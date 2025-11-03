https://sarabic.ae/20251103/هل-يحلم-الناس-بالألوان-أم-بالأبيض-والأسود؟-دراسة-توضح-1106703047.html

هل يحلم الناس بالألوان أم بالأبيض والأسود؟.. دراسة توضح

هل يحلم الناس بالألوان أم بالأبيض والأسود؟.. دراسة توضح

حتى ستينيات القرن الماضي، كان الاعتقاد السائد لدى الباحثين أن الناس يحلمون بالأبيض والأسود في الغالب. حيث وجدت دراسة أجريت عام 1942 على طلاب السنة الثانية في الجامعة أن أكثر من 70% أفادوا بأنهم نادرا ما يرون الألوان في أحلامهم، أو لم يروا الألوان مطلقًا. ومع ذلك، كشفت دراسات المتابعة التي أجريت بعد ستة عقود على مجموعات سكانية مماثلة عن تحول جذري: أقل من 20% من الطلاب أفادوا بأنهم نادرا ما يرون الألوان في أحلامهم، أو لم يروا الألوان مطلقًا. وفقًا لذلك. يفترض إريك شويتزجيبل، أستاذ الفلسفة، أن الأحلام قد لا تمتلك بطبيعتها صفات اللون أو الأبيض والأسود، بل قد تكون غامضة أو غير محددة، تتأثر بشكل كبير بكيفية إعادة الدماغ بناء الذكريات بعد الاستيقاظ.يشير علماء الأعصاب إلى أن ما يقرب من 70% إلى 80% من الناس يدّعون أنهم يحلمون بالألوان، بينما يُفيد الباقي بأحلام أحادية اللون في الغالب. وتختلف النسبة الدقيقة بناءً على عوامل مثل العمر والخلفية الثقافية. على سبيل المثال، الأفراد الذين نشؤوا وهم يشاهدون التلفزيون بالأبيض والأسود بشكل أساسي هم أكثر عرضة لرؤية أحلام بالأبيض والأسود من الأجيال الأصغر سنًا التي تعرضت للوسائط الإعلامية الملونة منذ الولادة.قد تعتمد حيوية ذاكرة ألوان الأحلام أيضا على مدى أهمية اللون أو غرابته بالنسبة للحالم. قد لا يتم تذكر الألوان النموذجية أو المتوقعة، مثل الموز الأصفر، بوضوح، بينما يرجح تذكر الألوان غير المتوقعة أو ذات الدلالة العاطفية. يشير هذا إلى أن معنى اللون في حياة اليقظة يؤثر على ذاكرة ألوان الأحلام أكثر من الإدراك الخام للون نفسه.في الختام، يبقى تحديد ما إذا كان الناس يحلمون بالألوان أم بالأبيض والأسود مسألة دقيقة تتأثر بالعمر، والتعرض لوسائل الإعلام الثقافية، واستدعاء الذكريات، والاختلافات الفردية في الإدراك. يُبلغ معظم الناس اليوم عن أحلام ملونة، لكن أقلية كبيرة لا تزال تحلم بدون ألوان.دراسة تكشف سبب حركة العينين أثناء الأحلام... لغز محير منذ الخمسينيات دراسة تكشف عن نظام في الدماغ يعمل على إصلاح جسمك أثناء النوم

