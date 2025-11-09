قراءة أفكار الناس وترجمتها لنص مقروء لم يعد ضربا من الخيال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251109/قراءة-أفكار-الناس-وترجمتها-لنص-مقروء-لم-يعد-ضربا-من-الخيال-1106913581.html
قراءة أفكار الناس وترجمتها لنص مقروء لم يعد ضربا من الخيال
قراءة أفكار الناس وترجمتها لنص مقروء لم يعد ضربا من الخيال
سبوتنيك عربي
كشف علماء عن تقنية حديثة لترجمة الأفكار قادرة على فك تشفير نشاط الدماغ وتحويله إلى أوصاف مفصلة ومنظمة لما يراه الشخص أو يتخيله، ويعد هذا النهج المبتكر، الذي... 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T18:33+0000
2025-11-09T18:33+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106913892_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_de6789ff4234aaaf8099b4ac7ef64ed0.jpg
وركزت جهود فك تشفير المحتوى العقلي التقليدية بشكل أساسي على تحديد كلمات أو مفاهيم منفصلة مرتبطة بأشياء أو أفعال في ذهن الشخص، إلا أن طريقة "ترجمة الأفكار" الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي تتجاوز ذلك، حيث تنتج جملًا متماسكة تصف مشاهد كاملة أو أحداثًا ديناميكية بدقة مذهلة.وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (FMRI)، قام الباحثون بمسح نشاط الدماغ للمشاركين أثناء مشاهدتهم آلاف مقاطع الفيديو القصيرة، التي تظهر أشياء وأفعالًا وتفاعلات مختلفة، ثم طبقت بيانات الدماغ هذه مع السمات الدلالية المشتقة من نموذج لغوي عميق في عملية تكرارية تتضمن "نماذج لغوية مقنعة" (masked language models MLMs)، مثل نموذج "روبرتا - الضخم" (ROBERTA - Large)، حسب ماورد في الموقع الطبي "ميديكال إكسبريس".وأظهرت هذه التقنية أيضا نتائج واعدة في قراءة الذكريات، حيث أظهر المشاركون، الذين يتذكرون مقاطع فيديو أثناء خضوعهم لتصوير الرنين المغناطيسي الوظيفي، أنماطا دماغية نجح النظام في ترجمتها إلى نص وصفي.وبينما تفاوتت الدقة الفردية، وصل بعضها إلى ما يقرب من 40% في تحديد مقاطع الفيديو المستدعاة بشكل صحيح، من بين العديد من الاحتمالات، ما يبرز قدرة هذه الطريقة على فك تشفير الذكريات البصرية الداخلية.لذا يؤكد الباحثون على ضرورة وجود بروتوكولات موافقة صارمة، ويحذرون من أن هذه التقنية حاليًا تفك تشفير التفسيرات الدلالية بدلًا من الأفكار الخاصة أو المحتوى العقلي الخام.وتمثل تقنية "ترجمة الأفكار" خطوة تحويلية في سعي علم الأعصاب للكشف عن كيفية تشفير الدماغ للتجارب المعقدة ومعالجتها، ومن خلال تحويل إشارات الدماغ إلى نص ذي معنى ومنظم، يمكن لهذا الابتكار أن يحدث ثورةً في التواصل بين الأفراد غير اللفظيين، وأن يلقي الضوء على الأساس العصبي للوعي البشري.علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا قادرا على ترجمة الهيروغليفية المصرية القديمةدراسة تكشف حقائق قد لا تعرفها عن المحليات الصناعية وتأثيرها على القلب والدماغ
https://sarabic.ae/20251103/هل-يحلم-الناس-بالألوان-أم-بالأبيض-والأسود؟-دراسة-توضح-1106703047.html
https://sarabic.ae/20250526/6-خطوات-بسيطة-تعزز-الصحة-النفسية-بفعالية-تعرف-عليها-1100989258.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106913892_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e3bc41f97bc6a9ba44293f67e977535c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

قراءة أفكار الناس وترجمتها لنص مقروء لم يعد ضربا من الخيال

18:33 GMT 09.11.2025
© Getty Imagesقراءة الأفكار
قراءة الأفكار - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
© Getty Images
تابعنا عبر
كشف علماء عن تقنية حديثة لترجمة الأفكار قادرة على فك تشفير نشاط الدماغ وتحويله إلى أوصاف مفصلة ومنظمة لما يراه الشخص أو يتخيله، ويعد هذا النهج المبتكر، الذي يعتبر تقدما كبيرا في علم الأعصاب والذكاء الاصطناعي، واعدًا بتعميق فهمنا لكيفية تشفير الدماغ للتجارب المعقدة، كما يحمل في طياته إمكانية استعادة التواصل لمن لا يستطيعون الكلام.
وركزت جهود فك تشفير المحتوى العقلي التقليدية بشكل أساسي على تحديد كلمات أو مفاهيم منفصلة مرتبطة بأشياء أو أفعال في ذهن الشخص، إلا أن طريقة "ترجمة الأفكار" الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي تتجاوز ذلك، حيث تنتج جملًا متماسكة تصف مشاهد كاملة أو أحداثًا ديناميكية بدقة مذهلة.
وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (FMRI)، قام الباحثون بمسح نشاط الدماغ للمشاركين أثناء مشاهدتهم آلاف مقاطع الفيديو القصيرة، التي تظهر أشياء وأفعالًا وتفاعلات مختلفة، ثم طبقت بيانات الدماغ هذه مع السمات الدلالية المشتقة من نموذج لغوي عميق في عملية تكرارية تتضمن "نماذج لغوية مقنعة" (masked language models MLMs)، مثل نموذج "روبرتا - الضخم" (ROBERTA - Large)، حسب ماورد في الموقع الطبي "ميديكال إكسبريس".

نتيجة لذلك، تطورت أوصاف النصوص الناتجة من مقاطع مجزأة إلى تسميات توضيحية منظمة وذات معنى تعكس بدقة محتوى مقاطع الفيديو المشاهدة، بما في ذلك التفاعلات بين عناصر متعددة، إذ تبلغ هذه الدقة نحو 50%، متجاوزة بذلك التقنيات السابقة.

أحلام ملونه - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
مجتمع
هل يحلم الناس بالألوان أم بالأبيض والأسود؟.. دراسة توضح
3 نوفمبر, 20:07 GMT
وأظهرت هذه التقنية أيضا نتائج واعدة في قراءة الذكريات، حيث أظهر المشاركون، الذين يتذكرون مقاطع فيديو أثناء خضوعهم لتصوير الرنين المغناطيسي الوظيفي، أنماطا دماغية نجح النظام في ترجمتها إلى نص وصفي.
وبينما تفاوتت الدقة الفردية، وصل بعضها إلى ما يقرب من 40% في تحديد مقاطع الفيديو المستدعاة بشكل صحيح، من بين العديد من الاحتمالات، ما يبرز قدرة هذه الطريقة على فك تشفير الذكريات البصرية الداخلية.

وتبشر هذه التقنية بنتائج واعدة للغاية في مساعدة الأشخاص، الذين يعانون من صعوبات في التواصل، مثل مرضى السكتة الدماغية أو فقدان القدرة على الكلام، الذين يستطيعون التفكير لكنهم يجدون صعوبة في الكلام، فمن خلال العمل كمترجم بين الفكر واللغة، يمكن للنظام استعادة جزء كبير من قدرته على التواصل، وهو تقدم ملحوظ مقارنة بالأساليب الحالية. ومع ذلك، تثير هذه القدرات تساؤلات أخلاقية مهمة حول الخصوصية العقلية.

تقرير السعادة العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
مجتمع
6 خطوات بسيطة تعزز الصحة النفسية بفعالية.. تعرف عليها
26 مايو, 15:26 GMT
لذا يؤكد الباحثون على ضرورة وجود بروتوكولات موافقة صارمة، ويحذرون من أن هذه التقنية حاليًا تفك تشفير التفسيرات الدلالية بدلًا من الأفكار الخاصة أو المحتوى العقلي الخام.
وتمثل تقنية "ترجمة الأفكار" خطوة تحويلية في سعي علم الأعصاب للكشف عن كيفية تشفير الدماغ للتجارب المعقدة ومعالجتها، ومن خلال تحويل إشارات الدماغ إلى نص ذي معنى ومنظم، يمكن لهذا الابتكار أن يحدث ثورةً في التواصل بين الأفراد غير اللفظيين، وأن يلقي الضوء على الأساس العصبي للوعي البشري.
علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا قادرا على ترجمة الهيروغليفية المصرية القديمة
دراسة تكشف حقائق قد لا تعرفها عن المحليات الصناعية وتأثيرها على القلب والدماغ
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала