الاتحاد الأوروبي يتجه لتشديد شروط اللجوء على مواطني عدة دول بينها أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يتجه لتشديد شروط اللجوء على مواطني عدة دول بينها أوكرانيا
توصل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن إنشاء قائمة لما يعرف بـ"الدول الآمنة"، ما يتيح تشديد شروط اللجوء لمواطني عدد من الدول، من بينها...
وأوضح البرلمان الأوروبي في بيان أن الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ستُصنف تلقائياً كدول آمنة، ما لم توجد ظروف استثنائية، مثل العنف العشوائي الناتج عن نزاع مسلح، أو ارتفاع معدل قبول طلبات اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 20%، أو فرض عقوبات اقتصادية بسبب انتهاكات تمس الحقوق والحريات الأساسية.وتشمل قائمة الدول الآمنة أيضاً بنغلاديش، كولومبيا، مصر، كوسوفو، الهند، المغرب وتونس.ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى المصادقة الرسمية من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد، على أن يجري تطبيق القواعد الجديدة تدريجياً وصولاً إلى دخولها حيّز التنفيذ الكامل في يونيو 2026.يُذكر أن أوكرانيا ومولدوفا حصلتا على صفة الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022، في خطوة اعتُبرت ذات طابع سياسي ورمزي، إلا أن هذه الصفة لا تضمن العضوية النهائية ولا تُلزم الاتحاد بقبولهما، كما تُظهر تجارب دول مرشحة أخرى استمر مسار انضمامها لسنوات طويلة.
توصل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن إنشاء قائمة لما يعرف بـ"الدول الآمنة"، ما يتيح تشديد شروط اللجوء لمواطني عدد من الدول، من بينها أوكرانيا ومولدوفا.
وأوضح البرلمان الأوروبي في بيان أن الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ستُصنف تلقائياً كدول آمنة، ما لم توجد ظروف استثنائية، مثل العنف العشوائي الناتج عن نزاع مسلح، أو ارتفاع معدل قبول طلبات اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 20%، أو فرض عقوبات اقتصادية بسبب انتهاكات تمس الحقوق والحريات الأساسية.
وتشمل قائمة الدول الآمنة أيضاً بنغلاديش، كولومبيا، مصر، كوسوفو، الهند، المغرب وتونس.
ووفقاً للاتفاق، ستُعالج طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه الدول وفق إجراءات مُسرّعة، على أن يقع على عاتق مقدمي الطلبات إثبات عدم انطباق هذا التصنيف عليهم.
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى المصادقة الرسمية من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد، على أن يجري تطبيق القواعد الجديدة تدريجياً وصولاً إلى دخولها حيّز التنفيذ الكامل في يونيو 2026.
يُذكر أن أوكرانيا ومولدوفا حصلتا على صفة الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022، في خطوة اعتُبرت ذات طابع سياسي ورمزي، إلا أن هذه الصفة لا تضمن العضوية النهائية ولا تُلزم الاتحاد بقبولهما، كما تُظهر تجارب دول مرشحة أخرى استمر مسار انضمامها لسنوات طويلة.
