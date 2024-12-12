دراسة: الإنترنت يحسن الصحة النفسية لكبار السن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:18 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب يريد الحفاظ على الأموال في الولايات المتحدة لا في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:18 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:26 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
10:03 GMT
57 د
On air
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:03 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:19 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:53 GMT
6 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الثورات العربية أمام امتحان عسير وحسنا فعل البعث بتجميد نشاطاته في سوريا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241212/دراسة-الإنترنت-يحسن-الصحة-النفسية-لكبار-السن-1095738903.html
دراسة: الإنترنت يحسن الصحة النفسية لكبار السن
دراسة: الإنترنت يحسن الصحة النفسية لكبار السن
سبوتنيك عربي
أكدت دراسة حديثة أن استخدام كبار السن للإنترنت دور مهم في تحسين الصحة النفسية، خاصة الذين يعانون من قلة النشاط الاجتماعي أو البدني أو من إعاقات جسدية. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T20:20+0000
2024-12-12T20:20+0000
مجتمع
منوعات
تقارير منوعات
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104285/52/1042855252_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_84574c0f6459b0aa86b499661943d2cf.jpg
وأشارت الدراسة إلى أن كبار السن في الدول ذات الدخل المتوسط، يحتاجون إلى الإنترنت كأداة فعالة في مقاومة أعراض الاكتئاب، حيث أظهرت الدراسة أن المستخدمين من كبار السن كان لديهم رضا أكبر عن حياتهم، وصحة ذاتية أفضل، مقارنة بغير المستخدمين.وتستند الدراسة إلى تحليل بيانات من 6 دراسات كبيرة شملت دولًا، مثل: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين، وقادها البروفيسور تشينغ بينغ زانغ من جامعة هونغ كونغ.وأكدت الدراسة على أهمية الشمول الرقمي لكبار السن، مشيرة إلى أن الوصول إلى الإنترنت يمكن أن يوفر لهم فرصة للتفاعل الاجتماعي، والحصول على المعلومات الصحية، والتسلية.كما تبين أن كبار السن ذوي المستويات التعليمية الأعلى، والذين يمتلكون مهارات رقمية أفضل، استفادوا بشكل أكبر من استخدام الإنترنت.من ناحية أخرى، أظهرت الدراسة أن التأثيرات كانت معتدلة بشكل عام، لكنها لا تزال تمثل اختلافات كبيرة على مستوى السكان، لا سيما في البلدان ذات الدخل المتوسط مثل الصين، حيث توفر الإنترنت فرصًا للحصول على خدمات دعم صحية قد تكون محدودة في بعض الأماكن.
https://sarabic.ae/20240913/دراسة-تؤكد-وجود-علاقة-بين-الترمل-وزيادة-الوفيات-بين-كبار-السن-1092683901.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104285/52/1042855252_0:0:1999:1499_1920x0_80_0_0_298923f8ed34573249971bb69f2ee88d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, تقارير منوعات, حول العالم
منوعات, تقارير منوعات, حول العالم

دراسة: الإنترنت يحسن الصحة النفسية لكبار السن

20:20 GMT 12.12.2024
© Depositphotos.com / Monkeybusinessكبار في السن
كبار في السن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© Depositphotos.com / Monkeybusiness
تابعنا عبر
أكدت دراسة حديثة أن استخدام كبار السن للإنترنت دور مهم في تحسين الصحة النفسية، خاصة الذين يعانون من قلة النشاط الاجتماعي أو البدني أو من إعاقات جسدية.
وأشارت الدراسة إلى أن كبار السن في الدول ذات الدخل المتوسط، يحتاجون إلى الإنترنت كأداة فعالة في مقاومة أعراض الاكتئاب، حيث أظهرت الدراسة أن المستخدمين من كبار السن كان لديهم رضا أكبر عن حياتهم، وصحة ذاتية أفضل، مقارنة بغير المستخدمين.
وتستند الدراسة إلى تحليل بيانات من 6 دراسات كبيرة شملت دولًا، مثل: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين، وقادها البروفيسور تشينغ بينغ زانغ من جامعة هونغ كونغ.
كبار سن يأكلون أكل صحي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
مجتمع
دراسة تؤكد وجود علاقة بين "الترمل" وزيادة الوفيات بين كبار السن
13 سبتمبر, 13:49 GMT
وأكدت الدراسة على أهمية الشمول الرقمي لكبار السن، مشيرة إلى أن الوصول إلى الإنترنت يمكن أن يوفر لهم فرصة للتفاعل الاجتماعي، والحصول على المعلومات الصحية، والتسلية.
كما تبين أن كبار السن ذوي المستويات التعليمية الأعلى، والذين يمتلكون مهارات رقمية أفضل، استفادوا بشكل أكبر من استخدام الإنترنت.
من ناحية أخرى، أظهرت الدراسة أن التأثيرات كانت معتدلة بشكل عام، لكنها لا تزال تمثل اختلافات كبيرة على مستوى السكان، لا سيما في البلدان ذات الدخل المتوسط مثل الصين، حيث توفر الإنترنت فرصًا للحصول على خدمات دعم صحية قد تكون محدودة في بعض الأماكن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала