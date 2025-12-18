عربي
حضور مصري متميز في بطولة اللغة الروسية للأجانب المقامة في موسكو
حضور مصري متميز في بطولة اللغة الروسية للأجانب المقامة في موسكو
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الروسية موسكو، مؤتمرا صحفيا لتلخيص نتائج بطولة اللغة الروسية للأجانب، حيث فاز فريق "بوغاتيري سلوفا" من ليتوانيا بالنهائي الكبير الذي أقيم في 17... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
وأشار أليكسي إنتييف، ممثل الفريق الفائز، إلى أن "البطولة كانت شائقة ومميزة؛ من الواضح أن المهام صممت بعناية، وسنعمل على الترويج لهذه البطولة في بلدنا، حيث يوجد بالفعل اهتمام كبير بالمشاركة".وشاركت مارينا حربي، قائدة فريق "فراعنة اللغويات" من مصر، الذي وصل إلى نهائيات البطولة، انطباعاتها عن المسابقة وعن رحلتها إلى موسكو، حيث قالت: الانطباع جميل جدا، البطولة منظمة، كل التفاصيل موضحة... كنا نعرف بالضبط ما المطلوب... كانت صعبة لكن المنظمين والمتطوعين ساعدونا جدا وقدموا لنا كل وسائل الراحة".وأضافت مارينا: "من أول يوم بدأنا نجمع الفريق، ونحضر تقريبا كل يوم... كنا نركز ليس فقط على المستوى اللغوي بل أيضا على الثقافة والعادات".
روسيا

حضور مصري متميز في بطولة اللغة الروسية للأجانب المقامة في موسكو

13:39 GMT 18.12.2025 (تم التحديث: 14:11 GMT 18.12.2025)
© Sputnikمؤتمر اللغة الروسية للأجانب المقام في موسكو
مؤتمر اللغة الروسية للأجانب المقام في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© Sputnik
حصري
شهدت العاصمة الروسية موسكو، مؤتمرا صحفيا لتلخيص نتائج بطولة اللغة الروسية للأجانب، حيث فاز فريق "بوغاتيري سلوفا" من ليتوانيا بالنهائي الكبير الذي أقيم في 17 ديسمبر/كانون الأول.
وأشار أليكسي إنتييف، ممثل الفريق الفائز، إلى أن "البطولة كانت شائقة ومميزة؛ من الواضح أن المهام صممت بعناية، وسنعمل على الترويج لهذه البطولة في بلدنا، حيث يوجد بالفعل اهتمام كبير بالمشاركة".

وأشارت داريا فلاديميروفنا تشيرنوفا، منسقة البطولة، إلى أنه "تحدثنا مع مشاركين من مختلف المستويات؛ جميعهم مهتمون بمواصلة دراسة اللغة الروسية، وبعضهم مستعد لربط مستقبلهم المهني بروسيا".

اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
راديو
اللغة الروسية في أفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
14 ديسمبر, 13:52 GMT
وشاركت مارينا حربي، قائدة فريق "فراعنة اللغويات" من مصر، الذي وصل إلى نهائيات البطولة، انطباعاتها عن المسابقة وعن رحلتها إلى موسكو، حيث قالت: الانطباع جميل جدا، البطولة منظمة، كل التفاصيل موضحة... كنا نعرف بالضبط ما المطلوب... كانت صعبة لكن المنظمين والمتطوعين ساعدونا جدا وقدموا لنا كل وسائل الراحة".
وأضافت مارينا: "من أول يوم بدأنا نجمع الفريق، ونحضر تقريبا كل يوم... كنا نركز ليس فقط على المستوى اللغوي بل أيضا على الثقافة والعادات".
