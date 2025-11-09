https://sarabic.ae/20251109/قراءة-أفكار-الناس-وترجمتها-لنص-مقروء-لم-يعد-ضربا-من-الخيال-1106913581.html
قراءة أفكار الناس وترجمتها لنص مقروء لم يعد ضربا من الخيال
قراءة أفكار الناس وترجمتها لنص مقروء لم يعد ضربا من الخيال
سبوتنيك عربي
كشف علماء عن تقنية حديثة لترجمة الأفكار قادرة على فك تشفير نشاط الدماغ وتحويله إلى أوصاف مفصلة ومنظمة لما يراه الشخص أو يتخيله، ويعد هذا النهج المبتكر، الذي... 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T18:33+0000
2025-11-09T18:33+0000
2025-11-09T18:33+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106913892_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_de6789ff4234aaaf8099b4ac7ef64ed0.jpg
وركزت جهود فك تشفير المحتوى العقلي التقليدية بشكل أساسي على تحديد كلمات أو مفاهيم منفصلة مرتبطة بأشياء أو أفعال في ذهن الشخص، إلا أن طريقة "ترجمة الأفكار" الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي تتجاوز ذلك، حيث تنتج جملًا متماسكة تصف مشاهد كاملة أو أحداثًا ديناميكية بدقة مذهلة.وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (FMRI)، قام الباحثون بمسح نشاط الدماغ للمشاركين أثناء مشاهدتهم آلاف مقاطع الفيديو القصيرة، التي تظهر أشياء وأفعالًا وتفاعلات مختلفة، ثم طبقت بيانات الدماغ هذه مع السمات الدلالية المشتقة من نموذج لغوي عميق في عملية تكرارية تتضمن "نماذج لغوية مقنعة" (masked language models MLMs)، مثل نموذج "روبرتا - الضخم" (ROBERTA - Large)، حسب ماورد في الموقع الطبي "ميديكال إكسبريس".وأظهرت هذه التقنية أيضا نتائج واعدة في قراءة الذكريات، حيث أظهر المشاركون، الذين يتذكرون مقاطع فيديو أثناء خضوعهم لتصوير الرنين المغناطيسي الوظيفي، أنماطا دماغية نجح النظام في ترجمتها إلى نص وصفي.وبينما تفاوتت الدقة الفردية، وصل بعضها إلى ما يقرب من 40% في تحديد مقاطع الفيديو المستدعاة بشكل صحيح، من بين العديد من الاحتمالات، ما يبرز قدرة هذه الطريقة على فك تشفير الذكريات البصرية الداخلية.لذا يؤكد الباحثون على ضرورة وجود بروتوكولات موافقة صارمة، ويحذرون من أن هذه التقنية حاليًا تفك تشفير التفسيرات الدلالية بدلًا من الأفكار الخاصة أو المحتوى العقلي الخام.وتمثل تقنية "ترجمة الأفكار" خطوة تحويلية في سعي علم الأعصاب للكشف عن كيفية تشفير الدماغ للتجارب المعقدة ومعالجتها، ومن خلال تحويل إشارات الدماغ إلى نص ذي معنى ومنظم، يمكن لهذا الابتكار أن يحدث ثورةً في التواصل بين الأفراد غير اللفظيين، وأن يلقي الضوء على الأساس العصبي للوعي البشري.علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا قادرا على ترجمة الهيروغليفية المصرية القديمةدراسة تكشف حقائق قد لا تعرفها عن المحليات الصناعية وتأثيرها على القلب والدماغ
https://sarabic.ae/20251103/هل-يحلم-الناس-بالألوان-أم-بالأبيض-والأسود؟-دراسة-توضح-1106703047.html
https://sarabic.ae/20250526/6-خطوات-بسيطة-تعزز-الصحة-النفسية-بفعالية-تعرف-عليها-1100989258.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106913892_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e3bc41f97bc6a9ba44293f67e977535c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
قراءة أفكار الناس وترجمتها لنص مقروء لم يعد ضربا من الخيال
كشف علماء عن تقنية حديثة لترجمة الأفكار قادرة على فك تشفير نشاط الدماغ وتحويله إلى أوصاف مفصلة ومنظمة لما يراه الشخص أو يتخيله، ويعد هذا النهج المبتكر، الذي يعتبر تقدما كبيرا في علم الأعصاب والذكاء الاصطناعي، واعدًا بتعميق فهمنا لكيفية تشفير الدماغ للتجارب المعقدة، كما يحمل في طياته إمكانية استعادة التواصل لمن لا يستطيعون الكلام.
وركزت جهود فك تشفير المحتوى العقلي التقليدية بشكل أساسي على تحديد كلمات أو مفاهيم منفصلة مرتبطة بأشياء أو أفعال في ذهن الشخص، إلا أن طريقة "ترجمة الأفكار" الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي تتجاوز ذلك، حيث تنتج جملًا متماسكة تصف مشاهد كاملة أو أحداثًا ديناميكية بدقة مذهلة.
وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (FMRI)، قام الباحثون بمسح نشاط الدماغ للمشاركين أثناء مشاهدتهم آلاف مقاطع الفيديو القصيرة، التي تظهر أشياء وأفعالًا وتفاعلات مختلفة، ثم طبقت بيانات الدماغ هذه مع السمات الدلالية المشتقة من نموذج لغوي عميق في عملية تكرارية تتضمن "نماذج لغوية مقنعة" (masked language models MLMs)، مثل نموذج "روبرتا - الضخم" (ROBERTA - Large)، حسب ماورد في الموقع الطبي "ميديكال إكسبريس
".
نتيجة لذلك، تطورت أوصاف النصوص الناتجة من مقاطع مجزأة إلى تسميات توضيحية منظمة وذات معنى تعكس بدقة محتوى مقاطع الفيديو المشاهدة، بما في ذلك التفاعلات بين عناصر متعددة، إذ تبلغ هذه الدقة نحو 50%، متجاوزة بذلك التقنيات السابقة.
وأظهرت هذه التقنية أيضا نتائج واعدة في قراءة الذكريات، حيث أظهر المشاركون، الذين يتذكرون مقاطع فيديو أثناء خضوعهم لتصوير الرنين المغناطيسي الوظيفي، أنماطا دماغية نجح النظام في ترجمتها إلى نص وصفي.
وبينما تفاوتت الدقة الفردية، وصل بعضها إلى ما يقرب من 40% في تحديد مقاطع الفيديو المستدعاة بشكل صحيح، من بين العديد من الاحتمالات، ما يبرز قدرة هذه الطريقة على فك تشفير الذكريات البصرية الداخلية.
وتبشر هذه التقنية بنتائج واعدة للغاية في مساعدة الأشخاص، الذين يعانون من صعوبات في التواصل، مثل مرضى السكتة الدماغية أو فقدان القدرة على الكلام، الذين يستطيعون التفكير لكنهم يجدون صعوبة في الكلام، فمن خلال العمل كمترجم بين الفكر واللغة، يمكن للنظام استعادة جزء كبير من قدرته على التواصل، وهو تقدم ملحوظ مقارنة بالأساليب الحالية. ومع ذلك، تثير هذه القدرات تساؤلات أخلاقية مهمة حول الخصوصية العقلية.
لذا يؤكد الباحثون على ضرورة وجود بروتوكولات موافقة صارمة، ويحذرون من أن هذه التقنية حاليًا تفك تشفير التفسيرات الدلالية بدلًا من الأفكار الخاصة أو المحتوى العقلي الخام.
وتمثل تقنية "ترجمة الأفكار" خطوة تحويلية في سعي علم الأعصاب للكشف عن كيفية تشفير الدماغ للتجارب المعقدة ومعالجتها، ومن خلال تحويل إشارات الدماغ إلى نص ذي معنى ومنظم، يمكن لهذا الابتكار أن يحدث ثورةً في التواصل بين الأفراد غير اللفظيين، وأن يلقي الضوء على الأساس العصبي للوعي البشري.