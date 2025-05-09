https://sarabic.ae/20250509/كيف-تحدد-عمرك-البيولوجي-من-صورتك؟-خوارزمية-ثورية-تقلب-الموازين-1100356171.html

كيف تحدد عمرك البيولوجي من صورتك؟.. خوارزمية ثورية تقلب الموازين

كيف تحدد عمرك البيولوجي من صورتك؟.. خوارزمية ثورية تقلب الموازين

سبوتنيك عربي

يبدأ الأطباء عادة فحوصاتهم بما يسمى "اختبار العين"، وهو تقييم سريع لتحديد ما إذا كان المريض يبدو أكبر أو أصغر من عمره، مما قد يؤثر على القرارات الطبية... 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T13:49+0000

2025-05-09T13:49+0000

2025-05-09T13:49+0000

مجتمع

الصحة

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قد يطور هذا التقييم البديهي قريبًا باستخدام الذكاء الاصطناعي (فيس إيج)، وهي خوارزمية تعلم عميق وُصفت يوم الخميس في مجلة "ذا لانسيت ديجيتال هيلث"، تحول صورة شخصية بسيطة إلى رقم يعكس العمر البيولوجي للشخص بدقة أكبر بدلًا من تاريخ ميلاده المسجل في سجله.بتدريبها على عشرات الآلاف من الصور، حددت الخوارزمية مرضى السرطان في المتوسط، ​​بأنهم أكبر بيولوجيا بخمس سنوات من أقرانهم الأصحاء.ويقول مؤلفو الدراسة إنها قد تساعد الأطباء، في تحديد من يمكنه تحمل العلاجات القاسية بأمان، ومن قد يتحسن حالته بشكل أفضل باتباع نهج أكثر لطفًا.وأضاف: "لنفترض وجود مريضين افتراضيين، مريض نشيط يبلغ من العمر 75 عامًا، عمره البيولوجي 65 عامًا، ومريض ضعيف يبلغ من العمر 60 عامًا، عمره البيولوجي 70 عامًا، قد يكون الإشعاع المكثف مناسبا للأول، ولكنه محفوف بالمخاطر للثاني، ويمكن أن يساعد المنطق نفسه في توجيه القرارات المتعلقة بجراحة القلب، أو استبدال مفصل الورك، أو رعاية نهاية الحياة".وتم تدريب نموذج "فيس إيج"، على 58,851 صورة شخصية لبالغين يفترض أنهم أصحاء فوق سن الستين، تم اختيارها من مجموعات بيانات عامة، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".وبدا مرضى الأورام الخبيثة أكبر بيولوجيًا من أعمارهم الحقيقية بمتوسط ​​4.79 عامًا، بين مرضى السرطان، تنبأ "فيس إيج" بدقة عالية، انخفاض فرص البقاء على قيد الحياة، حتى بعد مراعاة العمر الفعلي والجنس ونوع الورم، وارتفع الخطر بشكل حاد لدى أي شخص تجاوزت قراءته البيولوجية 85 عاما.ويخطط الباحثون لإطلاق بوابة فيس إيج عامة، حيث يمكن للناس تحميل صورهم الخاصة للتسجيل في دراسة بحثية للتحقق من صحة الخوارزمية بشكل أكبر، فقد تُطرح نسخ تجارية مُخصصة للأطباء، ولكن بعد مزيد من التحقق.الأقراص الفوارة مضرة لمرضى ارتفاع ضغط الدم... إليك السبب

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