفيديو القصيرة، التي تظهر أشياء وأفعالًا وتفاعلات مختلفة، ثم طبقت بيانات الدماغ هذه مع السمات الدلالية المشتقة من نموذج لغوي عميق في عملية تكرارية تتضمن "نماذج لغوية مقنعة" (masked language models MLMs)، مثل نموذج "روبرتا - الضخم" (ROBERTA - Large)، حسب ماورد في الموقع الطبي "ميديكال إكسبريس".وأظهرت هذه التقنية أيضا نتائج واعدة في قراءة الذكريات، حيث أظهر المشاركون، الذين يتذكرون مقاطع فيديو أثناء خضوعهم لتصوير الرنين المغناطيسي الوظيفي، أنماطا دماغية نجح النظام في ترجمتها إلى نص وصفي.وبينما تفاوتت الدقة الفردية، وصل بعضها إلى ما يقرب من 40% في تحديد مقاطع الفيديو المستدعاة بشكل صحيح، من بين العديد من الاحتمالات، ما يبرز قدرة هذه الطريقة على فك تشفير الذكريات البصرية الداخلية.لذا يؤكد الباحثون على ضرورة وجود بروتوكولات موافقة صارمة، ويحذرون من أن هذه التقنية حاليًا تفك تشفير التفسيرات الدلالية بدلًا من الأفكار الخاصة أو المحتوى العقلي الخام.وتمثل تقنية "ترجمة الأفكار" خطوة تحويلية في سعي علم الأعصاب للكشف عن كيفية تشفير الدماغ للتجارب المعقدة ومعالجتها، ومن خلال تحويل إشارات الدماغ إلى نص ذي معنى ومنظم، يمكن لهذا الابتكار أن يحدث ثورةً في التواصل بين الأفراد غير اللفظيين، وأن يلقي الضوء على الأساس العصبي للوعي البشري.علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا قادرا على ترجمة الهيروغليفية المصرية القديمةدراسة تكشف حقائق قد لا تعرفها عن المحليات الصناعية وتأثيرها على القلب والدماغ

