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https://sarabic.ae/20250522/دراسة-عطرك-قد-يكسر-درعك-الكيميائي-1100861235.html
دراسة: عطرك قد يكسر "درعك الكيميائي"
دراسة: عطرك قد يكسر "درعك الكيميائي"
سبوتنيك عربي
وجدت دراسة جديدة أنه عند وضع العطر أو اللوشن على الجلد، يمكن أن يغير كيمياء الهواء في جواره المباشر، مما قد يؤدي إلى انبعاث نواتج كيميائية سامة عبر أنوفنا أو... 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T14:04+0000
2025-05-22T14:04+0000
مجتمع
علوم
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وتقول عالمة الغلاف الجوي في معهد ماكس بلانك، نورا زانوني، وزملاؤها: "بما أن مجال الأكسدة البشرية يؤثر على التركيب الكيميائي للهواء في منطقة التنفس وبالقرب من الجلد، فإنه يؤثر على استهلاكنا للمواد الكيميائية، مما يؤثر بدوره على صحة الإنسان".ولا يزال الكثير غير معروف عن مجال الأكسدة البشرية وتأثيره على صحتنا، إذ لم يُكتشف إلا في عام 2022، عندما وجد فريق بقيادة عدد من العلماء أنفسهم أن زيت الجلد يتفاعل مع ملوثات الأوزون في الهواء مُشكِّلاً مجالاً من جذور الهيدروكسيل حول جسم الإنسان.وتوصف جذور الهيدروكسيل أحياناً بأنها "منظف" جوي، لأنها قادرة على التفاعل مع مجموعة واسعة من الملوثات المحمولة جوا وتحييدها.ونقلت مجلة "ساينس أليرت"، دراسة، جلس خلالها أربعة شبان في بيئة داخلية مُتحكّم بدرجة حرارتها، وقام العلماء بقياس المواد الكيميائية حول أجسامهم وفي الهواء عند استخدامهم أو عدم استخدامهم لمنتجات العناية الشخصية.واستمرت تركيزات هذه المواد الكيميائية في الغسول حول كل مشارك في الارتفاع بشكل مطرد، حتى بعد مرور 10 دقائق كاملة على وضعها.وجد الفريق أن غسول الجسم تفاعل مع مجال الأكسدة البشري من الرأس إلى أخمص القدمين، مما أعاق توليد الأوزون لمادة أولية رئيسية من الهيدروكسيل، وخفض تركيزه حول المشاركين بنسبة 34%، وظهرت نتيجة مماثلة عندما وضع المشاركون عطرا على ظهور أيديهم قبل دخول البيئة المراقبة.وتفاعلت هذه المواد الكيميائية أيضا مع جذور الهيدروكسيل المحيطة بجسم الإنسان، مما قلل من تركيزاتها في مجال الأكسدة.وكتب الباحثون: "أثبتت هذه الدراسة أن مجال الأكسدة البشرية الناتج عن تعرض الأشخاص للأوزون في الأماكن المغلقة يتعطل بشكل كبير عند ارتداء منتجات العناية الشخصية".10 أعراض لن تتوقعها... هكذا تخدعك الحساسية الموسميةدراسة: المشي اليومي يخفض خطر الإصابة بـ13 نوعا من السرطان
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علوم
علوم

دراسة: عطرك قد يكسر "درعك الكيميائي"

14:04 GMT 22.05.2025
© Photo / CC0عطر
عطر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
© Photo / CC0
تابعنا عبر
وجدت دراسة جديدة أنه عند وضع العطر أو اللوشن على الجلد، يمكن أن يغير كيمياء الهواء في جواره المباشر، مما قد يؤدي إلى انبعاث نواتج كيميائية سامة عبر أنوفنا أو وصولها إلى جلدنا.
وتقول عالمة الغلاف الجوي في معهد ماكس بلانك، نورا زانوني، وزملاؤها: "بما أن مجال الأكسدة البشرية يؤثر على التركيب الكيميائي للهواء في منطقة التنفس وبالقرب من الجلد، فإنه يؤثر على استهلاكنا للمواد الكيميائية، مما يؤثر بدوره على صحة الإنسان".
ولا يزال الكثير غير معروف عن مجال الأكسدة البشرية وتأثيره على صحتنا، إذ لم يُكتشف إلا في عام 2022، عندما وجد فريق بقيادة عدد من العلماء أنفسهم أن زيت الجلد يتفاعل مع ملوثات الأوزون في الهواء مُشكِّلاً مجالاً من جذور الهيدروكسيل حول جسم الإنسان.
وتوصف جذور الهيدروكسيل أحياناً بأنها "منظف" جوي، لأنها قادرة على التفاعل مع مجموعة واسعة من الملوثات المحمولة جوا وتحييدها.
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في الوقت نفسه، من الممكن أن تُنتج بعض هذه التفاعلات الكيميائية نواتج ثانوية خطيرة مباشرة على جلدنا ومجارينا الهوائية، ويُعدّ فهم كيفية تفاعل مجال الأكسدة البشري مع المواد الكيميائية في بيئاتنا الداخلية والخارجية مجالا جديدا في مجال البحوث الصحية.
ونقلت مجلة "ساينس أليرت"، دراسة، جلس خلالها أربعة شبان في بيئة داخلية مُتحكّم بدرجة حرارتها، وقام العلماء بقياس المواد الكيميائية حول أجسامهم وفي الهواء عند استخدامهم أو عدم استخدامهم لمنتجات العناية الشخصية.
وعندما وضع بعض المشاركين غسولًا قبل دخولهم مباشرةً، لاحظ الباحثون أن مادتين كيميائيتين - فينوكسي إيثانول وإيثانول - انجرفتا من الجلد على شكل "أعمدة حرارية"، وتشتتا في الهواء المحيط مع حرارة الجسم.
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واستمرت تركيزات هذه المواد الكيميائية في الغسول حول كل مشارك في الارتفاع بشكل مطرد، حتى بعد مرور 10 دقائق كاملة على وضعها.

ثم أطلق الباحثون الأوزون من مدخل في الطابق السفلي للمشاركين، ويتكون الأوزون عندما يتفاعل ضوء الشمس مع المركبات العضوية المتطايرة، ورغم وجوده بتركيزات أعلى في الهواء الطلق، إلا أنه يمكن أن يتسرب إلى المباني، ويتفاعل مع زيوت بشرتنا مُنشئًا مجال أكسدة بشري.

وجد الفريق أن غسول الجسم تفاعل مع مجال الأكسدة البشري من الرأس إلى أخمص القدمين، مما أعاق توليد الأوزون لمادة أولية رئيسية من الهيدروكسيل، وخفض تركيزه حول المشاركين بنسبة 34%، وظهرت نتيجة مماثلة عندما وضع المشاركون عطرا على ظهور أيديهم قبل دخول البيئة المراقبة.
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وارتفعت مستويات كل من الإيثانول والتربينات الأحادية حول المشاركين، حيث كانت أعلى بعشر مرات من مستوياتها في الهواء المحيط فوق رؤوسهم.
وتفاعلت هذه المواد الكيميائية أيضا مع جذور الهيدروكسيل المحيطة بجسم الإنسان، مما قلل من تركيزاتها في مجال الأكسدة.
وكتب الباحثون: "أثبتت هذه الدراسة أن مجال الأكسدة البشرية الناتج عن تعرض الأشخاص للأوزون في الأماكن المغلقة يتعطل بشكل كبير عند ارتداء منتجات العناية الشخصية".
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