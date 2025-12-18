https://sarabic.ae/20251218/إسرائيل-وألمانيا-توقعان-عقدا-بقيمة-تفوق-3-مليار-دولار-لتوسيع-منظومة-الدفاع-الجوي-والصاروخي-آرو-3--1108306708.html

إسرائيل وألمانيا توقعان عقدا بقيمة تفوق 3 مليار دولار لتوسيع منظومة الدفاع الجوي والصاروخي "آرو 3"

وقّعت إسرائيل وألمانيا، اليوم الخميس، رسميا اتفاقية موسعة لصفقة منظومة الدفاع الصاروخي "آرو 3"، عقب موافقة البرلمان الألماني (البوندستاغ) عليها، أمس الأربعاء. 18.12.2025, سبوتنيك عربي

وبموجب الاتفاقية الجديدة، تضاف نحو 3.1 مليار دولار إلى العقد الموقع قبل قرابة عامين، لترتفع القيمة الإجمالية لبرنامج "آرو 3" لألمانيا إلى أكثر من 6.7 مليار دولار، في أكبر صفقة تصدير دفاعي بتاريخ إسرائيل.وجرى التوقيع خلال مراسم أقيمت في ألمانيا، برئاسة موشيه باتيل، رئيس منظمة الدفاع الصاروخي بوزارة الدفاع الإسرائيلية، وأنيت لينيغك-إمدن، رئيسة مكتب المشتريات الدفاعية الفيدرالي الألماني، وبحضور مسؤولين من وزارتي الدفاع وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية.ويأتي هذا الاتفاق بعد تسليم أول بطارية من نظام "آرو 3" إلى ألمانيا، مطلع الشهر الجاري.و"آرو 3" هو نظام اعتراضي لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي وبعيدا عن حدود إسرائيل. ويتمتع المعترض بقدرة اعتراضية بعيدة المدى، على ارتفاعات عالية فوق الغلاف الجوي، وهي قدرة تجعله من بين أفضل اعتراضية من نوعها في العالم.ويعتمد مبدأ تشغيل الصاروخ على الضرر المادي المباشر للهدف (HIT TO KILL).وتقلل القدرة على الاعتراض خارج الغلاف الجوي من خطر انتشار الرأس الحربي أو المواد الحربية الكيميائية أو البيولوجية أو بقايا الصاروخ فوق إسرائيل.ووفقا لتقييم رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية، يتسحاق بن إسرائيل، فإن "آرو 3" قادر أيضا على اعتراض الأقمار الصناعية، وهي قدرة تقتصر على عدد قليل من دول العالم، على حد قوله.وفي تجربة أجريت عام 2019، ثبت أن النظام قادر على اعتراض الصواريخ الباليستية ذات الرأس النووي الانشطاري في الفضاء الخارجي – قبل أن ينشطر الرأس الحربي.والنظام الراداري للصاروخ من نوع "أورين أدير" من إنتاج شركة "إلتا سيستمز".وفي 18 يناير/كانون الثاني 2017، تم تسليم البطارية الأولى إلى نظام الدفاع الجوي التابع لسلاح الجو الإسرائيلي.يعتمد مبدأ تشغيل "آرو 3" على إحداث ضرر مادي مباشر للصاروخ المستهدف وتدميره بواسطة الطاقة الحركية دون الحاجة للمتفجرات، على عكس "السهم 2" الذي يحمل رأسه الحربي صمامات متقاربة ("Proximity fuze" تفجر جهازا متفجرا تلقائيا عندما تقترب من مسافة معينة من هدفها، صممت للأهداف العسكرية المراوغة مثل الطائرات والصواريخ).والرأس الحربي لـ "آرو 3" قادر على المناورة باستخدام فوهة مرنة (الدفع المتجه) - أي فوهة عادم قابلة للتعديل قادرة على إمالة الدفع.في 20 مايو/أيار 2009، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن موافقة الإدارة الأمريكية على تمويل تطوير صاروخ آرو 3. ولم يتم الكشف عن المبلغ الدقيق، لكن التقديرات تتحدث عن مئات الملايين من الدولارات.في 25 فبراير/شباط 2013، أجرت إسرائيل أول تجربة طيران للصاروخ، والتي مرت دون أي عوائق.في 3 يناير 2014، تم إجراء تجربة ثانية للصاروخ وكانت ناجحة أيضا، وتم خلالها الانتهاء من تجربة الطيران الحر خارج الغلاف الجوي.وتم الإعلان في 18 يناير 2022، عن نجاح اختبار صاروخ "آرو 3" من ميدان اختبار وسط إسرائيل، بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.

