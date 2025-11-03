هل يحلم الناس بالألوان أم بالأبيض والأسود؟.. دراسة توضح

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
هل يحلم الناس بالألوان أم بالأبيض والأسود؟.. دراسة توضح
هل يحلم الناس بالألوان أم بالأبيض والأسود؟.. دراسة توضح
هل يحلم الناس بالألوان أم بالأبيض والأسود؟.. دراسة توضح

أثار سؤال ما إذا كان الناس يحلمون بالألوان أم بالأبيض والأسود فضول الباحثين والجمهور لعقود على حد سواء، فما كان يعتقد سابقا أن معظم الأحلام أحادية اللون، قد دحض الآن من خلال دراسات علمية حديثة تشير إلى أن تجربة الحلم بالألوان أو بالأبيض والأسود تتأثر بعوامل مختلفة، بما في ذلك العمر، والتعرض لوسائل الإعلام، وكيفية تشكل ذكريات الأحلام.
حتى ستينيات القرن الماضي، كان الاعتقاد السائد لدى الباحثين أن الناس يحلمون بالأبيض والأسود في الغالب.
حيث وجدت دراسة أجريت عام 1942 على طلاب السنة الثانية في الجامعة أن أكثر من 70% أفادوا بأنهم نادرا ما يرون الألوان في أحلامهم، أو لم يروا الألوان مطلقًا. ومع ذلك، كشفت دراسات المتابعة التي أجريت بعد ستة عقود على مجموعات سكانية مماثلة عن تحول جذري: أقل من 20% من الطلاب أفادوا بأنهم نادرا ما يرون الألوان في أحلامهم، أو لم يروا الألوان مطلقًا.

يعتقد أن هذا التغيير مرتبط بظهور التلفزيون والأفلام الملونة وانتشارها على نطاق واسع، ما غير طريقة إدراك الناس لأحلامهم وتذكرهم لها، أيضا يشير خبراء الفلسفة وعلم النفس المعاصرون إلى أن الوسائط الإعلامية الملونة التي يستهلكها الناس تزيد من توقعاتهم بأن تكون الأحلام تجارب حية وملونة، ولأن معظم المحتوى الترفيهي، مثل الأفلام ومقاطع الفيديو، ملون بالكامل، فقد يُؤطر الناس ذكريات أحلامهم لا شعوريا.

وفقًا لذلك. يفترض إريك شويتزجيبل، أستاذ الفلسفة، أن الأحلام قد لا تمتلك بطبيعتها صفات اللون أو الأبيض والأسود، بل قد تكون غامضة أو غير محددة، تتأثر بشكل كبير بكيفية إعادة الدماغ بناء الذكريات بعد الاستيقاظ.
يشير علماء الأعصاب إلى أن ما يقرب من 70% إلى 80% من الناس يدّعون أنهم يحلمون بالألوان، بينما يُفيد الباقي بأحلام أحادية اللون في الغالب. وتختلف النسبة الدقيقة بناءً على عوامل مثل العمر والخلفية الثقافية. على سبيل المثال، الأفراد الذين نشؤوا وهم يشاهدون التلفزيون بالأبيض والأسود بشكل أساسي هم أكثر عرضة لرؤية أحلام بالأبيض والأسود من الأجيال الأصغر سنًا التي تعرضت للوسائط الإعلامية الملونة منذ الولادة.

يعتمد العلماء الذين يدرسون الأحلام على ذكريات اليقظة، لأن الأحلام نفسها تحدث أثناء نوم حركة العين السريعة، ولا يمكن رصدها مباشرة، حيث يراقب تخطيط كهربية الدماغ، نشاط الدماغ وحركات العين السريعة أثناء النوم لتحديد مراحل الحلم، ويُسأل المشاركون المستيقظون من نوم حركة العين السريعة عن أفكارهم أو إدراكاتهم المباشرة، مع تسجيل محتوى الحلم قبل أن يتلاشى، لفهم خصائص الحلم، بما في ذلك اللون.

قد تعتمد حيوية ذاكرة ألوان الأحلام أيضا على مدى أهمية اللون أو غرابته بالنسبة للحالم. قد لا يتم تذكر الألوان النموذجية أو المتوقعة، مثل الموز الأصفر، بوضوح، بينما يرجح تذكر الألوان غير المتوقعة أو ذات الدلالة العاطفية. يشير هذا إلى أن معنى اللون في حياة اليقظة يؤثر على ذاكرة ألوان الأحلام أكثر من الإدراك الخام للون نفسه.
في الختام، يبقى تحديد ما إذا كان الناس يحلمون بالألوان أم بالأبيض والأسود مسألة دقيقة تتأثر بالعمر، والتعرض لوسائل الإعلام الثقافية، واستدعاء الذكريات، والاختلافات الفردية في الإدراك. يُبلغ معظم الناس اليوم عن أحلام ملونة، لكن أقلية كبيرة لا تزال تحلم بدون ألوان.
