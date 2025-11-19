https://sarabic.ae/20251119/تطوير-أوعية-دموية-مطبوعة-بتقنية-الطباعة-ثلاثية-الأبعاد-تحاكي-تدفق-الدم-الطبيعي-1107296284.html

تطوير أوعية دموية مطبوعة بتقنية طباعة ثلاثية أبعاد تحاكي تدفق الدم الطبيعي

تطوير أوعية دموية مطبوعة بتقنية طباعة ثلاثية أبعاد تحاكي تدفق الدم الطبيعي

طور باحثون في جامعة سيدني أوعية دموية دقيقة تشريحيا بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، تحاكي بدقة تدفق الدم الطبيعي وتشريح الأوعية الدموية، ويتيح هذا الابتكار...

ابتكر فريق بحثي بقيادة مرشح الدكتوراه تشارلز تشاو في كلية الهندسة الطبية الحيوية بجامعة سيدني نسخا مجهرية مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للشرايين السباتية، تحاكي تشريح وديناميكيات سوائل الدورة الدموية. تعتمد هذه النماذج على فحوصات التصوير المقطعي المحوسب لمرضى سكتة دماغية حقيقيين، وهي مصغرة إلى 200-300 ميكرومتر من الشرايين الطبيعية التي يتراوح قطرها بين 5 و7 ملم، حسب ماورد في المجلة الطبية "ميديكال.اكسبرس".وكشفت الدراسة أن زيادة قوى الاحتكاك الناتجة عن تدفق الدم ضد بطانات الأوعية الدموية التالفة تؤثر بشكل كبير على تنشيط الصفائح الدموية، وهو عامل رئيسي في تكوين الجلطة وبدء السكتة الدماغية. أظهرت المناطق المعرضة لإجهاد ميكانيكي شديد زيادة في نشاط الصفائح الدموية بمقدار 7-10 مرات، وخاصة في حالات مثل تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.يهدف الفريق، الذي يضم المؤلف الرئيسي البروفيسور أرنولد جو، وباحثي ما بعد الدكتوراه الدكتور زيهاو وانغ وهيلين تشاو، إلى دمج نماذج الأوعية الدموية المادية مع الذكاء الاصطناعي لتطوير "توائم رقمية". ستستخدم هذه النسخ الافتراضية بيانات خاصة بكل مريض للتنبؤ بمخاطر السكتة الدماغية قبل سنوات، ما قد يحدث نقلة نوعية في النهج السريري من العلاج التفاعلي إلى الوقاية الاستباقية.تمثل الأوعية الدموية المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، نقلة نوعية في أبحاث السكتات الدماغية وتشخيصها وعلاجها المُخصص.بمحاكاة تشريح الأوعية الدموية وديناميكيات تدفقها في الحياة الواقعية، تتيح هذه التقنية فهما غير مسبوق لتكوين الجلطات وعوامل الخطر، وإمكانية اكتشافها مبكرا للوقاية منها.دراسة تكشف حقائق قد لا تعرفها عن المحليات الصناعية وتأثيرها على القلب والدماغ

