إسرائيل وألمانيا توقعان عقدا بقيمة تفوق 3 مليار دولار لتوسيع منظومة الدفاع الجوي والصاروخي "آرو 3"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251218/إسرائيل-وألمانيا-توقعان-عقدا-بقيمة-تفوق-3-مليار-دولار-لتوسيع-منظومة-الدفاع-الجوي-والصاروخي-آرو-3--1108306708.html
إسرائيل وألمانيا توقعان عقدا بقيمة تفوق 3 مليار دولار لتوسيع منظومة الدفاع الجوي والصاروخي "آرو 3"
إسرائيل وألمانيا توقعان عقدا بقيمة تفوق 3 مليار دولار لتوسيع منظومة الدفاع الجوي والصاروخي "آرو 3"
سبوتنيك عربي
وقّعت إسرائيل وألمانيا، اليوم الخميس، رسميا اتفاقية موسعة لصفقة منظومة الدفاع الصاروخي "آرو 3"، عقب موافقة البرلمان الألماني (البوندستاغ) عليها، أمس الأربعاء. 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T16:22+0000
2025-12-18T16:22+0000
إسرائيل
أخبار ألمانيا
العالم
الأخبار
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101667/55/1016675594_0:19:2000:1144_1920x0_80_0_0_5b9cb363b6fa165d6580c46c9f49fde2.jpg
وبموجب الاتفاقية الجديدة، تضاف نحو 3.1 مليار دولار إلى العقد الموقع قبل قرابة عامين، لترتفع القيمة الإجمالية لبرنامج "آرو 3" لألمانيا إلى أكثر من 6.7 مليار دولار، في أكبر صفقة تصدير دفاعي بتاريخ إسرائيل.وجرى التوقيع خلال مراسم أقيمت في ألمانيا، برئاسة موشيه باتيل، رئيس منظمة الدفاع الصاروخي بوزارة الدفاع الإسرائيلية، وأنيت لينيغك-إمدن، رئيسة مكتب المشتريات الدفاعية الفيدرالي الألماني، وبحضور مسؤولين من وزارتي الدفاع وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية.ويأتي هذا الاتفاق بعد تسليم أول بطارية من نظام "آرو 3" إلى ألمانيا، مطلع الشهر الجاري.و"آرو 3" هو نظام اعتراضي لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي وبعيدا عن حدود إسرائيل. ويتمتع المعترض بقدرة اعتراضية بعيدة المدى، على ارتفاعات عالية فوق الغلاف الجوي، وهي قدرة تجعله من بين أفضل اعتراضية من نوعها في العالم.ويعتمد مبدأ تشغيل الصاروخ على الضرر المادي المباشر للهدف (HIT TO KILL).وتقلل القدرة على الاعتراض خارج الغلاف الجوي من خطر انتشار الرأس الحربي أو المواد الحربية الكيميائية أو البيولوجية أو بقايا الصاروخ فوق إسرائيل.ووفقا لتقييم رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية، يتسحاق بن إسرائيل، فإن "آرو 3" قادر أيضا على اعتراض الأقمار الصناعية، وهي قدرة تقتصر على عدد قليل من دول العالم، على حد قوله.وفي تجربة أجريت عام 2019، ثبت أن النظام قادر على اعتراض الصواريخ الباليستية ذات الرأس النووي الانشطاري في الفضاء الخارجي – قبل أن ينشطر الرأس الحربي.والنظام الراداري للصاروخ من نوع "أورين أدير" من إنتاج شركة "إلتا سيستمز".وفي 18 يناير/كانون الثاني 2017، تم تسليم البطارية الأولى إلى نظام الدفاع الجوي التابع لسلاح الجو الإسرائيلي.يعتمد مبدأ تشغيل "آرو 3" على إحداث ضرر مادي مباشر للصاروخ المستهدف وتدميره بواسطة الطاقة الحركية دون الحاجة للمتفجرات، على عكس "السهم 2" الذي يحمل رأسه الحربي صمامات متقاربة ("Proximity fuze" تفجر جهازا متفجرا تلقائيا عندما تقترب من مسافة معينة من هدفها، صممت للأهداف العسكرية المراوغة مثل الطائرات والصواريخ).والرأس الحربي لـ "آرو 3" قادر على المناورة باستخدام فوهة مرنة (الدفع المتجه) - أي فوهة عادم قابلة للتعديل قادرة على إمالة الدفع.في 20 مايو/أيار 2009، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن موافقة الإدارة الأمريكية على تمويل تطوير صاروخ آرو 3. ولم يتم الكشف عن المبلغ الدقيق، لكن التقديرات تتحدث عن مئات الملايين من الدولارات.في 25 فبراير/شباط 2013، أجرت إسرائيل أول تجربة طيران للصاروخ، والتي مرت دون أي عوائق.في 3 يناير 2014، تم إجراء تجربة ثانية للصاروخ وكانت ناجحة أيضا، وتم خلالها الانتهاء من تجربة الطيران الحر خارج الغلاف الجوي.وتم الإعلان في 18 يناير 2022، عن نجاح اختبار صاروخ "آرو 3" من ميدان اختبار وسط إسرائيل، بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.
https://sarabic.ae/20231031/ما-هي-منظومة-آرو-3-التي-استخدمتها-إسرائيل-لأول-مرة-لإسقاط-صاروخ-من-اليمن-1082665112.html
https://sarabic.ae/20230817/الدفاع-الإسرائلية-واشنطن-توافق-على-بيع-إسرائيل-منظومة-آرو3-لألمانية-1080154006.html
إسرائيل
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101667/55/1016675594_224:0:1776:1164_1920x0_80_0_0_6ca6cc026fecaa37372dc7217521c935.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار ألمانيا, العالم, الأخبار, رصد عسكري
إسرائيل, أخبار ألمانيا, العالم, الأخبار, رصد عسكري

إسرائيل وألمانيا توقعان عقدا بقيمة تفوق 3 مليار دولار لتوسيع منظومة الدفاع الجوي والصاروخي "آرو 3"

16:22 GMT 18.12.2025
© AP Photo / Israel Aircraft Industriesمنظومة صواريخ آرو الإسرائيلية
منظومة صواريخ آرو الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Israel Aircraft Industries
تابعنا عبر
وقّعت إسرائيل وألمانيا، اليوم الخميس، رسميا اتفاقية موسعة لصفقة منظومة الدفاع الصاروخي "آرو 3"، عقب موافقة البرلمان الألماني (البوندستاغ) عليها، أمس الأربعاء.
وبموجب الاتفاقية الجديدة، تضاف نحو 3.1 مليار دولار إلى العقد الموقع قبل قرابة عامين، لترتفع القيمة الإجمالية لبرنامج "آرو 3" لألمانيا إلى أكثر من 6.7 مليار دولار، في أكبر صفقة تصدير دفاعي بتاريخ إسرائيل.
وجرى التوقيع خلال مراسم أقيمت في ألمانيا، برئاسة موشيه باتيل، رئيس منظمة الدفاع الصاروخي بوزارة الدفاع الإسرائيلية، وأنيت لينيغك-إمدن، رئيسة مكتب المشتريات الدفاعية الفيدرالي الألماني، وبحضور مسؤولين من وزارتي الدفاع وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية.
ويأتي هذا الاتفاق بعد تسليم أول بطارية من نظام "آرو 3" إلى ألمانيا، مطلع الشهر الجاري.
و"آرو 3" هو نظام اعتراضي لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي وبعيدا عن حدود إسرائيل. ويتمتع المعترض بقدرة اعتراضية بعيدة المدى، على ارتفاعات عالية فوق الغلاف الجوي، وهي قدرة تجعله من بين أفضل اعتراضية من نوعها في العالم.
ويعتمد مبدأ تشغيل الصاروخ على الضرر المادي المباشر للهدف (HIT TO KILL).
وتقلل القدرة على الاعتراض خارج الغلاف الجوي من خطر انتشار الرأس الحربي أو المواد الحربية الكيميائية أو البيولوجية أو بقايا الصاروخ فوق إسرائيل.
صواريخ أرو 3 الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
ما هي منظومة "آرو 3" التي استخدمتها إسرائيل لأول مرة لإسقاط صاروخ من اليمن
31 أكتوبر 2023, 13:44 GMT
ووفقا لتقييم رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية، يتسحاق بن إسرائيل، فإن "آرو 3" قادر أيضا على اعتراض الأقمار الصناعية، وهي قدرة تقتصر على عدد قليل من دول العالم، على حد قوله.
وفي تجربة أجريت عام 2019، ثبت أن النظام قادر على اعتراض الصواريخ الباليستية ذات الرأس النووي الانشطاري في الفضاء الخارجي – قبل أن ينشطر الرأس الحربي.
والنظام الراداري للصاروخ من نوع "أورين أدير" من إنتاج شركة "إلتا سيستمز".
وفي 18 يناير/كانون الثاني 2017، تم تسليم البطارية الأولى إلى نظام الدفاع الجوي التابع لسلاح الجو الإسرائيلي.
يعتمد مبدأ تشغيل "آرو 3" على إحداث ضرر مادي مباشر للصاروخ المستهدف وتدميره بواسطة الطاقة الحركية دون الحاجة للمتفجرات، على عكس "السهم 2" الذي يحمل رأسه الحربي صمامات متقاربة ("Proximity fuze" تفجر جهازا متفجرا تلقائيا عندما تقترب من مسافة معينة من هدفها، صممت للأهداف العسكرية المراوغة مثل الطائرات والصواريخ).
والرأس الحربي لـ "آرو 3" قادر على المناورة باستخدام فوهة مرنة (الدفع المتجه) - أي فوهة عادم قابلة للتعديل قادرة على إمالة الدفع.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
الدفاع الإسرائيلية: واشنطن توافق على بيع إسرائيل منظومة "آرو-3" لألمانيا
17 أغسطس 2023, 06:30 GMT
في 20 مايو/أيار 2009، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن موافقة الإدارة الأمريكية على تمويل تطوير صاروخ آرو 3. ولم يتم الكشف عن المبلغ الدقيق، لكن التقديرات تتحدث عن مئات الملايين من الدولارات.
في 25 فبراير/شباط 2013، أجرت إسرائيل أول تجربة طيران للصاروخ، والتي مرت دون أي عوائق.
في 3 يناير 2014، تم إجراء تجربة ثانية للصاروخ وكانت ناجحة أيضا، وتم خلالها الانتهاء من تجربة الطيران الحر خارج الغلاف الجوي.
وتم الإعلان في 18 يناير 2022، عن نجاح اختبار صاروخ "آرو 3" من ميدان اختبار وسط إسرائيل، بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала