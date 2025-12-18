https://sarabic.ae/20251218/حضور-مصري-متميز-في-بطولة-اللغة-الروسية-للأجانب-المقامة-في-موسكو-1108300881.html
حضور مصري متميز في بطولة اللغة الروسية للأجانب المقامة في موسكو
حضور مصري متميز في بطولة اللغة الروسية للأجانب المقامة في موسكو
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الروسية موسكو، مؤتمرا صحفيا لتلخيص نتائج بطولة اللغة الروسية للأجانب، حيث فاز فريق "بوغاتيري سلوفا" من ليتوانيا بالنهائي الكبير الذي أقيم في 17... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T13:39+0000
2025-12-18T13:39+0000
2025-12-18T14:11+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108301108_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1a9c6de1897dffe8fc263c088bd5a5a9.jpg
وأشار أليكسي إنتييف، ممثل الفريق الفائز، إلى أن "البطولة كانت شائقة ومميزة؛ من الواضح أن المهام صممت بعناية، وسنعمل على الترويج لهذه البطولة في بلدنا، حيث يوجد بالفعل اهتمام كبير بالمشاركة".وشاركت مارينا حربي، قائدة فريق "فراعنة اللغويات" من مصر، الذي وصل إلى نهائيات البطولة، انطباعاتها عن المسابقة وعن رحلتها إلى موسكو، حيث قالت: الانطباع جميل جدا، البطولة منظمة، كل التفاصيل موضحة... كنا نعرف بالضبط ما المطلوب... كانت صعبة لكن المنظمين والمتطوعين ساعدونا جدا وقدموا لنا كل وسائل الراحة".وأضافت مارينا: "من أول يوم بدأنا نجمع الفريق، ونحضر تقريبا كل يوم... كنا نركز ليس فقط على المستوى اللغوي بل أيضا على الثقافة والعادات".
https://sarabic.ae/20251214/اللغة-الروسية-في-أفريقيا-حيث-تلتقي-القارة-السمراء-بحضارة-الثلج-والآداب--1108151580.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108301108_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7b6b9c9f5b3f2ca5389723201d7e76de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
حضور مصري متميز في بطولة اللغة الروسية للأجانب المقامة في موسكو
13:39 GMT 18.12.2025 (تم التحديث: 14:11 GMT 18.12.2025)
حصري
شهدت العاصمة الروسية موسكو، مؤتمرا صحفيا لتلخيص نتائج بطولة اللغة الروسية للأجانب، حيث فاز فريق "بوغاتيري سلوفا" من ليتوانيا بالنهائي الكبير الذي أقيم في 17 ديسمبر/كانون الأول.
وأشار أليكسي إنتييف، ممثل الفريق الفائز، إلى أن "البطولة كانت شائقة ومميزة؛ من الواضح أن المهام صممت بعناية، وسنعمل على الترويج لهذه البطولة في بلدنا، حيث يوجد بالفعل اهتمام كبير بالمشاركة".
وأشارت داريا فلاديميروفنا تشيرنوفا، منسقة البطولة، إلى أنه "تحدثنا مع مشاركين من مختلف المستويات؛ جميعهم مهتمون بمواصلة دراسة اللغة الروسية، وبعضهم مستعد لربط مستقبلهم المهني بروسيا".
وشاركت مارينا حربي، قائدة فريق "فراعنة اللغويات" من مصر، الذي وصل إلى نهائيات البطولة، انطباعاتها عن المسابقة وعن رحلتها إلى موسكو، حيث قالت: الانطباع جميل جدا، البطولة منظمة، كل التفاصيل موضحة... كنا نعرف بالضبط ما المطلوب... كانت صعبة لكن المنظمين والمتطوعين ساعدونا جدا وقدموا لنا كل وسائل الراحة".
وأضافت مارينا: "من أول يوم بدأنا نجمع الفريق، ونحضر تقريبا كل يوم... كنا نركز ليس فقط على المستوى اللغوي بل أيضا على الثقافة والعادات".