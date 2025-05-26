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https://sarabic.ae/20250526/6-خطوات-بسيطة-تعزز-الصحة-النفسية-بفعالية-تعرف-عليها-1100989258.html
6 خطوات بسيطة تعزز الصحة النفسية بفعالية.. تعرف عليها
6 خطوات بسيطة تعزز الصحة النفسية بفعالية.. تعرف عليها
سبوتنيك عربي
قيمت دراسة جديدة 15 نشاطا يحمي ويعزز الصحة النفسية للإنسان، وبينما تعزز معظم الأنشطة اليومية الصحة النفسية، إلا أنه ثبت أن الأنشطة التي أحدثت أكبر تأثير مجانية... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T15:26+0000
2025-05-26T15:26+0000
مجتمع
أسرار الطبيعة
العمل
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وبحسب وسائل إعلام، من بين هذه الأنشطة بحسب الدراسة، زيارة العائلة وقضاء الوقت في الطبيعة والمشاركة في الأنشطة البدنية والالتقاء بالأصدقاء أو زملاء العمل وحضور الفعاليات المجتمعية.حياة مُرضيةيعد الحفاظ على الصحة النفسية أمرا بالغ الأهمية لعيش حياة مرضية والتعامل مع المواقف العصيبة والتعلم والعمل بفعالية، لذلك، من المهم اتخاذ تدابير تعزز سلامة الصحة النفسية وتحميها.سلامة الصحة النفسيةوبحثت دراسة جديدة أجرتها جامعة كيرتن في غرب أستراليا في 15 نشاطا لها تأثير وقائي على الصحة النفسية وسلامتها، وصنفتها وفقا لفعاليتها. والأفضل من ذلك كله، أنها توصلت إلى أن أفضل الأنشطة المعززة للصحة النفسية تكون دون تكلفة وسهلة.غير مكلفة وسهلة المنالوقالت البروفيسورة كريستينا بولارد، الباحثة الرئيسية في الدراسة، من كلية كيرتن للصحة السكانية: "ليست برامج أو تدخلات سريرية باهظة الثمن - إنها سلوكيات تشكل جزءا لا يتجزأ من حياة الكثيرين، ويمكن تشجيعها بسهولة من خلال رسائل الصحة العامة".15 سلوكا وقائياشارك في الدراسة 603 بالغين، منهم 301 ذكر و302 أنثى، بمتوسط عمر 49 عاما، وأُجريت معهم مقابلات هاتفية حول صحتهم النفسية وصحتهم البدنية والنفسية المبلغ عنها ذاتيًا.مقياسان للصحة النفسيةواستخدم مقياسان لنتائج الصحة النفسية لدراسة التغيرات في الصحة النفسية والرفاهية، أولهما هو مقياس "وارويك إدنبرة" للصحة النفسية (WEMWBS-14)، وهو مقياس مكون من 14 بندا يستخدم لقياس الصحة النفسية الذاتية بشكل عام.الرفاهية العقليةوتوصل الباحثون إلى أن الرفاهية العقلية تحسنت بشكل أكبر من خلال الدردشة مع الآخرين وقضاء الوقت في الطبيعة، حيث أدت الدردشة مع الآخرين من مرة إلى ست مرات في الأسبوع إلى زيادة درجة المشاركين في مقياس "WEMWBS" بمقدار 5.8 نقطة مقارنة بمن فعلوا ذلك بشكل أقل من أسبوعي.وشملت الأنشطة الأخرى التي حسنت الصحة النفسية لقاء الأصدقاء وزيارة العائلة والنشاط البدني والمشاركة في الأنشطة الروحية والمشاركة في الأنشطة التي تتطلب التفكير أو التركيز ومساعدة الآخرين.التواصل الاجتماعي المنتظموأضافت بولارد: "يؤكد البحث أنه عندما يتم دعم الأشخاص وتشجيعهم على الانخراط في سلوكيات صحية نفسية، يمكن الشعور بالفوائد في جميع أنحاء المجتمع"، مؤكدة أن "الأمر يتعلق بالوقاية، وليس فقط بالعلاج، مساعدة الأشخاص على الحفاظ على صحتهم النفسية قبل الوصول إلى نقطة الأزم".
https://sarabic.ae/20241212/دراسة-الإنترنت-يحسن-الصحة-النفسية-لكبار-السن-1095738903.html
https://sarabic.ae/20231127/باحثون-يكشفون-عن-سلوك-بسيط-وغير-مكلف-يعزز-الصحة-النفسية-والعقلية-1083522139.html
https://sarabic.ae/20231207/دراسة-مواليد-التسعينيات-لديهم-أسوأ-صحة-نفسية-مقارنة-بأي-جيل-آخر-1083852335.html
https://sarabic.ae/20231012/استشاري-تربوي-من-أجل-صحة-نفسية-مستقرة-اخلق-سعادتك-بعادات-يومية-إيجابية--1081936810.html
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أسرار الطبيعة, العمل
أسرار الطبيعة, العمل

6 خطوات بسيطة تعزز الصحة النفسية بفعالية.. تعرف عليها

15:26 GMT 26.05.2025
© Sputnikتقرير السعادة العالمي
تقرير السعادة العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
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تابعنا عبر
قيمت دراسة جديدة 15 نشاطا يحمي ويعزز الصحة النفسية للإنسان، وبينما تعزز معظم الأنشطة اليومية الصحة النفسية، إلا أنه ثبت أن الأنشطة التي أحدثت أكبر تأثير مجانية وسهلة.
وبحسب وسائل إعلام، من بين هذه الأنشطة بحسب الدراسة، زيارة العائلة وقضاء الوقت في الطبيعة والمشاركة في الأنشطة البدنية والالتقاء بالأصدقاء أو زملاء العمل وحضور الفعاليات المجتمعية.

حياة مُرضية

يعد الحفاظ على الصحة النفسية أمرا بالغ الأهمية لعيش حياة مرضية والتعامل مع المواقف العصيبة والتعلم والعمل بفعالية، لذلك، من المهم اتخاذ تدابير تعزز سلامة الصحة النفسية وتحميها.
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12 ديسمبر 2024, 20:20 GMT

سلامة الصحة النفسية

وبحثت دراسة جديدة أجرتها جامعة كيرتن في غرب أستراليا في 15 نشاطا لها تأثير وقائي على الصحة النفسية وسلامتها، وصنفتها وفقا لفعاليتها. والأفضل من ذلك كله، أنها توصلت إلى أن أفضل الأنشطة المعززة للصحة النفسية تكون دون تكلفة وسهلة.

غير مكلفة وسهلة المنال

وقالت البروفيسورة كريستينا بولارد، الباحثة الرئيسية في الدراسة، من كلية كيرتن للصحة السكانية: "ليست برامج أو تدخلات سريرية باهظة الثمن - إنها سلوكيات تشكل جزءا لا يتجزأ من حياة الكثيرين، ويمكن تشجيعها بسهولة من خلال رسائل الصحة العامة".

15 سلوكا وقائيا

شارك في الدراسة 603 بالغين، منهم 301 ذكر و302 أنثى، بمتوسط عمر 49 عاما، وأُجريت معهم مقابلات هاتفية حول صحتهم النفسية وصحتهم البدنية والنفسية المبلغ عنها ذاتيًا.
وجهت إليهم أسئلة تحديدا حول مدى تكرار ممارستهم لخمسة عشر سلوكا وقائيا للصحة النفسية، وهي: زيارة العائلة وقضاء الوقت في الطبيعة والمشاركة في الأنشطة البدنية والالتقاء بالأصدقاء أو زملاء العمل وحضور الفعاليات المجتمعية والتواصل مع المجموعات الرسمية وغير الرسمية وحضور الفعاليات العامة الكبيرة وممارسة الأنشطة الصعبة والمشاركة في المجموعات ذات الصلة بقضايا معينة والتطوع والمشاركة في الأنشطة الروحية وممارسة الأنشطة التي تتطلب التفكير أو التركيز والتحدث أو الدردشة مع أشخاص خارج المنزل (بما يشمل التواصل عبر الإنترنت) ومساعدة الآخرين.
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مقياسان للصحة النفسية

واستخدم مقياسان لنتائج الصحة النفسية لدراسة التغيرات في الصحة النفسية والرفاهية، أولهما هو مقياس "وارويك إدنبرة" للصحة النفسية (WEMWBS-14)، وهو مقياس مكون من 14 بندا يستخدم لقياس الصحة النفسية الذاتية بشكل عام.

تم جمع خمس فئات استجابة لتوفير درجة واحدة تتراوح من 14 إلى 70، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى مستويات أعلى من الرفاهية. وكان الثاني هو مقياس "كيسلر" للضيق النفسي (K6)، وهو استبيان مكون من ستة أسئلة يفحص الضيق النفسي غير المرتبط باضطراب عقلي معين ويقيم عدد المرات التي شعر فيها شخص ما بمشاعر مثل العصبية واليأس والأرق والحزن والشعور بأن كل شيء يمثل جهدًا والشعور بعدم القيم، وتتراوح الدرجات الإجمالية من صفر إلى 24، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى ضائقة أكبر.

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الرفاهية العقلية

وتوصل الباحثون إلى أن الرفاهية العقلية تحسنت بشكل أكبر من خلال الدردشة مع الآخرين وقضاء الوقت في الطبيعة، حيث أدت الدردشة مع الآخرين من مرة إلى ست مرات في الأسبوع إلى زيادة درجة المشاركين في مقياس "WEMWBS" بمقدار 5.8 نقطة مقارنة بمن فعلوا ذلك بشكل أقل من أسبوعي.

كما أدت الدردشة اليومية إلى زيادة الدرجة بمقدار 10 نقاط، فيما أدى قضاء الوقت في الطبيعة من مرة إلى ست مرات أسبوعيا إلى رفع درجة "WEMWBS" بمقدار 2.99 نقطة، بينما كانت الزيارات اليومية أعلى بمقدار 5.08 نقاط من الزيارات التي تقل عن أسبوعية.

وشملت الأنشطة الأخرى التي حسنت الصحة النفسية لقاء الأصدقاء وزيارة العائلة والنشاط البدني والمشاركة في الأنشطة الروحية والمشاركة في الأنشطة التي تتطلب التفكير أو التركيز ومساعدة الآخرين.
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التواصل الاجتماعي المنتظم

قالت بولارد: "إن التواصل المنتظم مع الآخرين، حتى لو كان محادثة يومية، يمكن أن يحدث فرقا ملموسا في المشاعر"، مشيرة إلى أنه "تتحقق نتائج مماثلة من خلال قضاء الوقت في الهواء الطلق أو القيام بشيء يتطلب التفكير والتركيز، مثل حل الكلمات المتقاطعة أو القراءة أو تعلم لغة جديدة، بما يوفر إعادة ضبط عقلية مهمة".
وأضافت بولارد: "يؤكد البحث أنه عندما يتم دعم الأشخاص وتشجيعهم على الانخراط في سلوكيات صحية نفسية، يمكن الشعور بالفوائد في جميع أنحاء المجتمع"، مؤكدة أن "الأمر يتعلق بالوقاية، وليس فقط بالعلاج، مساعدة الأشخاص على الحفاظ على صحتهم النفسية قبل الوصول إلى نقطة الأزم".
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