كيف تحدد عمرك البيولوجي من صورتك؟.. خوارزمية ثورية تقلب الموازين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
243 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
العلم السوفياتي على الريخستاغ الألماني - اندحار المانيا النازية
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العفو الدولية: الدول النافذة لا تتحرك لوقف الإبادة الجماعية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250509/كيف-تحدد-عمرك-البيولوجي-من-صورتك؟-خوارزمية-ثورية-تقلب-الموازين-1100356171.html
كيف تحدد عمرك البيولوجي من صورتك؟.. خوارزمية ثورية تقلب الموازين
كيف تحدد عمرك البيولوجي من صورتك؟.. خوارزمية ثورية تقلب الموازين
سبوتنيك عربي
يبدأ الأطباء عادة فحوصاتهم بما يسمى "اختبار العين"، وهو تقييم سريع لتحديد ما إذا كان المريض يبدو أكبر أو أصغر من عمره، مما قد يؤثر على القرارات الطبية... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T13:49+0000
2025-05-09T13:49+0000
مجتمع
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102639/06/1026390641_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_38a81b0bd6e8ac41c007766640118860.jpg
قد يطور هذا التقييم البديهي قريبًا باستخدام الذكاء الاصطناعي (فيس إيج)، وهي خوارزمية تعلم عميق وُصفت يوم الخميس في مجلة "ذا لانسيت ديجيتال هيلث"، تحول صورة شخصية بسيطة إلى رقم يعكس العمر البيولوجي للشخص بدقة أكبر بدلًا من تاريخ ميلاده المسجل في سجله.بتدريبها على عشرات الآلاف من الصور، حددت الخوارزمية مرضى السرطان في المتوسط، ​​بأنهم أكبر بيولوجيا بخمس سنوات من أقرانهم الأصحاء.ويقول مؤلفو الدراسة إنها قد تساعد الأطباء، في تحديد من يمكنه تحمل العلاجات القاسية بأمان، ومن قد يتحسن حالته بشكل أفضل باتباع نهج أكثر لطفًا.وأضاف: "لنفترض وجود مريضين افتراضيين، مريض نشيط يبلغ من العمر 75 عامًا، عمره البيولوجي 65 عامًا، ومريض ضعيف يبلغ من العمر 60 عامًا، عمره البيولوجي 70 عامًا، قد يكون الإشعاع المكثف مناسبا للأول، ولكنه محفوف بالمخاطر للثاني، ويمكن أن يساعد المنطق نفسه في توجيه القرارات المتعلقة بجراحة القلب، أو استبدال مفصل الورك، أو رعاية نهاية الحياة".وتم تدريب نموذج "فيس إيج"، على 58,851 صورة شخصية لبالغين يفترض أنهم أصحاء فوق سن الستين، تم اختيارها من مجموعات بيانات عامة، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".وبدا مرضى الأورام الخبيثة أكبر بيولوجيًا من أعمارهم الحقيقية بمتوسط ​​4.79 عامًا، بين مرضى السرطان، تنبأ "فيس إيج" بدقة عالية، انخفاض فرص البقاء على قيد الحياة، حتى بعد مراعاة العمر الفعلي والجنس ونوع الورم، وارتفع الخطر بشكل حاد لدى أي شخص تجاوزت قراءته البيولوجية 85 عاما.ويخطط الباحثون لإطلاق بوابة فيس إيج عامة، حيث يمكن للناس تحميل صورهم الخاصة للتسجيل في دراسة بحثية للتحقق من صحة الخوارزمية بشكل أكبر، فقد تُطرح نسخ تجارية مُخصصة للأطباء، ولكن بعد مزيد من التحقق.الأقراص الفوارة مضرة لمرضى ارتفاع ضغط الدم... إليك السبب
https://sarabic.ae/20250507/5-عادات-لتدريب-عقلك-على-السعادة-اكتشفها-الآن-1100273888.html
https://sarabic.ae/20250508/دراسة-حديثة-تناول-أطعمة-معينة-يقلل-من-مخاطر-الشيخوخة-1100305847.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102639/06/1026390641_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_292857d221fc270273a6aec2d5967cfb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

كيف تحدد عمرك البيولوجي من صورتك؟.. خوارزمية ثورية تقلب الموازين

13:49 GMT 09.05.2025
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورصورة سيلفي
صورة سيلفي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Sputnik . Alexander Galperin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يبدأ الأطباء عادة فحوصاتهم بما يسمى "اختبار العين"، وهو تقييم سريع لتحديد ما إذا كان المريض يبدو أكبر أو أصغر من عمره، مما قد يؤثر على القرارات الطبية الرئيسية.
قد يطور هذا التقييم البديهي قريبًا باستخدام الذكاء الاصطناعي (فيس إيج)، وهي خوارزمية تعلم عميق وُصفت يوم الخميس في مجلة "ذا لانسيت ديجيتال هيلث"، تحول صورة شخصية بسيطة إلى رقم يعكس العمر البيولوجي للشخص بدقة أكبر بدلًا من تاريخ ميلاده المسجل في سجله.
بتدريبها على عشرات الآلاف من الصور، حددت الخوارزمية مرضى السرطان في المتوسط، ​​بأنهم أكبر بيولوجيا بخمس سنوات من أقرانهم الأصحاء.
ويقول مؤلفو الدراسة إنها قد تساعد الأطباء، في تحديد من يمكنه تحمل العلاجات القاسية بأمان، ومن قد يتحسن حالته بشكل أفضل باتباع نهج أكثر لطفًا.
وقال ريموند ماك، المؤلف المشارك الرئيسي وأخصائي الأورام، في جامعة هارفارد في بوسطن: "نفترض أنه يمكن استخدام فيس إيج كمؤشر حيوي في رعاية مرضى السرطان لتحديد العمر البيولوجي للمريض، ومساعدة الطبيب على اتخاذ هذه القرارات الصعبة".
وأضاف: "لنفترض وجود مريضين افتراضيين، مريض نشيط يبلغ من العمر 75 عامًا، عمره البيولوجي 65 عامًا، ومريض ضعيف يبلغ من العمر 60 عامًا، عمره البيولوجي 70 عامًا، قد يكون الإشعاع المكثف مناسبا للأول، ولكنه محفوف بالمخاطر للثاني، ويمكن أن يساعد المنطق نفسه في توجيه القرارات المتعلقة بجراحة القلب، أو استبدال مفصل الورك، أو رعاية نهاية الحياة".
السعادة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
مجتمع
5 عادات لتدريب عقلك على السعادة... اكتشفها الآن
7 مايو, 15:26 GMT

نظرة أكثر دقة على الضعف تُظهر الأدلة المتزايدة، أن البشر يتقدمون في العمر بمعدلات مختلفة، تتأثر بالجينات، والإجهاد، وممارسة الرياضة، وعادات مثل التدخين أو شرب الكحول.

وتم تدريب نموذج "فيس إيج"، على 58,851 صورة شخصية لبالغين يفترض أنهم أصحاء فوق سن الستين، تم اختيارها من مجموعات بيانات عامة، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".
وثم تم اختباره على 6,196 مريضا بالسرطان، عولجوا في الولايات المتحدة وهولندا، باستخدام صور التُقطت قبل العلاج الإشعاعي مباشرة.
وبدا مرضى الأورام الخبيثة أكبر بيولوجيًا من أعمارهم الحقيقية بمتوسط ​​4.79 عامًا، بين مرضى السرطان، تنبأ "فيس إيج" بدقة عالية، انخفاض فرص البقاء على قيد الحياة، حتى بعد مراعاة العمر الفعلي والجنس ونوع الورم، وارتفع الخطر بشكل حاد لدى أي شخص تجاوزت قراءته البيولوجية 85 عاما.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
مجتمع
دراسة حديثة: تناول أطعمة معينة يقلل من مخاطر الشيخوخة
أمس, 10:54 GMT
ومن المثير للاهتمام أن "فيس إيج"، يبدو أنه يقيم علامات الشيخوخة بشكل مختلف عن البشر، فعلى سبيل المثال، يعد الشيب أو الصلع أقل أهمية من التغيرات الطفيفة في قوة عضلات الوجه.
ويخطط الباحثون لإطلاق بوابة فيس إيج عامة، حيث يمكن للناس تحميل صورهم الخاصة للتسجيل في دراسة بحثية للتحقق من صحة الخوارزمية بشكل أكبر، فقد تُطرح نسخ تجارية مُخصصة للأطباء، ولكن بعد مزيد من التحقق.
الأقراص الفوارة مضرة لمرضى ارتفاع ضغط الدم... إليك السبب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала