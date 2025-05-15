https://sarabic.ae/20250515/دراسة-جديدة-الرجال-أكثر-عرضة-للوفاة-بمتلازمة-القلب-المنكسر-1100560681.html

دراسة جديدة: الرجال أكثر عرضة للوفاة بمتلازمة "القلب المنكسر"

دراسة جديدة: الرجال أكثر عرضة للوفاة بمتلازمة "القلب المنكسر"

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بسبب "متلازمة القلب المنكسر"، مقارنة بالنساء رغم أنهن يصبن بها بشكل أكبر. 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T09:31+0000

2025-05-15T09:31+0000

2025-05-15T09:31+0000

مجتمع

أمراض القلب والسكري والضغط

الصحة

علوم

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وأفادت صحيفة غربية، اليوم الخميس، بأن الدراسة الجديدة أظهرت فروقات واضحة في النتائج بين الرجال والنساء من خلال متابعة ما يقارب 200 ألف حالة دخول إلى المستشفيات في الولايات المتحدة بين عامي 2016 و2020.وأكدت الدراسة التي نشرتها مجلة الجمعية الأمريكية للقلب أنه غالبا ما تحدث "متلازمة القلب المنكسر"، المعروفة طبيا باسم اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو، نتيجة لضغط جسدي أو عاطفي شديد.وأشارت إلى أن أعراض المتلازمة تتشابه مع أعراض النوبة القلبية، مثل ألم في الصدر وضيق في التنفس، لكنها لا تترافق مع انسداد في الشرايين، ورغم أن معظم المرضى يتعافون منها، إلا أن نسبة صغيرة قد تتعرض لمضاعفات خطيرة مثل فشل القلب أو الوفاة.وبيَّنت الدراسة أن حوالي 11% من الرجال الذين أدخلوا إلى المستشفى بسبب هذه المتلازمة توفوا خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ5% فقط من النساء، حيث تتفق هذه النتائج مع دراسات سابقة أشارت إلى أن الرجال، رغم ندرة إصابتهم بـ"متلازمة القلب المنكسر"، فإنهم يواجهون مخاطر أعلى عند حدوثها.رجحت الدراسة الجديدة أن "تكون طبيعة المحفز وراء الإصابة بالمتلازمة سببا في تفاوت النتائج، ففي حين أن الضغوط العاطفية، مثل الحزن أو فقدان الوظيفة، هي السبب الأكثر شيوعا لدى النساء، فإن الضغوط الجسدية مثل العمليات الجراحية أو السكتات الدماغية أو العدوى، غالبا ما تكون السبب لدى الرجال".ولفتت إلى أن انخفاض مستوى الدعم الاجتماعي لدى الرجال قد يسهم أيضا في ضعف فرص التعافي، وإذا استمر الضغط النفسي، فسيواصل التأثير السلبي على القلب أو يقلل من فرص التعافي.ونوهت الدراسة أن ارتفاعا مفاجئا في هرمونات التوتر مثل الأدرينالين يضعف وظيفة القلب بشكل مؤقت، إلا أن الباحثين يرون أن التوتر وحده لا يفسر كل الحالات، كما أن بعض الحالات سُجلت بعد محفزات بسيطة مثل الغثيان أو مواقف يومية مزعجة، وبعض الأشخاص قد تكون لديهم قابلية بيولوجية كامنة للإصابة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، ما يحد من تدفق الدم عبر الأوعية الدقيقة المحيطة بالقلب.ونوهت الدراسة الجديدة إلى أن "متلازمة القلب المنكسر" تمثل تحديا على صعيدي الوقاية والعلاج، رغم استخدام أدوية في بعض الحالات، إلا أنه لم تُظهر أي منها فعالية واضحة في تقليل المضاعفات أو معدلات الوفاة.

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أمراض القلب والسكري والضغط, الصحة, علوم