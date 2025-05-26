https://sarabic.ae/20250526/6-خطوات-بسيطة-تعزز-الصحة-النفسية-بفعالية-تعرف-عليها-1100989258.html

6 خطوات بسيطة تعزز الصحة النفسية بفعالية.. تعرف عليها

6 خطوات بسيطة تعزز الصحة النفسية بفعالية.. تعرف عليها

سبوتنيك عربي

قيمت دراسة جديدة 15 نشاطا يحمي ويعزز الصحة النفسية للإنسان، وبينما تعزز معظم الأنشطة اليومية الصحة النفسية، إلا أنه ثبت أن الأنشطة التي أحدثت أكبر تأثير مجانية... 26.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-26T15:26+0000

2025-05-26T15:26+0000

2025-05-26T15:26+0000

مجتمع

أسرار الطبيعة

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وبحسب وسائل إعلام، من بين هذه الأنشطة بحسب الدراسة، زيارة العائلة وقضاء الوقت في الطبيعة والمشاركة في الأنشطة البدنية والالتقاء بالأصدقاء أو زملاء العمل وحضور الفعاليات المجتمعية.حياة مُرضيةيعد الحفاظ على الصحة النفسية أمرا بالغ الأهمية لعيش حياة مرضية والتعامل مع المواقف العصيبة والتعلم والعمل بفعالية، لذلك، من المهم اتخاذ تدابير تعزز سلامة الصحة النفسية وتحميها.سلامة الصحة النفسيةوبحثت دراسة جديدة أجرتها جامعة كيرتن في غرب أستراليا في 15 نشاطا لها تأثير وقائي على الصحة النفسية وسلامتها، وصنفتها وفقا لفعاليتها. والأفضل من ذلك كله، أنها توصلت إلى أن أفضل الأنشطة المعززة للصحة النفسية تكون دون تكلفة وسهلة.غير مكلفة وسهلة المنالوقالت البروفيسورة كريستينا بولارد، الباحثة الرئيسية في الدراسة، من كلية كيرتن للصحة السكانية: "ليست برامج أو تدخلات سريرية باهظة الثمن - إنها سلوكيات تشكل جزءا لا يتجزأ من حياة الكثيرين، ويمكن تشجيعها بسهولة من خلال رسائل الصحة العامة".15 سلوكا وقائياشارك في الدراسة 603 بالغين، منهم 301 ذكر و302 أنثى، بمتوسط عمر 49 عاما، وأُجريت معهم مقابلات هاتفية حول صحتهم النفسية وصحتهم البدنية والنفسية المبلغ عنها ذاتيًا.مقياسان للصحة النفسيةواستخدم مقياسان لنتائج الصحة النفسية لدراسة التغيرات في الصحة النفسية والرفاهية، أولهما هو مقياس "وارويك إدنبرة" للصحة النفسية (WEMWBS-14)، وهو مقياس مكون من 14 بندا يستخدم لقياس الصحة النفسية الذاتية بشكل عام.الرفاهية العقليةوتوصل الباحثون إلى أن الرفاهية العقلية تحسنت بشكل أكبر من خلال الدردشة مع الآخرين وقضاء الوقت في الطبيعة، حيث أدت الدردشة مع الآخرين من مرة إلى ست مرات في الأسبوع إلى زيادة درجة المشاركين في مقياس "WEMWBS" بمقدار 5.8 نقطة مقارنة بمن فعلوا ذلك بشكل أقل من أسبوعي.وشملت الأنشطة الأخرى التي حسنت الصحة النفسية لقاء الأصدقاء وزيارة العائلة والنشاط البدني والمشاركة في الأنشطة الروحية والمشاركة في الأنشطة التي تتطلب التفكير أو التركيز ومساعدة الآخرين.التواصل الاجتماعي المنتظموأضافت بولارد: "يؤكد البحث أنه عندما يتم دعم الأشخاص وتشجيعهم على الانخراط في سلوكيات صحية نفسية، يمكن الشعور بالفوائد في جميع أنحاء المجتمع"، مؤكدة أن "الأمر يتعلق بالوقاية، وليس فقط بالعلاج، مساعدة الأشخاص على الحفاظ على صحتهم النفسية قبل الوصول إلى نقطة الأزم".

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